Зимний Батуми, древний пещерный город Вардзия, лыжные курорты Годердзи и Бакуриани, а также Гелатский монастырь и многое другое - в фильме, созданном командой проекта Travelblog.lv.
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Съемки фильма проходили в январе 2022 года. Оператор - Иварс Утинанс.
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