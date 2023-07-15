В Италии из-за забастовки в аэропортах отменено около тысячи рейсов

Забастовка наземного персонала в аэропортах Италии привела в субботу, 15 июля, к отмене около тысячи как внутренних, так и международных рейсов, сообщает агентство AFP. По оценкам итальянской ассоциации защиты прав потребителей Codacons, постарали более 250 тыс. пассажиров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наземный персонал, отвечающий, в частности, за обслуживание и регистрацию пассажиров, требует заключения нового коллективного договора, по истечении шести лет после окончания срока действия предыдущего.

Как сообщили представители аэропортов и авиакомпаний, к акции присоединилась и часть летчиков. Пострадали рейсы авиакомпании Malta Air, осуществляющей трансферы для популярных бюджетных перевозчиков Ryanair, Vueling и Ita Airways.

Министр транспорта Маттео Сальвини призвал бастующих проявить "здравый смысл", чтобы "не навредить миллионам других работников и туристов". Это уже вторая стачка в Италии, затрагивающая тысячи людей и создающая проблемы для общественного транспорта, после общенациональной забастовки железнодорожников 13 июля. Стачки охватили Италию в разгар в разгар пикового сезона путешествий и во время сильной жары.