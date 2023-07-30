В Европе становится все жарче. Готовы ли страны и города к тому, что ждет их впереди?

Во многих городах, подверженных экстремальным тепловым волнам, разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях для защиты населения. Однако эксперты предупреждают, что этих мер может оказаться недостаточно в мире, где постоянно бьются рекорды жары и углубляется неравенство.

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"Я не знаю ни одного города, который был бы действительно готов к наихудшему сценарию, которого опасаются некоторые климатологи", – говорит Эрик Клиненберг, профессор социальных наук Нью-Йоркского университета, автор книги о смертоносной жаре в США.

Готовность к жаре в последние годы в целом повысилась, поскольку прогнозы стали более точными. Метеорологи, журналисты и правительственные чиновники также стали уделять особое внимание распространению информации о надвигающейся опасности.

Однако то, что работает в одном городе, может оказаться не столь эффективным в другом.

Как Европа готовится к еще более жаркому будущему?

По всей Европе города и страны принимают меры по оповещению и защите населения во время экстремальных погодных условий.

Во Франции после продолжительной жары 2003 года, которая, по оценкам специалистов, привела к гибели 15 000 человек, в том числе пожилых людей, проживавших в городских квартирах и домах без кондиционеров, была запущена система оповещения о жаре. Помимо всего прочего, система включает в себя публичные объявления, призывающие людей пить воду.

В прошлом месяце в Германии была запущена новая кампания по борьбе со смертностью в результате тепловых волн, которая была вдохновлена опытом Франции.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Барселоне (Испания) была выдвинута еще одна простая инициатива: покрасить крыши домов в белый цвет, чтобы отразить палящее солнце.

Здания также подвергаются воздействию экстремальных погодных условий. Например, в Лондоне (Великобритания) длительная засуха и жара приводят к тому, что исторические здания трескаются и накреняются, что подчеркивает необходимость модернизации с учетом экстремальных температур.

Как другие страны защищают граждан от экстремальной жары?

В Индии в 2010 году мощная волна жары с температурой свыше 48°C привела к гибели более 1300 человек в городе Ахмадабад. В настоящее время городские власти разработали план действий по борьбе с жарой, направленный на повышение осведомленности местного населения и медицинского персонала.

После того как в 1995 году в Чикаго в результате недельной жары с температурой 41°C погибло более 700 человек, в этом американском городе были разработаны планы экстренных мер по борьбе с жарой. Они включают в себя массовое оповещение населения с помощью текстовых сообщений и электронной почты и последующее подключение наиболее уязвимых групп населения к необходимой им помощи.

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Лэдд Кит, доцент Университета штата Аризона, приводит в качестве примера хорошо продуманной системы оповещения предупреждение об экстремальной жаре Code Red в Балтиморе. Оповещение происходит при прогнозе индекса жары 40,5°C и выше и приводит в действие такие меры, как увеличение количества социальных служб в населенных пунктах, наиболее уязвимых с точки зрения теплового риска.

В других городах США, таких как Лос-Анджелес, Майами и Феникс, в настоящее время действуют "главные специалисты по жаре", которые координируют планирование и реагирование на опасную жару.

Тепловые волны обнажают неравенство городов

Каждый город имеет свою уникальную архитектуру, транспорт, планировку и т.д., говорит Бхарат Венкат, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который руководит Лабораторией тепла, призванной бороться с тем, что он называет "тепловым неравенством".

Во время смертоносной жары в Чикаго большинство смертей произошло в бедных и преимущественно черных кварталах, где многие пожилые или изолированные люди страдали без надлежащей вентиляции или кондиционирования воздуха. Перебои в подаче электроэнергии из-за перегруженной электросети усугубляли ситуацию.

Кейт Моретти, врач отделения неотложной помощи на Род-Айленде (США), говорит, что с наступлением жары в городские больницы поступает больше пациентов, причем увеличивается число заболеваний, которые могут быть не связаны с жарой, например, сердечных приступов, почечной недостаточности и психических расстройств.

"Мы определенно замечаем, что это создает нагрузку на систему", – говорит Моретти. По ее словам, большую часть таких случаев составляют пожилые люди, люди, работающие вне дома, инвалиды и бездомные.

По словам Клиненберга, в США электрические сети, уязвимые к высокому спросу в некоторых регионах, наряду с сохраняющимся социальным неравенством, могут стать причиной серьезных проблем в ближайшие десятилетия.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Отчасти это объясняется тем, что социальные проблемы, лежащие в основе смертоносных тепловых явлений, только усугубляются. Смертельные случаи в Чикаго в 1995 году были сгруппированы не только в бедных и сегрегированных районах, но и в районах, которые он называет "истощенными", - местах, где людям труднее собираться вместе и где социальные связи истощены.

Пустые участки, заброшенные рестораны и неухоженные парки означают, что люди реже заглядывают друг к другу.

Аналогичным образом в Европе люди с ограниченными возможностями в непропорционально большой степени пострадали от небывалой жары. Это побудило организацию Human Rights Watch (HRW) в прошлом месяце обратиться к властям с призывом оказать адекватную поддержку на континенте, который, по мнению ученых, является самым быстронагревающимся на планете.

Как можно предотвратить смертность от жары?

Венкат считает, что города должны бороться с неравенством, инвестируя в трудовое право, устойчивое развитие и многое другое.

В США Робин Бачин, доцент истории и директор-основатель Управления гражданского и общественного участия Университета Майами, отмечает, что федеральное правительство имеет законы, защищающие людей в холодном климате от отключения отопления в опасных условиях, но не имеет ничего подобного в случае наступления жары.

Испания уже объявила о планах запретить работу на открытом воздухе в периоды сильной жары.

Помочь могут также уличные деревья и зеленые насаждения. Недавние исследования показали, что посадка большего количества деревьев в европейских городах может сократить смертность от тепловых волн более чем на треть.