



Экскурсия на один день: что посмотреть в древней столице Грузии Мцхете

Древняя столица Грузии Мцхета - один из самых старых грузинских городов. От Тбилиси до нее всего 20 километров, и это значит, что Мцхета идеально подходит для короткого путешествия. Особенно приятно посетить Мцхету летом: благодаря тому, что город расположен у слияния двух рек, а также ветру с гор и пышным садам, здесь прохладнее. И сама атмосфера напоминает курорт или просто праздник. Выбор места для строительства города совершенно логичен: где же еще его строить, если не у слияния двух рек, в окруженной зелеными горами плодородной равнине? Это место считается колыбелью грузинского христианства. В 2014 году Мцхету объявили даже святым городом, попал он и в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По преданию, город в пятом веке до нашей эры основал и назвал в честь собственного имени легендарный правитель Мцхетос. Два века спустя Мцхета стала столицей царства и сохраняла этот статус в течение восьми столетий. Даже после того, как царь Вахтанг I Горгасал в середине пятого века нашей эры перенес столицу в Тбилиси, Мцхета сохранила свое символическое значение. Здесь похоронены грузинские цари и знать. Если открыть "Википидию" на статье о войнах, в которые была втянута Грузия, то можно убедиться: список ужасно длинный. К тому же страну неоднократно разрушали землетрясения. Поэтому неудивительно, что Мцхета тоже серьезно пострадала и долгое время была даже частично покинута жителями. И только в 70-х годах прошлого столетия люди здесь снова начали селиться и стоить новые дома. Позже был восстановлены старый город и несколько достопримечательностей, и теперь Мцхета с ее уютными улочками, кафе в зеленых садах и сувенирными лавками является одним из магнитов для туристов. История Мцхеты настолько древняя, что достопримечательности здесь овеяны легендами, и без местного гида можно очень легко не заметить что-нибудь интересное. Впрочем, ничто не мешает просто купить билет на автобус и добраться до Мцхеты из Тбилиси своим ходом.

Церковь с кедровой колонной

Христианство было объявлено государственной религией Грузии в 334 году именно в Мцхете. Здесь нужно добавить, что Грузия и Армения считаются первыми странами в мире, официально принявшими христианство. Одна из главных достопримечательностей Мцхеты - огромный храм песочного цвета. Это кафедральный собор Светицховели, построенный в 11-м веке - вторая по размеру церковь в Грузии. По распространенному в Грузии преданию, мцхетский еврей Элиоз, присутствовавших при распятии Иисуса Христа, получил хитон - одежду, которую носил Иисус. Он вернулся домой в Мцхету и рассказал сестре Сидонии о том, что пережил на Голгофе. Сидония, прикоснувшись к ризе, тут же умерла, и никакими силами вырвать из ее рук святыню не удалось. Ее так и похоронили вместе с хитоном. На Западе считается, что хитон Иисуса хранится в Германии, в кафедральном соборе Трира. Три века спустя в Грузию из турецкой Каппадокии пришла святая Нина (Нино). На могиле Сидонии к тому времени вырос кедр. Нино попросила правителя Иберии (нынешней Грузии) Мириана возвести первый храм здесь же, на месте могилы Сидонии. Правитель приказал срубить кедр и использовать его для строительства храма, а Нино во сне увидела, в каком порядке ангелы расставили колонны. Утром они действительно стояли в нужных местах. Оставалось только закончить начатую ангелами работу. С тех пор храм, конечно, неоднократно перестраивался, однако колонну можно увидеть и сегодня. А эта легенда отражена на нескольких иконах.

Советую обратить внимание на интересные детали в храме. Например, справа от входа расположен небольшой каменный домик. Это точная копия дома Иисуса. Обычно он закрыт, но на Пасху двери открываются. Рядом можно увидеть массивный каменный куб. Считается что на нем крестился правитель Мириан и его жена Нана. Еще одна необычная деталь: если поднять глаза к потолку, можно увидеть, что на колоннах у потолка есть параллельные отверстия. Нет, храм не разваливается. В древности эти ниши служили тайниками: в случае войны священники могли забраться наверх по веревочным лестницам и спрятать там королевские ценности. А затем замаскировать входы в ниши камнями.



Обратите внимание и на фреску, на которой изображен святой Христофор - человек с собачьей головой. Это редкость, посколько в Средневековье в Риме пришли к выводу, что изображение святого в таком виде не совпадает с канонами церковного искусства. Многие изображения святого Христофора были уничтожены. Гид Виктор рассказал легенду о том, как Христофор нес через реку младенца, и тот становился все тяжелее и тяжелее - и в конце концов оказалось, что это Христос, который несет на себе все грехи мира. Знакомая история? Конечно! Это же грузинская версия нашего Большого Кристапа, который переносил ребенка через Даугаву.



Лабиринт улочек в старом городе

Старый город в Мцхете не большой и на самом деле не очень старый - многие здания были построены недавно. Но он очень оживленный и уютный. Старый город окружает стена, за которой начинаются лабиринты пешеходных улиц с толпами туристов, маленькими кафе, продавцами сувениров и, конечно, флегматичными бродячими собаками, которых в Грузии можно встретить повсюду. Кроме того, здесь на каждом шагу можно побаловать себя хорошим вином, хачапури и другими блюдами. Именно в Мцхете продают мороженое со вкусом вина - оно светло-лиловое и с явным ароматом винограда. В жару прекрасно освежает.

Ищете место, где можно плотно пообедать? Вариантов много. Мне гид порекомендовал отойти в сторону от туристического маршрута и заглянуть в очень уютный ресторан Ornament с другой стороны собора. Туристов мы там действительно не обнаружили, зато в уютном дворике обедали местные. Нам принесли великолепный салат из огурцов и помидоров с соусом из грецких орехов, шкмерули (жареные кусочки курицы в сливочно-чесночном соусе) и чашушули из телятины с помидорами и чесноком. Все это - со свежеиспеченным хлебом и гранатовым лимонадом.

Монастырь с громадным крестом и сказочным видом

После обеда мы садимся в машину и отправляемся на другую сторону реки, в древний монастырь Джвари. Туда можно добраться и пешком, но эта прогулка будет довольно долгой. В монастыре Джвари был установлен первый огромный крест, который издалека указывал путь верующим.



И здесь тоже есть своя легенда. Святая Нина, о которой мы уже рассказывали, увидела во сне Господа, который благословил ее на путешествие в Иберию (ныне - Грузия). Дева Мария передала ей крест из виноградной лозы. Утром Нина обнаружила около своей постели две веточки винограда. Она связала их волосами и отправилась в Грузию. Здесь Нина благодаря знаниям в сфере медицины и астрономии вылечила тяжело больную жену правителя Мириана, а также "предсказала" солнечное затмение. Доказав тем самым силу христианской веры.