ВИДЕО. Необычная экскурсия по самому большому в мире ледяному тоннелю в Исландии

Мир полон впечатляющих инженерных объектов. Археологические постройки, небоскребы один другого выше, невероятные мосты... С помощью современных технологий можно многого добиться. Одним из уникальных примеров достижений инженерии является второй по величине ледник в Исландии Лаунгйёкюдль, где был создан ледяной туннель Into the Glacier. В нем посетители могут безопасно увидеть это прекрасное чудо природы.

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Благодаря туннелю Into the Glacier вы можете осмотреть изнутри второй по величине ледник Исландии Лаунгйёкюдль. Обычная экскурсия может длится несколько часов, но туристы могут также отправиться в 11-дневный тур в сопровождении опытных гидов, которые позаботятся о безопасности и расскажут много всего интересного о ледниках.

Ледник Лаунгйёкюдль расположен на западе Исландии, в двух часах езды от столицы. В экскурсию включен транспорт до ледника, возле которого вас встретит гид на восьмиколесном грузовике и отвезет ко входу в туннель.



Во время экскурсии посетителям расскажут о слоях ледника, которые формировались на протяжении веков. Вы сможете увидеть слои, сформировавшиеся в зимний период, летом, и во время извержения вулкана. Туннель украшен световыми эффектами, в нем есть небольшие экспонаты, зона отдыха и часовня в конце туннеля, где иногда проводят свадебные церемонии.

Исландия — довольно дорогая страна, поэтому тур в ледник удовольствие не из дешевых. Цена варьируется от 200 евро и выше, в зависимости от выбранных мероприятий. В стоимость входит транспорт до ледника Лаунгйёкюдль и обратно, англоговорящий гид и специальные колючие подошвы “кошки”. За отдельную плату можно арендовать теплую одежду и обувь и заказать обед для однодневной экскурсии.

Отправляясь в такое приключение, обязательно возьмите с собой непромокаемую обувь, носки, термобелье и подходящую зимнюю одежду. Кроме того, чтобы защититься от яркого солнечного света вам понадобятся солнцезащитные очки. И, конечно, не забудьте хорошую камеру, ведь без нее вы не сможете запечатлеть этот уникальный природный объект.

Необычный ледяной туннель в леднике Лаунгйёкюдль планировался более четырех лет. Авторы идеи — Балдвин Эйнарссон и Халлгримур Орн Арнгримссон. Они хотели создать искусственную ледяную пещеру. Конечно, посещение туристами исландских ледников не редкость и многие туристические компании проводят там экскурсии. Можно отправиться в увлекательные поездки на снегоходах или в поход, чтобы увидеть невероятную природную красоту. Правда, посещать ледник круглый год раньше было невозможно, потому что в теплую погоду существует повышенная опасность обрушения льда. Чтобы голубой лед и впечатляющие трещины можно было увидеть и летом, требовалось особое инженерное решение.

Создание такого проекта — идея сама по себе безумная, ведь в строительстве может помешать не только погода, но и особенность самого ледника, который постоянно находится в движении. Но это не помешало команде инженеров достичь своей цели и результат, несомненно, стоил приложенных усилий. Теперь это самый большой ледяной туннель в мире и его размеры впечатляют — 2000 квадратных метров. Длина ледника Лаунгйёкюдль составляет 50 километров, а глубина в толстых участках достигает 580 метров.

Источники: Into the Glacier un Nordic Visitor.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.