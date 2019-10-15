



Во власти Кавказа: Казбек, монастыри, кровь овец и пиво над облаками

Грузия и горы - это почти синонимы. Кавказ прочно вошел в кровь, сердце и мысли местных жителей. И гостей страны горы тоже берут в плен как по взмаху волшебной палочки. Поэтому если вы окажетесь в Грузии - на берегу Черного моря или в эпицентре бурной жизни Тбилиси - найдите время, чтобы познакомиться с горами поближе. Сколько бы раз ты не бывал в горах, снежные вершины заставляют сердце биться чаще, и оторвать от них взгляд совершенно невозможно. В этом году первый снег в горах Кавказа выпал уже в начале сентября, всего за день до моего приезда, и каменные великаны получили блестящие белые шапки. Погода была прохладной, но фантастические виды того стоили. Перед вами - несколько идей для двухдневной поездки в Степанцминду и предгорья Казбека.

Единственная дорога в Россию нервы не бережет

Поскольку я прилетела в Тбилиси, моя поездка в горы началась тоже там. Конечно, горы есть и вблизи грузинской столицы, но настоящие, высокие вершины можно увидеть к северу от столицы. Для этого нужно преодолеть узкую извилистую дорогу, переполненную фурами и горячими водителями. В Степанцминду и к Казбеку из столицы ведет всего одна дорога, она же - главный путь, который соединяет Грузию и Россию, говорит мой гид Виктор Очко. Он одновременно ведет машину, снимает на телефон красивые виды и успевает показывать мне удачные кадры. Нет-нет, за рулем телефоном пользоваться запрещено, смеется он и тут же отвечает на звонок. Очень скоро меня это уже тоже не удивляет - так же, как разгуливающие по дороге коровы. Бог знает, как хозяева их потом находят! За каждым поворотом открываются фантастические виды. Виктор ведет машину уверенно, успевая при этом рассказывать легенды и истории.

У самого подножия гор мы останавливаемся у огромного горного озера, чтобы осмотреть церковь Ананури на его берегу. Оказалось, что здешние места пережили что-то похожее на историю латвийского Стабурагса. В прошлом столетии у реки Арагви было расположено красивое историческое поселение, а многовековая крепость с храмом стояла на высокой горе. В советские годы было принято решение строить ГЭС, и на реке появилось Жинвальское водохранилище. Сегодня стены старого города постепенно разрушаются под водой, а храм стоит на пригорке - так же, как развалины замка в Кокнесе.

Нельзя сказать, что изумрудная вода выглядит неприятно, но у грузин потерянный город по-прежнему вызывает некоторую грусть.

Храм Ананури можно осмотреть бесплатно - только женщинам нужно надеть платок. О туристах тут тоже позаботились: если платка у вас при себе нет, его можно взять в большой корзине у входа. Так же, как и покрывало, которое можно повязать на поясе, если вы оказались здесь в брюках или с голыми ногами. Рядом с храмом стоит башня, у которой, на первый взгляд, нет входа. На самом деле, есть - но он спрятан между стеной храма и самой башней, в узкой расщелине и довольно высоко над землей. Легенда гласит, что во время одного из нападений в башне спрятался сын правителя. Но кто-то его предал, и персы сожгли парня заживо. Такие случаи в истории Грузии, к сожалению, не редкость. Вдоль речек, очень подходящих для рафтинга (и во многих местах предлагают взять экипировку напрокат) мы забираемся все выше в горы. Над зелеными лугами, где пасутся овцы и коровы, уже проглядывают скалистые вершины. Некоторое время спустя Виктор интересуется, знаю ли я, что это за разноцветные палатки на берегах рек. Палаток и в самом деле много. Я полагаю, что это места, где могут переночевать уставшие любители активного отдыха. Но мой гид рассказывает другую историю. В последние годы в Грузии все больше туристов из арабских стран. Они требуют еду, к которой привыкли у себя дома. В таких палатках овец забивают по халяльным традициям - без оглушения, брутально и кроваво. После такой информации великолепные виды горных лугов со стадами белых овец воспринимаются несколько иначе.



Пограничный пункт можно увидеть издалека - длинная "змея" из грузовиков занимает половину ущелья. Это еще одно испытание для водителей, въезжающих или выезжающих из Грузии. Пропускной пункт "Ларс" зимой открыт с семи утра до семи вечера, а летом он работает с 6 до 22 часов. Границу можно перейти только на автомобиле, поскольку по сути Россию и Грузию разделяет туннель в скалистой горе. Некоторое время назад Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией, но российских любителей природных красот и вкусного вина это не останавливает. Машин с российскими номерами здесь немало.

Рядом с пограничным пунктом недавно построили монастырь с красивым храмом и библиотекой. Сюда тоже вполне можно заглянуть.



Его величество Казбек

Чем дольше едешь по горным дорогам, тем чаще кажется, что вид, который ты только что увидел, ничто превзойти не может. Но когда в конце ущелья видишь заснеженный и сверкающий на солнце Казбек, ты понимаешь, что все ямы и извилины дороги этого стоили.

В Грузии Казбек известен как Мкинварцвери - Ледяной пик. Он расположен всего в нескольких километрах от границы. Оказывается, само название гора получила только в XIX веке в честь князя Казибека. Расположенный неподалеку городок Степанцминда при советской власти тоже носил название в честь горы (Казибеги), и вернул историческое название только в 2007 году. 5047-метровый Казбек - вторая по высоте вершина Грузии после Шхары, но, конечно, куда более знаменитая.

Вершина отлично просматривается со стороны Степанцминды, и большая часть местных отелей предлагает номера с видом на Казбек. Однако погодные условия в горах прогнозировать всегда трудно. Лучше всего наблюдать за пиком на восходе, когда только что вставшее солнце как настоящий осветитель в театре подсвечивает Казбек на сцене. В такие моменты туристы бросают свой кофе и омлет и спешат сфотографировать фантастический горный пейзаж. Через несколько часов Казбек может набросить плотную вуаль из облаков и остаться скрытым от глаз до самого вечера. Те, кто приехал из Тбилиси на однодневную экскурсию, могут только развести руками. Я переночевала в отеле Rooms - одной из первых дизайнерских гостиниц в Степанцминде (сейчас их здесь уже несколько), и стала свидетелем перемен в пейзаже - когда солнце уходит за горы до тех пор, пока последний красный луч не осветит заснеженные вершины. К сожалению, уже в сентябре здесь становится прохладно, и с комфортом расположиться на террасе уже не получится. Но из ресторана, где гостей ждут великолепная грузинская кухня и вина, можно смотреть прямо на Казбек через широкие панорамные окна. Совет: даже если вы не планируете останавливаться в Rooms, есть смысл запланировать ужин в ресторане этого отеля. Вид на Казбек на закате с бокалом янтарного грузинского вина определенного того стоит..

Гергети: самый высокий храм

Утром мы отправляемся на 2200-метровую гору, чтобы посетить Троицкую церковь в Гергети и подобраться поближе к самому Казбеку. В прежние времена, когда дороги здесь еще не было, верующие шли в возведенный в 14-м веке храм пешком. Тем, у кого не хватало сил подняться, советовали больше молиться и попробовать в другой раз. Это было не так уж давно: еще в прошлом году для того, чтобы добраться до храма, нужно было нанимать водителя с внедорожником. Или потратить как минимум четыре часа на восхождение. В прошлом году дорогу заасфальтировали (интересно, что местные были резко против - новая дорога отнимала работу у местных водителей). Теперь на легковой машине до храма можно доехать минут за десять.

Комплекс Троицкой церкви расположен в шести километрах от Степанцминды. В него входит окруженная стеной церковь и колокольные башни. Кроме того, именно отсюда можно лучше всего осмотреть Казбек - если ты не альпинист, конечно. Если присмотреться, то можно увидеть небольшую пещеру, в которой монахи когда-то укрывали церковные ценности. Это убежище называют Вифлеемской пещерой. Согласно греческой легенде, именно сюда титаны заточили Прометея (в Грузии его зовут Амираном) за то, что он принес людям огонь.



Новый подъемник и водопады

Национальный парк Казбеги может похвастаться горячими источниками, водопадами, пещерами, гротами, ледниками и фантастически красивыми долинами, куда можно отправиться в поход.

Эти места всегда были на отшибе, и люди здесь очень стойкие и выносливые. Зимой большая часть горных поселков отрезана от остальной страны: дороги становятся непроходимыми, а лавины и оползни в этих местах совсем не редкость. И все же благодаря туризму жизнь тут понемногу улучшается. В январе этого года была открыта линия подъемника длиной 7,5 км - она соединяет Степанцминду с лыжными курортами Коби и Гудаури. Теперь те, кто живет наверху, могут минут на 15 спуститься вниз. Ну, а туристам обеспечены те же 15 минут "охов" и "ахов". Во время подъема внизу можно увидеть и ущелье с водопадом, и горы фоне, и впечатляющую долину. Зимой подъемник используют, в основном, лыжники, а летом он отлично подходит для того, чтобы наслаждаться видами.

Джута и пиво на лужайке в горах

Один из самых изолированных и волшебных горных поселков - Джута. Для того, чтобы добраться сюда, мы наняли местного водителя сурового вида с микроавтобусом-вездеходом с правым рулем. Место встречи - площадка, на которой местный каменотес вытесал из огромных каменных блоков героев грузинских преданий и древних правителей.

Мужчина с темным, обветренным лицом крестится у скульптуры Девы Марии, и мы начинаем медленный подъем по пыльной и каменистой дороге. Местами она кажется чуть ли не вертикальной, а по сторонам снова открываются фантастические виды с белыми лентами водопадов и зелеными лугами. Спустя 20 минут мы в Джуте - горном селе словно с почтовой открытки. На высоте 2200 метров. Дальше по узкой и очень крутой тропинке, лавируя между лошадьми, туристами и камнями, мы преодолеваем еще полтора километра, чтобы оказаться в одной из самых красивых долин в округе. Здесь построен небольшой гостевой дом с местом для отдыха - пуфами, креслами и гамаками. Еще в часе ходьбы отсюда - изумрудное искусственно созданное горное озеро.

В гостевом доме нет электричества, но какой-нибудь напиток приготовить все же можно. Небольшие трудности сближают: все, кто сюда добрался, собираются на месте для пикника, потягивают пиво и делятся впечатлениями. Хотите найти место, где хочется, как Фауст, воскликнуть: "Остановись, мгновение, ты прекрасно"? По-моему, это здесь..