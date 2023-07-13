Жара по имени Цербер: юг Европы изнемогает от аномально высоких температур

Страны южной Европы и Северной Африки изнемогают от аномальной жары, которая, скорее всего, в ближайшие дни станет еще сильнее и принесет рекордно высокие температуры.

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Термометры в некоторых частях Испании, Франции, Италии, Греции, Хорватии и Турции поднимутся выше 40°C.

Метеорологическое общество Италии назвало тепловую волну Цербером в честь трехголового пса, охранявшего вход в царство мертвых в греческой и римской мифологии. Он же фигурирует и в "Аде" Данте.

Поступали сообщения о том, что несколько человек, в том числе туристы, потеряли на жаре сознание. По меньшей мере один человек умер.

Итальянские СМИ сообщили, что 44-летний рабочий рисовал полосы для перехода-зебры в городе Лоди неподалеку от Милана и потерял сознание от жары. Его срочно отвезли в больницу, где он и умер.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Мы столкнулись с невыносимой жарой, — написал итальянский политик Никола Фратоянни. — Наверное, для того, чтобы избежать трагедий, подобных той, которая произошла в Лоди, надо в самые жаркие часы принимать все необходимые меры предосторожности".

Врачи советуют выпивать не меньше двух литров воды в день и отказаться от кофе и алкоголя. Кофе имеет слабое мочегонное действие, а алкоголь вызывает обезвоживание: оба лишают организм так необходимой в жару влаги.

Группа туристов, оказавшихся в жару на римских улицах, рассказала журналисту агентства Reuters, что они носят с собой бутылки со спреем, чтобы хоть как-то охладиться, разбрызгивая на себя воду.

"Мы просто пытаемся выжить", - сказал журналистам приехавший в Рим с юга Италии Марико Дессо.

Некоторые гости итальянской столицы уже теряли сознание от теплового удара, в том числе одна туристка из Британии, упавшая в обморок рядом с Колизеем.

Синоптики говорят, что тепловой Цербер будет создавать экстремальные условия еще на протяжении нескольких дней.

В Испании стояла страшная духота, а днем столбик термометра поднимался до 45°C. Но самое плохое заключается в том, что и ночные температуры остаются высокими, не давая перегретым домам, земле и людям хоть как-то остыть. В некоторых частях острова Майорка 12 июля температура в 4 часа утра достигала 37°C. Скорая помощь еще с мая выезжает как минимум на один вызов в день, связанный с тепловым ударом.

Foto: Shutterstock

Спутниковый снимок, сделанный метеорологической миссией ЕС Copernicus Sentinel, показал, что во вторник 11 июля температура земли в районе автономной области Эстремадура на юго-западе Испании достигла 60°C.

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"Действительно, температуры растут, сейчас они намного, намного выше, чем в другие годы, — сказала агентству Reuters жительница Мадрида Алехандрина Кой. — Я вижу, как от этого всем плохо!"

"Погода становится все менее и менее предсказуемой, разница между сезонами все уменьшается", — отметил другой житель столицы Испании по имени Пас Льянес.

Метеорологи говорят, что пик жары придется на пятницу 14 июля. А погодная служба Би-би-си BBC Weather сообщает, что на больших территориях юга Европы температура будет незначительно колебаться в районе 40°C.

Жара, вероятно, сохранится и в выходные дни, а в Праге, столице Чехии, по данным BBC Weather, температура в субботу может достигать 36°C, что значительно выше среднего значения для июля в 24°C.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Но по мере того, как Цербер постепенно отступает, итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна аномально жаркой погоды, которую они уже назвали Хароном в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру в Риме до 43°C, а на острове Сардиния - до 47°C.

Самая высокая температура в Европе за всю историю наблюдений — 48,8°C - была зафиксирована недалеко от Сиракуз на итальянском острове Сицилия в августе 2021 года.

Согласно исследованию барселонского института ISGlobal, в прошлом году в Европе от жары умерло 61 672 человека. Больше всего смертей приходится на Италию — 18 010, в Испании — 11 324, а в Германии — 8 173.

Есть опасения, что в этом году число жертв Цербера и Харона будет еще выше.

Эксперты говорят, что периоды аномально жаркой погоды становятся все более частыми, а изменение климата означает, что рекордные температуры теперь являются нормальным явлением.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь этого года был самым жарким за всю историю наблюдений по всему миру.

Что экстремальная жара делает с нашим телом?

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению артериального давления и заставляет сердце работать с большей нагрузкой для того, чтобы по-прежнему снабжать кислородом все части тела.

Кровеносные сосуды теряют герметичность и возникают первые легкие симптомы: потницы и опухание ног.

Но повышенное потоотделение приводит к потере воды и растворенных в ней солей, что, в свою очередь, означает нарушение водно-солевого баланса в организме.

А оно, в сочетании с пониженным давлением, может привести к тепловому удару, а в критических случаях - и к смерти.