Грузинская стена и миллион алых роз. Что посмотреть в винном центре Грузии - Кахетии

В Кахетию туристы могут отправиться в однодневный тур из Тбилиси. Найти водителя с машиной не трудно - это стоит от 70 до 100 евро (бензин включен в стоимость), и если вам повезет, то шофер станет и гидом: расскажет о традициях, достопримечательностях и перипетиях современной жизни.

Нужно быть готовым к тому, что залитые солнцем виноградники действительно выглядят как рай на земле, однако дорога будет весьма неровной, а маленькие поселки по сравнению с Латвией или немецкой глубинкой могут показаться неухоженными. Грузины не тратят время на такие мелочи, как скошенная трава на обочине, цветочные горшки или, не дай бог, привязанные коровы. Для меня же такие пейзажи показались еще более экзотичными, чем ухоженные европейские виноградники, поскольку на самом деле мы едем в другие страны именно за такими - реальными и не приукрашенными - впечатлениями.

Мы провели с водителем-гидом Виктором Очко два дня и успели посетить несколько виноделен, научились лепить хинкали и печь хачапури, а также изучили стену, которую многие считают второй по длине в мире и посетили отличный музыкальный фестиваль. Но обо всем по порядку.