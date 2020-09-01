ВИДЕО. В Египте построят город-курорт, который превзойдет популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх

На северном побережье Египта будет построен город-курорт Новый Аламейн с отелями на 15 тысяч мест. Об этом пишет портал Al Monitor.

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"Новый Аламейн будет построен недалеко от города Мерса-Матрух на северном побережье страны. По задумке властей, он превзойдет популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В проект будут вложены миллиарды долларов", — пишет портал Al Monitor.

В городе будет обширный туристический район с отелями на 15 тысяч мест и променадом вдоль Средиземного моря протяженностью 14 км. Там также будут небоскребы, похожие на те, что в Дубае, парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы.

Кроме того, планируется построить международный аэропорт. Пригородные поезда свяжут Новый Аламейн с Каиром и Александрией.

"Проблема заключается в том, что во время Второй Мировой войны в этих местах велись бои, после которых остались миллионы неразорвавшихся мин и боеприпасов. По некоторым оценкам, их около 23 млн, что делает Египет одной из самых "загрязненных" минами стран мира", — отмечает портал.

При поддержке международного сообщества Египет начал процесс разминирования в 2009 году, и в 2018 году уже почти 1,5 тысячи кв. км территории Аламейна было очищено от наземных мин – но это лишь 10-15% от их общего числа. Разминирование вызывает затруднения, поскольку карт с точным расположением снарядов нет.

"Новый Аламейн – один из 20 городов, которые власти Египта планируют построить, чтобы более равномерно распределить население по территории страны. Сейчас почти 95% 102-миллионного населения живут вдоль реки Нил, в то время как остальная территория Египта почти необитаема. В Новом Аламейне могли бы поселиться 6 млн человек", — заключает портал.