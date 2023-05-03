Что интересного происходит в Таллинне?

Таллинн – город небольшой. На первый взгляд может показаться, что это обычная провинциальная столица и делать здесь нечего. Но, это очень обманчивое первое впечатление: здесь можно очень содержательно провести время как в течение одного дня, так и трех, или даже недели, ведь здесь постоянно что-то происходит и совсем нескучно. Об этом заботятся многочисленные музеи - от небольших, местного значения, до известных далеко за пределами Эстонии.

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Познакомим вас только с несколькими музеями и выставками. А больше информации вы найдете на туристическом сайте visittallinn.ee.

Полезная информация! 20 мая в таллиннских музеях пройдет "Ночь музеев" и в музеи, которые будут участвовать в этой акции, вход будет стоить 1 евро.

Летная гавань Эстонского морского музея и выставка года "Венеция – королева морей".

Выставка дает увлекательный обзор подъема, расцвета и упадка Венецианской республики, а также нынешней борьбы города с повышением уровня моря и наплывом туристов. Выставка открыта до 7 января 2024.

На постоянной экспозиции можно исследовать настоящую подводную лодку, а на причале познакомиться со знаменитым ледоколом и другими музейными кораблями.

Музей Каламая и выставка "Обои Каламая и что под ними можно найти". На увлекательной выставке, отражающей быт эстонцев, можно познакомиться со слоями обоев домов Каламая и Северного Таллинна начала 20 века и найденными между ними предметами, которые владельцы обнаружили во время ремонта и передали в музей. Выставка открыта до мая 2024 года.

Музей жителей Каламая – один из новых. Он открылся в сентябре 2021 года. Если вы здесь еще не были – обязательно запланируйте его посещение, не разочаруетесь.

Fotografiska Tallinn и выставка "Снежана фон Бюдинген-Дыба. Встречи с Софи".

Одновременно в центре фотоискусства Fotografiska проходят до 3-4 разноплановых выставки. Портретные фотографии знакомят с жизнью немецкой девушки Софи, живущей со своей семьей в усадьбе 16-го века в небольшой деревне Айленштедт.

Fotografiska в Таллинне тоже явление довольно новое, он открылся в июне 2019 года. Это завоевавший международное признание музей фотографии, история которого началась в Стокгольме. С террасы ресторана на 6-ом этаже открывается завораживающий вид на Старый город и творческий городок Теллискиви, а сам ресторан получил в прошлом году рекомендацию Мишлен.

Хотите узнать больше? Пройдите на туристический сайт visittallinn.ee и узнайте еще больше о выставках и музеях Таллинна.