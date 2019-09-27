



Открываем Тбилиси: интересные кафе, стрит-арт и городские легенды

Слово, которое характеризует столицу Грузии Тбилиси - это "хаос". Настолько живой и искренний хаос, что хочется в нем раствориться, стать его частью и убежать от рутины и повседневности. Кажется, что ты оказался в волшебной сказке, когда от всего, что происходит вокруг, открывается рот. Или в картине Климта, состоящей из тысяч разноцветных квадратиков, которые вместе создают полную картину. В последние годы Тбилиси превратился в настоящий оазис богемы, который не испортил "правильный" евроремонт. Он приглашает нырнуть в бурную жизнь творческих кварталов; восхищаться яркими граффити; торговаться и болтать на блошином рынке на острове (который уже и не остров на самом деле); ощущать ароматы тысячи специй в маленьких лавках и высасывать бульон из хинкали, стараясь удержать большой скользкий пельмень в руках. Этот рассказ - о том, где и как можно по-настоящему узнать и почувствовать Тбилиси. Мой проводник в этом городе - Дарья Холодилина. Она приехала с юга Украины, где идет война, и уже шесть лет работает в сфере туризма Грузии. Год назад вместе с мужем она основала свою фирму, которая предлагает пешие и винные туры. У Дарьи есть что сказать и о миллиардере Иванишвили, который сейчас находится у руля в стране и пытается снова развернуть ее в сторону России (и сталкивается с активными протестами, в которых участвует и Дарья), и о богатой культуре вина, и о тысячелетних легендах, и о творческих кварталах современного Тбилиси с их бурной энергией и манящей атмосферой. Утром мы встречаемся около старого города. В этом месте - в районе Абанотубани - когда-то начинался Тбилиси.

Грузины не были бы грузинами, если бы все не началось со вкусной - в прямом смысле этого слова - истории. В переводе со старогрузинского "Тбилиси" означает "теплое место". Это потому, что здесь расположены горячие серные источники. Согласно легенде, в V веке правитель Вахтанг I Горгасал решил построить в этих местах город, но не определился, где именно. Во время охоты охотничий сокол Вахтанга выпустил добычу из когтей, и птица упала в горячий источник. Когда ее достали из воды, она уже сварилась. Вахтанг Горгасал решил, что это добрый знак, и основал на этом месте Тбилиси.

В наши времена над термальными источниками построили бани, которые можно узнать по круглым куполам из глины. Это отличное место для отдыха, особенно в осенние и зимние месяцы. Напротив самой старой бани в небольшом белом домике расположено кафе Culinarium Khasheria, где один из самых популярных поваров Грузии Текуна Гачечиладзе готовит классический грузинский суп. Который отлично помогает при похмелье - вот такая забавная отсылка к сваренной в источнике птице.



Продолжаем путь наверх. Стоит пробиться через толпу туристов, чтобы в глубине ущелья увидеть необычную картину: горный водопад в самом сердце старого города. Около водопада несколько мужчин пытаются исполнять для туристов песни из их стран. Группа немецких пенсионеров бурно радуется, когда они начинают играть шлягер.

VВ старом городе рекомендуется осмотреть древний храм Анчисхати: грузины очень гордятся тем, что первыми в Европе приняли христианство. Святая Нино, жившая в IV веке в турецкой Каппадокии, увидела во сне Марию, а когда проснулась - увидела у постели крест из двух виноградных лоз. Нино связала их собственными волосами и отправилась в Грузию проповедовать христианство. Там она исцелила жену правителя и совершила еще несколько чудес, убедив в силе своей веры. С тех пор главной религией здесь стало христианство, а в церквях часто модно увидеть изображение винограда и необычные кресты с опущенными вниз перекладинами - в честь креста из виноградных лоз. Рядом с базиликой можно увидеть необычную покосившуюся башню. Это основанный автором знаменитых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза" фильмов Резо Габриадзе Кукольный театр. Внутри есть приятное кафе, где можно перевести дух после прогулки по узким улочкам старого города.



Затем, через еврейский квартал, восхищаясь яркими верандами и деревянными балконами, мы продолжаем подъем вверх. Добраться до огромной статуи Матери-Грузии ("Мать-Картли") не шутка, но вид отсюда открывается впечатляющий. В одной руке Мать держит блюдо, чтобы угостить гостей, в другой - меч. Для тех, кто не умеет вести себя в гостях должным образом. Если хочешь продолжить прогулку, можно быстро спуститься к Ботаническому саду с помощью зиплайна. Мы с Дарьей выбрали другой вариант: уселись в кресла подъемника, чтобы перебраться на другой берег реки Куры (для этого подходит обычный билет на общественный транспорт за несколько лари).



На склоне холма расположился построенный при Саакашвили президентский дворец, а под ним - футуристическое здание из стекла и металла, в котором должен был разместиться концертный зал. Однако по неясным причинам он по-прежнему пустует. Музыканты выступают в старом зале, построенном при СССР, а здесь лишь время от времени проводят мероприятия или фотосессии. Нынешний президент, родившаяся во Франции Саломе Зурабишвили, живет не в дворце на холме, а на вилле, которая принадлежала ее предкам. Дарья рассказывает, что президента Саломе вполне можно встретить в одном из кафе, за обедом с каким-нибудь знаменитым человеком и без особой охраны. Тбилиси безопасный и дружелюбный город. В этом я убедилась несколько часов спустя за чашкой кофе с современном кафе Stamba. За столиком по соседству спокойно обсуждал дела мэр Тбилиси, в прошлом знаменитый футболист Каха Каладзе.





После прогулки по старому городу мы отправляемся знакомиться с альтернативным Тбилиси. Дорога ведет через Сухой мост. В свое время он позволял пересечь один из рукавов Куры, но в советские времена для борьбы с наводнениями на реке были построены дамбы. В итоге город потерял остров, рукав засыпали и теперь по нему проходит оживленное шоссе. В наши дни вдоль него раскинулся блошиный рынок.



Пожилой мужчина раскладывает на обочине внушительную коллекцию аудиокассет. Рядом продают медали советского времени, книги, вязаные вещи, яркие ковры и грузинские украшения - минанкари. Это тонкие украшения с разноцветными элементами, которые можно сделать только вручную. Мы заходим в уютное кафе, где работает радиостанция Radio Cafe, а затем направляемся в творческий квартал Fabrika. Уже по названию можно понять, что он обустроен на территории старой ткацкой фабрики. Концепция предусматривает, что ни одно заведение здесь не должно повторяться: то есть если одно кафе уже есть, второго не будет.

Те, кто хочет увидеть молодой современный Тбилиси, должен провести в этом месте как минимум один вечер. Здесь есть и яркий хостел с современным коворкингом на первом этаже, и бар Shavi Lomi, где можно продегустировать продукцию маленьких грузинских пивоварен, и современные ресторанчики, и интересный дизайн. Владельцы приглашали художников, чтобы те создавали яркие рисунки на стенах.

На стенах цехов можно увидеть, например, рисунки художницы-феминистки Тины Чертовой, посвященные знаменитым женщинам Грузии. Цель - рассказать необычные истории жизни, облачив их в яркие краски. Это, например, царица Тамара. Если видишь в Грузии какой-то значительный объект и сомневаешься, как его могли назвать - скорее всего, он посвящен Тамаре, смеется Дарья. Или Сталину - если объект более новый. Тамара была одной из величайших правителей Грузии, и ее до сих пор - спустя почти тысячу лет - вспоминают добрым словом. Часто из уважения называя даже "царем Тамарой". Ей посвящено множество произведений искусства, например, поэма "Демон" Михаила Лермонтова, по которой Антон Рубинштейн создал оперу. История жизни Тамары интересна. У царя Георгия III рождались только дочери, и он научил старшую - Тамару - всем премудростям правления, чтобы после его смерти она могла править страной. Она вступила на престол после смерти отца и стала первой женщиной - правителем Грузии. Тем не менее, даже правительнице Грузии пришлось выйти замуж за выгодного для государства жениха, русского принца Юрия. Оказалось, что Юрию алкоголь и прочие развлечения были ближе, чем обязанности правителя. Два года спустя Юрия изгнали, и Тамара вышла замуж во второй раз - за своего друга детства, аланского царевича Давида Сослала. Этот брак оказался счастливым. Эпоху правления Тамары в Грузии до сих пор считают золотым веком.

Если вы любите уличное искусство, то в Тбилиси стоит обратить внимание на рисунки местного художника Гоши Димитрюка, которые можно узнать по силуэту черного кота. В его хулиганских рисунках трудно найти политический подтекст, Гоше нравится просто пошутить. Дарья рассказывает, что однажды встретила художника за работой - он был одет как работник коммунальной службы, в ярком жилете. "Спрашиваю: Гоша, ты, значит, теперь на думу работаешь?" - рассказывает она. Художник только рассмеялся и показал: символику коммунальной службы он нарисовал на жилете сам, черным фломастером.

Не забудьте заглянуть и в какой-нибудь из дизайнерских магазинов Тбилиси. Один из них расположен все в той же "Фабрике" и называется Flying painter - в честь картины грузинского модерниста Петра Оцхели. В этом магазинчике можно найти пальто из старых грузинских ковров, заколки с фрагментами картин Оцхели, и многое другое. Кроме того, магазины местных дизайнеров можно найти на центральной улице - проспекте Руставели, неподалеку от позолоченной статуи святого Георгия. Здесь продается одежда, которая больше подходит для повседневной жизни - и, в то же время, красивая и с изюминкой. Похожие магазины есть в крупных торговых центрах.

Прогулка нас немного утомила, и мы решили пообедать. Дарья посоветовала ресторан Barbarestan примерно в пяти минутах ходьбы от "Фабрики". Это семейный ресторан, где можно попробовать блюда традиционной грузинской кухни в современной интерпретации. Все блюда в меню готовятся по рецептам из поваренной книги Барбаре Жоржадзе, написанной в XIX веке. Официант может принести ту самую книгу, которая тщательно хранится в специальном ящике. В погребе ресторана - широкий выбор вин из небольших грузинских виноделен. Мы выбрали вино от Baia’s wine, винодельни с 26-летней историей, и не ошиблись. К еде подают прекрасный домашний лимонад и теплый хлеб. Интересное место, где поужинать - Wine Factory #1, еще один творческий квартал в Тбилиси. Он обустроен в винодельне XIX века. Если вам повезет и двери будут открыты, вы сможете ощутить запах старинного винного погреба, в котором, как гласит легенда, хранились коллекции вина Сталина и Наполеона.