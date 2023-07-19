Жарче не бывает: Какая самая высокая температура, которая когда-либо была зафиксирована в Европе?

В то время как Европа переживает вторую за лето волну жары, Euronews решил выяснить какими же были самые высокие температуры, когда-либо зарегистрированные на континенте.

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Большая часть южной Европы охвачена интенсивным и продолжительным периодом экстремальной жары. Ожидается, что в Испании температура воздуха достигнет 40°C, а на Сицилии – их превысит.

Такие высокие температуры влекут за собой множество проблем – от лесных пожаров, засухи и опустынивания до проблем со здоровьем и даже смертей от жары. Ученые и эксперты по климату предупреждают, что экстремальные погодные явления, такие как тепловые волны, быстро увеличиваются в результате изменения климата.

В связи с продолжающейся жарой в Европе этим летом могут быть побиты температурные рекорды.

Какая же температура является рекордной в Европе на данный момент?



Самая высокая температура в Европе была зафиксирована в 2021 году в городе Сиракузы на итальянском острове Сицилия и составила 48,8°C. Такие условия вынудили всю страну объявить чрезвычайное положение. "Тепловой купол" высокого давления, охвативший Средиземноморье, вызвал эффект домино с экстремальными погодными явлениями.

До этого в течение 44 лет Греция была обладателем нежелательного рекорда: в 1977 году в Афинах была зафиксирована температура 48 градусов по Цельсию.

В других частях южной Европы температура также уже превышала отметку в 40 градусов. Так, в Португалии в 2003 году в небольшом юго-восточном городке Амарелеха была зафиксирована температура 47,3 градуса. А в Испании в 2021 году температура достигла 47,6°C.

Прошлый год стал самым жарким в Испании с начала ведения учета в 1961 году, а также шестым по количеству осадков, несмотря на погодный феномен Ла-Нинья, который несколько снизил среднемировые температуры.

В Исландии зафиксирован самый низкий температурный рекорд в Европе – "всего" 30,5 градусов Цельсия. Его задокументировали в далеком 1939 году.

Второй по "холодности" температурный рекорд принадлежит Ирландии – 33,3 градуса Цельсия. Он был зафиксирован в 1887 году и является единственным рекордом высокой температуры в Европе, относящимся к XIX веку.

И поскольку мы вступаем в погодный цикл Эль-Ниньо в сочетании с продолжающимся глобальным потеплением, похоже, что рекорды температуры будут побиты еще не раз.

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По данным отчета, опубликованного в начале этого года Всемирной метеорологической организацией ООН (ВМО) и Европейской сетью Copernicus, с 1980-х годов потепление на континенте вдвое превышает среднемировые показатели.

По данным ВМО, за последние 13 лет (с 2010 года) в 18 европейских странах был обновлен рекорд самых высоких температур.

Как регистрируются и проверяются рекордные температуры?



Несмотря на частое появление новых рекордов за последние 13 лет, их проверка не является быстрым процессом.

ВМО ведет глобальный архив экстремальных явлений погоды и климата, в котором регистрируются данные о температуре, давлении, осадках, граде, засушливости, ветре, молниях и смертности, связанной с погодой.

With human-induced climate change leading to more extreme weather conditions, the need for early warning systems is more crucial than ever. #EarlyWarningsForAll 🔗 https://t.co/zAj7AslVJ0 pic.twitter.com/lPnaMWe6cs — World Meteorological Organization (@WMO) July 17, 2023

Для того чтобы сделать все это, требуется время. Организация обращается в национальную метеорологическую службу той страны, где, как предполагается, был зафиксирован рекорд, чтобы получить информацию об использованном оборудовании и методах наблюдения.

Комитет экспертов изучает эту информацию в течение шести-девяти месяцев. Затем он рекомендует докладчику ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата принять запись в архив или отклонить ее.

Например, европейский рекорд температуры на Сицилии был зафиксирован в 2021 году и предварительно принят, но фактически был подтвержден ВМО только на этой неделе.

Какая самая высокая температура была зафиксирована за всю историю наблюдений?



Агентство также изучает старые рекорды. В настоящее время документально зафиксированная рекордная температура в мире составляет 56,7 градусов Цельсия в Долине Смерти (США) 10 июля 1913 года.

Однако в течение многих лет считалось, что в 1922 году в Ливии была зафиксирована температура 58°C, но группа специалистов ВМО в период с 2010 по 2012 годы провела необходимое расследование и рекорд утвержден не был.