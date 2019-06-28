Зачем нам Вьетнам? 8 вещей, которые нужно увидеть и сделать в этой стране

Если вы собираетесь путешествовать по Юго-Восточной Азии, то Вьетнам — страна, которую обязательно нужно посетить. Он граничит с Камбоджей, Китаем и Лаосом, из него легко добраться в Таиланд, Сингапур и Малайзию. Климат в разных частях Вьетнама несколько отличается, и туристы могут насладиться как южными пляжами неподалеку от Хошимина, так и пышной природой горного севера. Во Вьетнаме все очень дешево, а сочетание разных культур создало замечательную архитектуру и удивительную кухню, пишет Pandotrip.

8. Отправляйтесь в Хойан

Хойан — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в устье реки Тхубон. Старый город — пешеходный, полный интересных переулков, которые можно исследовать. 14-го числа каждого месяца в городе вечером отключают все электричество и устраивают фестиваль фонарей. Вы тоже можете принять в нем участие, запустив по реке бумажные фонарики со свечами и наблюдая за сотнями других. Хойан также отличное место для гурманов. Рекомендуем прогуляться по рынку, где можно и поужинать. Также стоит прокатиться по реке на лодке до маленькой кулинарной школы.