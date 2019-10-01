Грузинская стена и миллион алых роз. Что посмотреть в винном центре Грузии - Кахетии
Кахетия - самый знаменитый винный регион Грузии. Грузины с гордостью рассказывают, что вино здесь делают тысячи лет. Утверждают даже, что этот регион может быть родиной вина. Плодородные долины Кахетии окружены голубыми горами, на склонах которых разбросаны монастыри песочного цвета. Монахи передают секреты виноделия из поколения в поколение - так же, как местные жители хранят знания о том, как создавать квеври, глиняные кувшины, в которых созревает вино.
Солнце, которое заливает зеленовато-желтые бесконечные ряды виноградной лозы; темно-синие ягоды, настолько спелые, что им не хватает места на кисти; ярко-синее небо и пушистые облака, которые выныривают из-за стены гор. И над всем этим - человеческая доброжелательность и гостеприимство, искренние и не наигранные. Именно такой этой осенью я увидела Кахетию, ее маленькие винодельни, исторические объекты и легенды, которые, как оказалось, тесно связаны и с культурной жизнью Латвии.
В Кахетию туристы могут отправиться в однодневный тур из Тбилиси. Найти водителя с машиной не трудно - это стоит от 70 до 100 евро (бензин включен в стоимость), и если вам повезет, то шофер станет и гидом: расскажет о традициях, достопримечательностях и перипетиях современной жизни.
Нужно быть готовым к тому, что залитые солнцем виноградники действительно выглядят как рай на земле, однако дорога будет весьма неровной, а маленькие поселки по сравнению с Латвией или немецкой глубинкой могут показаться неухоженными. Грузины не тратят время на такие мелочи, как скошенная трава на обочине, цветочные горшки или, не дай бог, привязанные коровы. Для меня же такие пейзажи показались еще более экзотичными, чем ухоженные европейские виноградники, поскольку на самом деле мы едем в другие страны именно за такими - реальными и не приукрашенными - впечатлениями.
Мы провели с водителем-гидом Виктором Очко два дня и успели посетить несколько виноделен, научились лепить хинкали и печь хачапури, а также изучили стену, которую многие считают второй по длине в мире и посетили отличный музыкальный фестиваль. Но обо всем по порядку.
Вино в глиняных яйцах
Квеври - большие емкости в форме яйца, в которых идет ферментация, созревание и хранение вина. Глину, необходимую для изготовления этих кувшинов, добывают в ближайших горах, а сами квеври изготавливают мастера, освоившие это ремесло по наследству от отцов и дедов. Каждый квеври создают с учетом нужд заказчика вручную - слой за слоем, а затем обжигают в печи. Такой кувшин не дешевое удовольствие. Мастер в одной из мастерских рассказывает, что каждый литр объема стоит около двух евро. Сколько будет стоить весь квеври, можно вычислить исходя из того, сколько вина там планируется производить. Кувшин может служить своему хозяину веками.
Квеври зарывают в землю, оставляя на поверхности только узкое горлышко. Собранный и перемолотый виноград вместе с семечками, шкуркой (бывает, что и с листочком) засыпают в квеври и оставляют бродить на две недели, перемешивая каждый день.
Если в это время приложить руку к горлышку, можно почувствовать, как изнутри идет тепло. Температура внутри квеври во время брожения - около 40 градусов. Когда ферментация закончится, квеври плотно закупоривают и засыпают горлышко песком, чтобы состарить вино. Затем вино переливают в бочки, оставляют его еще на какое-то время, и только потом ароматный янтарный или темно-красный напиток разливают в бутылки. Этот способ виноделия внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Из жмыха, который остается в бочке, потом гонят виноградный самогон - чачу.
Гиды утверждают: почти по всей Грузии археологи находят свидетельства того, что вино в квеври здесь производили уже в шестом тысячелетии до нашей эры. В современных винодельнях большие бочки вмурованы в пол. На поверхности остаются только горлышки, которые напоминают канализационные люки на улице. Из них идет сильный аромат вина.
После каждого сезона созревания вина бочки чистят специальной щеткой из вишневого дерева и промывают водой. Эту работу всегда делают вдвоем: один забирается бочку, чистит ее и поет, а второй остается снаружи и слушает. Главное. чтобы пение не прекратилось - это могло бы означать, что напарник опьянел или даже отравился парами алкоголя.
Европейское вино и коварный имам
Привычное для нас светлое и прозрачное белое вино в Грузию пришло только в начале 19-го века, и его называли здесь "европейским". Искусство создания вина из виноградного сока привез на родину из путешествия по Европе поэт и винодел Александр Чавчавадзе. Он же познакомил грузин с фортепиано, на котором прекрасно играла его дочь, а также с бильярдом, в который он любил играть с друзьями по вечерам.
В доме Чавчавадзе сегодня музей, окруженный красивым садом. Обстановка нескольких комнат сохранена, и посетители могут познакомиться с бытом семьи. Позже дом и все состояние перешло к сыну Александра Давиду.
С Давидом связана одна история, похожая на сказку. У него была красавица-жена и девять детей. Чавчавадзе - царский род, и в тот момент грузинская знать склонялась к сотрудничеству с Россией, и это совсем не радовало Персию, которая на протяжении многих лет оккупировала страну. Однажды, пока Давид был за границей, его семью похитил имам Шамиль. За освобождение семьи он потребовал заплатить выкуп и освободить сына из российского плена. Это событие потрясло не только Россию, но и Западный мир. Давид был в отчаянии и отправился к российскому царю за помощью. После долгих переговоров семью освободили в обмен на 40 тысяч серебряных рублей и сына имама. Часть земель Чавчавадзе пришлось продать. Роскошный дом в Цинанидали тоже перешел к российской короне.
После Октябрьской революции все имущество было национализировано, а с 1947 года в здании открыли музей Чавчавадзе. Здесь и по сей день производят белое сухое вино по европейской технологии, и его можно попробовать в баре на первом этаже имения. В парке же проходит международный музыкальный фестиваль. Подробнее о нем можно узнать здесь: http://tsinandalifestival.ge/.
Великая грузинская стена в городе любви
Кахетия может по праву гордиться богатой и интересной историей. Одно из мест, где можно открыть для себя много нового - городок Сигнахи, окруженный длинной и древней стеной.
Сигнахи расположен на высоте 800 метров. Для Грузии это пустяк, тогда как для человека из Латвии это довольно высокая гора. Местные называют Сигнахи городом любви, и для этого есть несколько причин. По одной из легенд, в прежние времена местные жители отличались буйным нравом: пили, дрались и грешили, пока не прогневали самого Господа. И он послал своего ангела наказать людей и уничтожить город. Ангел решил проблему пацифистским способом: не стал стирать Сингахи с лица земли, а зашел в каждый дом и подарил жителям по кусочку своего сердца - то есть любви. К последнему дому все сердце было разделено между жителями, и ангел должен был умереть. Но история закончилась счастливо: Господу очень понравилось, каким способом ангел решил проблему, и он вернул его к жизни. Именно поэтому Сигнахи и сегодня отличается сердечностью. Здесь как в Лас-Вегасе действует специальный дворец бракосочетаний, в котором можно заключить брак в любое время суток.
Другая история ближе к современности, и ее главный герой - родившийся здесь (точнее, в расположенном неподалеку селе Мирзани - но не будем мелочиться) знаменитый художник Нико Пиросмани. Сегодня его работы известны во всем мире. Но при жизни Нико ужасно не везло: рисовал он хорошо, но признания не получил. В начале 20-го века он влюбился во французскую танцовщицу Маргариту, которая гастролировала в Тбилиси. Нико всячески добивался от нее внимания, приглашал на свидания и концерты, но получал отказ. В конце концов, он продал все, что у него было, и на все деньги купил алые розы - в надежде, что теперь она полюбит его. Однако француженка не оценила жест страстного грузина и вернулась на родину. Потрясенный Нико больше не рисовал, сошел с ума и закончил свою жизнь, работая дворником.
Эта история легла в основу многих произведений искусства, в том числе и стихотворения Андрея Вознесенского "Миллион алых роз". Музыку к нему написал Раймонд Паулс, и песня в исполнении Аллы Пугачевой стала едва ли не главным хитом советской эстрады. В Риге история любви Нико была поставлена на сцене театра, и главную роль в спектакле сыграл Алфредс Яунушанс.
В средние века Сигнахи был важной остановкой Великого Шелкового пути - само название городка с турецкого языка переводится как "убежище". Город окружает высокая стена, построенная в 18-м веке (по другим источникам - в 13-м, в 18-м ее перестроили) для защиты от кочевников.
Стену строили с таким расчетом, чтобы защитить всех жителей окрестностей. Но она получилась настолько длинной, что воинов для защиты хватало не везде. В конце концов город все же захватили, большая часть жителей погибла, и с тех пор Сигнахи довольно малонаселенный город. Только в последние годы он ожил благодаря туризму.
В наши дни в небольшой городок с узкими улочками приезжают тысячи туристов. Здесь есть и элегантные отели с казино, и небольшие гостевые дома с уютными кафе, и сувенирные лавки, и места отдыха для тех, кто делает в Сигнахи остановку в своем походе. Со стены открывается захватывающий вид на Алазанскую долину - самую широкую и плодородную в Грузии. В ясную погоду можно увидеть границу с Азербайджаном и горы Кавказа.
Три винодельни, открытые для туристов
Несколько лет назад при поддержке Грузинского совета по туризму в Кахетии был создан Винный путь - на дорогах появились указатели к винодельням, где ждут туристов. Там можно продегустировать вино и заказать экскурсию (буклеты с картой и контактами можно найти в центрах информации для туристов). Некоторые винодельни совсем небольшие, на других вино производят в промышленных объемах, но узнать о том, как делают вино, можно везде.
Вот список из трех очень разных виноделен, которые я посетила и могу рекомендовать другим:
Монастырь Алаверди
Здешние монахи на протяжении многих веков выращивали виноград, который затем созревал в погребах монастыря. Это вино считается одним из лучших в стране, и стоит оно не дешево. Туристы могут осмотреть храм, но фотографировать внутри запрещено. Он не поразит вас роскошью. поскольку пережил многое: при персидском правлении святым на фресках выкалывали глаза, при царе стены храма покрасили толстым слоем белой краски, а в советские времена здесь был склад. И все же монументальность храма впечатляет. В наши дни здесь живет довольно много монахов.
Напротив монастыря работает кафе, в котором можно побаловать себя великолепным грузинским йогуртом - мацони. Мне он больше всего понравился с медом и грецкими орехами.
Винный завод "Шуми"
Это довольно большая винодельня, которая специализируется и на приеме туристов. Тут можно попробовать белые и красные вина как европейского, так и грузинского стиля, а также самодельный портвейн. Кроме того, можно записаться на кулинарное занятие: вас научат делать хинкали, готовить хачапури или печь хлеб в печи на виноградных дровах.
В "Шуми" есть и небольшой музей, в котором можно познакомиться с винной культурой поближе, а также изучить копии экспонатов Грузинского национального музея. Интересный экспонат - старинный ствол винограда, повреждения на котором заделаны серебряными "заплатками": настолько дороги для грузин виноградные лозы.
Здесь же работает и небольшой магазин, в котором (что немаловажно) принимают к оплате карточки.
Винодельня "Гиуаани"
Вино здесь производят давно, но новый туристический комплекс с рестораном открылся несколько лет назад. Гости могут прогуляться по классическому грузинскому саду, осенью полакомиться фруктами и ягодами прямо с дерева или куста. А в погребах туристы могут изучить процесс производства вина и чачи - и, конечно, все продегустировать.
Ресторан "Гиуаани" показался мне лучшим из всех, что удалось посетить за время поездки по Грузии. Даже мой гид Виктор признал, что еда здест на вкус - как дома.