Заразительный пример: во Франции появится единый проездной на железнодорожный транспорт за 49 евро

Будущим летом во Франции появится единый железнодорожный проездной, стоимостью 49 евро. Новый проездной будет распространяться на региональные поезда TER и поезда Intercity. Франция приняла решение о введении этого проездного на волне успеха "Немецкого билета" (Deutschlandticket) – единого месячного проездного для пользования общественным транспортом на всей территории Германии.

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Министр транспорта Франции Клеман Боне (Clément Beaune) раскрыл детали плана в начале этой недели. "Все будет просто. Французы, независимо от возраста, смогут купить этот проездной и получить неограниченное количество поездок на междугородних поездах Intercity и региональных поездах TER по единой и недорогой цене", – сказал он в интервью France 2.

Поезда TER соединяют местные направления в регионах Франции и обслуживают около 1,1 млн. пассажиров в день.

Среди популярных маршрутов TER: Бордо – Аркашон (стоимость проезда около 15 евро) и Марсель – Тулон (17 евро). Те, кто регулярно ездит по этим маршрутам, могут сэкономить сотни евро, приобретая проездной.

Как следует из названия, поезда Intercity курсируют между городами Франции. Они обслуживают более дальние маршруты, чем поезда TER, но при этом медленнее высокоскоростных поездов TGV. Среди популярных маршрутов: Париж – Тулуза и Бордо – Ницца.

Если заказывать билет на поезд между Парижем и Тулузой в день поездки, то он обойдется в 94 евро, что почти в два раза больше запланированной стоимости будущего проездного. Впрочем, при бронировании заранее билеты стоят дешевле.

По словам Боне, проездной будет также распространяться на поездки на местных автобусах, метро и трамваях, "если это возможно". Полная информация пока не уточняется.

Как выглядит немецкий проездной билет на общественный транспорт?

Французский проездной имитирует успешный Deutschlandticket, запущенный в Германии в начале мая этого года. Этот проездной билет, предлагающий неограниченный проезд на всех видах местного и регионального общественного транспорта за 49 евро, был назван властями "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии".

С момента появления проездного билета его приобрели более трех миллионов немцев. Однако транспортные власти предупредили, что низкая цена может оказаться неподъемной и что в январе 2024 года возможно повышение стоимости проездного.