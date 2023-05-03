В Пакруойской усадьбе начинается фестиваль весенних цветов

6 мая в литовской Пакруойской усадьбе начинается крупнейший в Северной Европе фестиваль весенних цветов. В этом году он проводится во второй раз. Гостей ждет изобилие цветов более 250 сортов, выступления оркестров и множество других усадебных развлечений.

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Осенью флористы усадьбы в сотрудничестве с голландскими цветоводами отобрали и высадили на территории поместья более 250 сортов тюльпанов и других весенних цветов: нарциссов, гиацинтов, крокусов и других. В этом году огромную территорию украсят не менее 5 миллионов луковичных цветов. Особое внимание уделяется не только цветовой гамме и ландшафтным орнаментам, но и высоте цветов и периоду их цветения.

В этом году любителей цветов на фестивале ждет выставка цветов под открытым небом. На отведенной для этого большой площади можно будет не только полюбоваться цветами, но и приобрести луковицы понравившихся растений.

Во время фестиваля в поместье будет возможность отправиться в прошлое и окунуться в настоящую усадебную жизнь XIX века: будут работать ремесленные мануфактуры, цветочные рестораны, экскурсии, в пивоварне будут варить пиво, а на винокурне - перегонять напитки, отмеченные мировыми наградами. Парфюмер приготовит из первых цветов ароматные масла, дамы смогут примерить старинные платья и прокатиться в карете. У самых любознательных гостей будет возможность увидеть настоящий кабинет врача XIX века и его тайное увлечение – паноптикум, в котором он внушительную коллекцию странностей.

Пакруойская усадьба находится недалеко от Бауски и Елгавы, в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из самых привлекательных мест культурного туризма в Европе. Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн.