10 мест в Таллинне, которые стоит посетить

Выбрать из таллиннских достопримечательностей десятку лучших кажется невыполнимой миссией. Но попробуем: в нашем списке вы найдете как уникальные мировые памятники культуры, удивительные музеи, так и районы города.

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Улицы, дворики и городская стена Старого города

Таллиннская достопримечательность номер один – это, несомненно, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО Старый город, пронизанный атмосферой средневековья, с поразительно хорошо сохранившейся сетью улиц и городской стеной. Запаситесь временем и прогуляйтесь по его узеньким булыжным мостовым, полюбуйтесь многовековой архитектурой, поднимитесь на башни, загляните в таинственные дворики и подворотни – в них кое-где приютилось романтическое кафе, милый магазинчик, а то и настоящий таинственный сад.

Посмотреть обязательно:

Переулок Катарийна кяйк;

Двор мастеров;

Таллиннская городская стена;

Башня Хеллеманнa и городская стена.

Ратушная площадь и здание Ратуши

Центр Старого города – Ратушная площадь, которая когда-то была рыночной площадью и средоточием власти. А в наши дни – это одно из излюбленных мест встреч горожан и место проведения многочисленных мероприятий: от летних Дней Старого города до сказочного рождественского рынка. Кстати, в 1441 году именно тут была установлена первая в мире общественная рождественская ель.

Foto: Toomas Tuul/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

На одной стороне площади, давшее ей название, возвышается здание Ратуши в готическом стиле, с башни которой открываются потрясающие виды на Старый город. На другой стороне площади приютилась Ратушная аптека, одна из старейших среди постоянно действующих аптек в Европе и одновременно старейшая фирма в Таллинне.

Посмотреть обязательно:

Ратушная площадь;

Таллиннская Ратуша;

Башня Ратуши и Старый Тоомас;

Ратушная аптека.

Тоомпеа

Возвышающийся над Нижним городом Тоомпеа и всегда был твердыней и опорой власти. В замке на Тоомпеа работает Рийгикогу – парламент Эстонской Республики. Самая высокая башня замка – Длинный Герман, один из символов государственной независимости Эстонии: на башне ежедневно с восходом солнца под музыкальную заставку поднимается государственный сине-черно-белый флаг Эстонии.

На Тоомпеа также находится несколько романтических смотровых площадок, и здесь же стоят две крупнейшие церкви – Домский собор и Собор Александра Невского.

Если вы хотите побольше узнать об истории Таллинна и Старого города, посетите, находящиеся в Старом городе, Городской музей и Башню Кик-ин-де-Кёк и защитные сооружения.

Посмотреть обязательно:

Замок Тоомпеа;

Смотровая площадка Пийскопи;

Смотровая площадка Кохтуотса;

Смотровая платформа Паткули.

Кадриоргский парк и дворец

Сердце Кадриорга – единственный в Эстонии дворец в стиле барокко, построенный более 300 лет назад по приказу российского царя Петра Первого, и парковый ансамбль. Прогуляйтесь по зеленым аллеям и Японскому саду, полюбуйтесь лебединым прудом, отдохните в розарии. В величественных залах Кадриоргского дворца сегодня можно познакомиться с собранием зарубежного искусства Эстонского художественного музея.

Foto: Kadi-Liis Koppel/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

В Кадриорге есть и другие музеи, в том числе главное здание Эстонского художественного музея KUMU, Музей Миккеля, Детский музей Миймилла, Дом-музей Петра Первого, Дом-музей Эдуарда Вильде и Музей Антона-Хансена Таммсааре.

Посмотреть обязательно:

Кадриоргский дворец;

Кадриоргский парк;

Художественный музей Kumu;

Японский сад в Кадриоргском парке.

Летная гавань, Эстонский морской музей

Летная гавань находится в уникальных бывших ангарах для гидросамолетов – это без преувеличения самый впечатляющий тематический морской музей региона. Вы можете побывать на борту подводной лодки "Лембит", построенной в 1930-х годах, познакомитесь с различными морскими судами, освоите всевозможные интерактивные экспонаты от кораблей до истребителей.

Посмотреть обязательно:

Лётная гавань (Эстонский морской музей).

Портовый квартал Ноблесснера

На расстоянии небольшой пешей прогулки от Летной гавани расположился портовый квартал Ноблесснера – бывшая верфь, на которой строили подводные лодки. Верфь получила свое название в честь владельцев Эммануэля Нобеля (племянника знаменитого Альфреда Нобеля) и Артура Лесснера. Теперь на месте бывшего судостроительного завода расположено модное городское пространство, галереи, дизайнерские магазины и яхтенный порт – отличное место для наблюдения за закатом.

В Ноблесснере находится уникальный образовательно-развлекательный центр для всей семьи — Фабрика открытий Proto, в которой собраны воедино виртуальная реальность, научные достижения и фантазийный мир. Любителей современного искусства ждет Центр искусств Kai.

Посмотреть обязательно:

Квартал Ноблесснера;

Арт-центр Kai;

Завод изобретений PROTO.

Творческий городок Теллискиви

Творческий городок Теллискиви — это одно из тех приятных городских пространств, где любят проводят свое время местные жители. На территории бывшего завода расположились многочисленные дизайнерские магазины, кафе, бары, рестораны и учреждения культуры. В Теллискиви находится и Fotografiska Tallinn — филиал признанного на международном уровне стокгольмского центра искусства фотографии.

Foto: Rasmus Jurkatam/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Неподалеку от Теллискиви находится район Каламая – чтобы попасть в него, достаточно лишь перейти через трамвайные пути. Один из старейших районов города известен своими разноцветными, милыми, деревянными домами. Проведите приятно время в богемной атмосфере района!

Посмотреть обязательно:

Творческий городок Теллискиви;

Fotografiska Tallinn.

Квартал Ротерманна

В XIX веке промышленник Кристиан Абрахам Ротерманн основал на этом месте товарный двор, который в наши дни превратился в один из самых привлекательных оазисов современной городской архитектуры, где новое и старое умело объединены в единое целое. В квартале много различных магазинов, кафе, ресторанов и мест для проведения досуга — от салонов красоты до спортклуба и кинотеатра.

Ценителям архитектуры обязательно стоит посетить Эстонский музей архитектуры, находящийся в бывшем соляном складе Ротерманна, расположенном на окраине квартала.

Посмотреть обязательно:

Квартал Ротерманнa;

Eesti Arhitektuurimuuseum / Estonian Museum of Architecture.

Исторический центр на Маарьямяэ и Таллиннское певческое поле

В Замке Маарьямяэ, который расположен в живописном месте, на пригорке с видом на залив, находится постоянная экспозиция Эстонского исторического музея, рассказывающая об истории Эстонской республики от ее создания до наших дней. В этом же комплексе есть музей кино, в котором вы познакомитесь с закулисьем мира киноискусства. А в замковом парке собраны образцы советских памятников.

Рядом с историческим центром расположены две достопримечательности: современный мемориал, посвященный жертвам коммунизма, и возведенный в 1960-1970 годах прошлого столетия обелиск в память Ледового похода Балтийского флота. На расстоянии пешей прогулки от мемориала находится Таллиннское певческое поле: место проведения Эстонских певческих праздников и множества других мероприятий международного уровня.

Посмотреть обязательно:

Замок Маарьямяги Эстонского исторического музея;

Эстонский исторический музей. Здание конюшни в замке Маарьямяги;

Эстонский музей фильмов;

Таллиннское Певческое поле.

Таллиннская телебашня

В рамках Московской Олимпиады 1980 года в Таллинне проходила парусная регата, к проведению которой и приурочили постройку 314-метровой Таллиннской телебашни — самого высокого сооружения в Эстонии. В настоящее время телебашня является отличным местом для проведения досуга. Отсюда открываются неповторимые виды, здесь можно познакомиться с интерактивной выставкой и попробовать свои силы в различных аттракционах.

Foto: Sam McAllister/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Если высота вас не вдохновляет, то можете, не теряя твердую почву под ногами, посетить находящийся рядом Таллиннский ботанический сад.

Посмотреть обязательно:

Таллиннская телебашня;

Таллиннский Ботанический сад.

На заметку: если во время путешествия вы хотите посетить более чем одну достопримечательность, стоит приобрести Tallinn Card! С этой картой вход практически во все главные музеи Таллинна бесплатный. Также карта дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте и предоставляет много других скидок при посещении различных экскурсий, развлекательных заведений, в магазинах и ресторанах.

Больше информации на сайте visittallinn.ee.