Вместе с Кулдигой в Список культурного наследия ЮНЕСКО попал и Каунас
Foto: Nataly Hlapkovska

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшая в прошлые выходные в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, приняла решение включить в Список всемирного наследия не только историческую часть Кулдиги, но и модернистскую архитектуру Каунаса. Однако Литва должна будет реализовать рекомендации экспертов в течение полутора лет, пишет LETA.

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"Модернистская архитектура Каунаса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО! Это исторический момент, особенно если учесть, что модернизм в Каунасе – относительно новое наследие, и особенно учитывая, насколько исторически и политически важен для нас период, когда зародилась и развивалась наша современная государственность", – отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы, после того как Польша оккупировала Вильнюсский край. В Каунасе есть десятки исключительных примеров модернистской архитектуры.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включают объекты культурного и природного наследия и территории исключительной мировой ценности. В этот список в Литве уже включены четыре объекта: исторический центр Вильнюса, археологическая местность в Кярнаве, Куршская коса и точки геодезической дуги в Струве.

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