В Дании открылся первый в мире Музей счастья
Foto: Shutterstock

В столице Дании появился первый в мире музей счастья. Там собрали экспонаты и интерактивный опыт, которые объясняют, как люди из разных стран его понимают.

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В столице Дании появился первый в мире музей счастья. Там собрали экспонаты и интерактивный опыт, которые объясняют, как люди из разных стран его понимают.

"Мы думали, что в наши дни гостей может быть не так много, но миру действительно нужно немного больше счастья, — сказал сооснователь музея Майк Викинг. — Поэтому мы решили, почему бы нам не создать место, где люди смогут его испытать".

Музей счастья в Копенгагене получился не просто выставкой. Экспонаты влияют на посетителей, а реакции последних берут за основу новых исследований о счастье, пишет портал 34travel.me.

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Публикация от The Happiness Museum (@thehappinessmuseum) 7 Июл 2020 в 4:58 PDT

"Мы можем быть датчанами, мексиканцами, американцами или китайцами, но в первую очередь мы люди. И счастье нам приносят одни и те же вещи. Надеюсь, что люди поймут это на выставке", — добавил Майк Викинг.

Музей работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 17:00.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

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Source

Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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