В Хорватии выставили на продажу часть знаменитого Острова любви

Часть уникального хорватского островка в форме сердца, прозванного туристами Островом Любви, выставлена на продажу, пишет Reuters.

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Необитаемый островок Галешняк в Пашманском канале в Адриатическом море является одним из самых узнаваемых хорватских островков благодаря своей хорошо узнаваемой форме в форме сердца. Впервые он был открыт картографами Наполеона еще в XIX веке, которые включили Галешняк в атлас Далматинского побережья, изданный в 1806 году.

На островке нет ни отелей, ни вилл, ни ресторанов, но каждое лето на Галешняк приплывают разнообразные знаменитости на яхтах.

"На острове и вокруг него делается более миллиона фотографий в год, и я думаю, что его популярность действительно высока", — утверждает Сильвестро Кардум, представляющий владельца участка земли, выставленного на продажу.

"Бейонсе праздновала свой 39-й день рождения на этом острове, она приезжает сюда на несколько дней или даже недель каждый год. Майкл Джордан был на острове в прошлом году, а также Джефф Безос. Недостатка в знаменитостях здесь нет", — добавляет Кардум.

По его словам, выручка от продажи будет инвестирована в другие места в местном сообществе.

"Площадь острова 142 000 квадратных метра, и чуть более 40 000 квадратных метров выставлены на продажу за 13 миллионов евро", — объясняет мужчина, добавив, что потенциальные покупатели звонят каждый день.

В 2019 году ученые кафедры археологии Хорватского университета Задара обнаружили на острове следы человеческого жилья, возраст которых составляет 7000 лет.