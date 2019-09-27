



Что нужно знать, планируя путешествие в Грузию: 8 вопросов и ответов

Грузия, расположенная между снежными вершинами Кавказа и теплым Черным морем между Россией, Турцией, Азербайджаном и Арменией, всегда была перекрестком, на котором встречаются культуры Востока и Запада. И эта смесь под южным солнцем обретает особый вкус. Грузины гордятся самыми древними в мире традициями виноделия, великолепной кухней, огненной культурой, сказочно красивой природой и легендарным гостеприимством. Все это можно увидеть уже в столице Тбилиси, который в последние годы стал настоящим раем для богемы. Однако для того, чтобы насладиться продуктами аутентичных виноделен, дикими горами или манящим теплом моря, стоит все же выбраться за пределы столицы. Среди латвийских путешественников Грузия становится все более популярным маршрутом. Попасть туда сравнительно несложно и недорого, а впечатления, полученные во время путешествия, останутся в памяти надолго. Но прежде чем спешить покупать билеты, стоит выяснить несколько важных вещей. Перед вами восемь вопросов, которые стоит задать себе перед поездкой, а также ответы на них.

Как добраться?

Из Риги в Тбилиси и Кутаиси напрямую летают авиакомпании airBaltic и WizzAir. Можно попробовать поискать более выгодные цены на билеты из Таллина или Вильнюса. В столицу Грузии лучше ехать, если вы хотите почувствовать живой и необычный городской шарм, изучить архитектуру и бурную ночную жизнь, а затем отправиться к подножию Казбека или в винный регион Кахетию. Если же цель вашего путешествия - отдых у моря или поездка на исторические курорты (например, Батуми, Квариати или Боржоми), то лучше выбрать Кутаиси.

Когда ехать?

Грузия может многое предложить в любое время года, однако пик официального туристического сезона приходится на лето и зиму. Если вам нравится пляжный отдых, то лучшее место летом - побережье Черного моря: в яркий, порой даже слишком пестрый Батуми с его уютным старым городом, или в Квариати - один из самых популярных курортов Черного моря, который сочетает пляжи и великолепные горные виды. Можно отправиться и в национальный парк Боржоми с его знаменитыми источниками. Те, кто любит походы, могут обратить внимание на Сванетию, Тушетию и Хевсурети. Прекрасен также поселок Юта в Национальном парке Казбеги. Грузия славится своими винами янтарного цвета. Их родина - виноградники Кахетии на востоке страны. Это идеальное место для путешествия осенью: сбор винограда начинается в середине августа, до конца сентября (а иногда и в октябре) урожай готовят и запечатывают в глиняных бочках квеври. С ноября можно планировать лыжный отдых: отправиться на горные курорты Грузии - в Бакуриани, Гудаури, Местиа, Гормардули. Каждый год здесь открываются новые и новые отели, подъемники, рестораны и другие места отдыха.

Если же вы хотите попробовать новый урожай вина, то ехать нужно в феврале: то, что собрали осенью на виноградниках, разливают в бутылки. Грузия отличное место и для культурного отдыха. Зимой зрителей ждут Тбилисская опера и театры, а также кукольный театр Резо Габриадзе, который украшает необычная башенка с часами. Надпись на ней гласит: плакать можно только от смеха. В начале сентября проходит популярный музыкальный фестиваль Цинандали. В Тбилиси праздник города и вина Тбилисоба обычно проходит на первых выходных октября - эта традиция началась по инициативе Эдуарда Шеварднадзе еще в советские годы.

Где переночевать?

Более 8% ВВП Грузии приходится на туризм, и места для ночлега можно найти везде. Их уровень может быть разным, но везде вы встретите искреннее гостеприимство. Во многих гостевых домах сдают комнаты, и с утра вас ждет такой плотный завтрак, что о еде вы не вспомните до вечера. Такие предложения можно найти через самые популярные сервисы резервации ночлега - Booking и airBnB. В Тбилиси в последние годы открылись интересные хостелы со стильным интерьером, например, в творческом квартале Fabrika. Ночлег здесь будет стоить очень недорого. И в хостелах, и в гостевых домах ночлег будет стоить от 6-7 евро, примерно столько же обойдется завтрак.

Если вы хотите чего-то более шикарного, то в Тбилиси есть тематические винные отели. Например, g.Vino, где каждый номер назван в честь одного из грузинских сортов винограда. Или современные, выполненные в индустриальном стиле гостиницы в самом центре столицы - например, Stamba и Rooms, расположенные в здании старой типографии. Расположенный около старого города King Gorgasali Hotel может похвастаться террасой на крыше - прямо напротив знаменитой крепости. В самом высоком здании Тбилиси, где еще недавно, во время войны, жили беженцы из Абхазии, сейчас отель, который облюбовали арабские туристы.

За городом тоже немало интересных мест, где можно остановиться на ночлег. Например, в регионе Кахетия есть несколько искусственных озер, около которых возведены курорты с гостиницами. На их закрытой территории гости могут пользоваться велосипедами и лодками, или просто нежиться на террасах, наслаждаясь великолепными видами. Один из таких курортов - Kvareli Lake Resort. Если же вы ищете действительно волшебные виды, отправляйтесь в Степанцминду, поселок у подножия Казбека. Там расположена одна из лучших гостиниц Грузии Rooms Hotel (владелец тот же, что и у отеля Rooms в Тбилиси) с видом на снежную вершину и великолепным рестораном.





Как путешествовать по Грузии?

Одно нужно сказать сразу: грузины водят как сумасшедшие. По улицам совершенно спокойно гуляют ленивые коровы, собаки и люди, которые не спеша могут переходить загруженное трехполосное шоссе. Поэтому в городах есть смысл использовать общественный транспорт, который стоит недорого и курсирует довольно часто. В Тбилиси, например, можно купить комбинированный билет, который подойдет для автобусов, маршруток, подъемника и фуникулера. В столице есть и две линии метро. И все же с Тбилиси лучше всего знакомиться пешком - не спеша, спокойно гулять. Междугороднее сообщение обеспечивают поезда и автобусы. Они будут лучшим выбором, если вы планируете отправиться в поход по какому-нибудь живописному горному маршруту.

Кроме того, есть множество фирм, которые предлагают услуги водителя и гида по вполне приемлемой цене. Автомобиль с шофером (топливо включено) обойдется в 65-110 евро, и за день из Тбилиси можно объехать, например, виноградники Кахетии. Хороший шофер станет и вашим гидом - он поможет организовать обед, дегустацию вина или мастер-классы по приготовлению национальных блюд.



Что попробовать?

Главное богатство Грузии - люди и из гостеприимство. Сами грузины говорят, что гость для них это подарок Бога. Традиция застолья ("супра") предполагает, что гостей нужно плотно накормить и напоить. На празднике за это отвечает тамада.

Его задача - заботиться о тостах и в целом о том, чтобы гости чувствовали себя хорошо. В Грузии можно порекомендовать попробовать (и, если получиться, попробовать приготовить) большие пельмени хинкали, хачапури (закрытый пирог с сыром), шкмерули (курица в сливочно-чесночном соусе), а также, конечно, шашлык мцвади, который вместе с соусом ткемали станет королевским блюдом на праздничном столе. Салаты в Грузии заправляют домашним ореховым маслом.

Если вы любите сладости, попробуйте чурчхелу - грецкие орехи в густом виноградном соке.

Что привезти?

Национальная валюта Грузии - лари, и ее курс к евро составляет 3 к 1 (то есть сумму в евро легко понять, разделив на три). Валюту можно поменять в аэропорту, но с таким же успехом можно использовать и банкоматы, которых много как в аэропорту, так и в городе. В удаленных регионах курс валюты становится менее выгодным, так что рекомендуется подготовиться к поездке заранее. Из каждой поездки хочется привезти что-то на память. Отличный подарок для близких - белая скатерть с национальным орнаментом "супра" (да, она называется так же, как и само праздничное застолье: по традиции, под блюдами не должно быть видно скатерти). Есть смысл обратить внимание на ароматные специи: прохладными зимними вечерами они будут напоминать о солнечном Кавказе. Специи продаются во всех сувенирных магазинах и супермаркетах. Хороший подарок - продукция маленьких виноделен. Большой выбор вина в творческом квартале Wine Factory #1 в Тбилиси, где есть и большой винный магазин, и сувенирные лавки. И все же, если у вас есть возможность, лучше самим посетить какую-либо винодельню. Конечно, везде можно приобрести и традиционные кубки из рога. Они предназначены для особых тостов: нужно пить до дна, поскольку такой кубок на стол не положишь. В последнее время в моду в Грузии входят и маленькие пивоварни. Интересные сорта местного пива (в том числе, IPA) можно найти, например, в кабачке в творческом квартале Fabrika в Тбилиси. Там же есть магазин молодых дизайнеров и художников Flying Painter, где можно купить, например, яркие носки с хинкали или заколки с элементами работ знаменитых грузинских художников. Если вы окажетесь в Грузии осенью, обязательно попробуйте и захватите с собой домой какой-нибудь фантастически вкусный фрукт, который в это время стоит невероятно дешево. Гранаты, фиги, виноград или хурму можно купить у дороги или на рынке в Тбилиси или Батуми. Они великолепны везде.

Что нужно знать о Грузии?

Грузия - страна на Кавказе, одно из самых древних населенных мест в Европе. В древнегреческой мифологии Колхида считалась местом, где находится легендарное золотое руно.

Люди здесь гордятся особой письменностью, а также самой древней традицией виноделия в мире. Виноград здесь перемалывают и оставляют эту массу в специальном глиняном кувшине квеври, который хранится в земле. Там вино созревает и приобретает особый аромат и янтарный цвет. Европейский метод производства вина здесь начали использовать только в XIX веке. Грузины всегда были гордым народом. Поскольку эта земля находится на перекрестке между Европой и Азией, христианским и мусульманским мирами, она всегда была яблоком раздора между мировыми державами. Грузия много раз страдала от нашествий персов, потом долго находилась в подчинении у царской России и СССР, а сейчас считается одной из самых безопасных и дружелюбных стран мира. Не удивляйтесь, если на каждом углу увидите полицейскую машину. Ничего чрезвычайного не произошло, стражи порядка своим присутствием обеспечивают порядок и чувство безопасности.

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