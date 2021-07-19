Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне

В Таллинне бешеными темпами растет предложение уличной еды как под открытым небом, так и в помещениях. Уличное питание стало неотъемлемой частью любого фестиваля. Еда, которая раньше означала простой и сытный перекус рабочего человека, стала крупным городским явлением, объединившим мировые культуры. И Таллинн тут не исключение.

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Таллиннские кафе и рестораны летом завоевывают улицы. В нашей столице ежелетне какая-то новая улица, площадь или терраса становится центром притяжения именно этого очередного солнечного времени года.

Старый город – еда на улице, но необязательно уличная еда

Лучше всего почувствовать атмосферу Старого города летом, когда весь древний Таллинн превращается в большую сцену под открытым небом, на которой устраиваются все важные городские мероприятия. А средоточием событий в Старом городе была есть и будет Ратушная площадь. Здесь приятно встретиться летом даже без всякого повода, посидеть на террасе какого-нибудь ресторанчика или кафе (их тут немерено), пообедать, побаловать себя бокалом пивка или чашечкой-другой кофе и просто смотреть, как течет время. На этой площади есть заведения как эстонской, так и русской кухни, есть французская кофейная культура, пабская кухня, в смысле подают то, что принято сервировать в пабах!

На Ратушной площади и прилегающих улицах вы без всякого труда найдете самые разнообразные, как раньше говорили, предприятия общественного питания, где можно питаться всей компанией и каждому по отдельности и даже заказать еду навынос.

На углу этой площади приютилось уличное кафе Kooker, которое славится пухленькими оладушками (да, пальчики оближешь!), потому как их очень удобно есть на улице, на ходу, не теряя драгоценного времени. А на другом краю площади можно занырнуть в харчевню не трех пескарей, а пострашнее - III Draakon (Трех драконов). Заведение находится под сводами Ратуши и оформлено соответственно названию и месту - в духе Средневековья. И надо заметить, цены тут не бешеные: можно поесть за два сольди, то есть евро, конечно. И приготовьтесь к соответствующему обслуживанию – трактирщица здесь остра на язык!

Foto: Rasmus Jurkatam, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Ресторанная улица Vene

Летом открытые террасы в городе встречаешь на каждом шагу, но есть одна всем улицам улица – Vene, которую по праву называют ресторанной. Тут вам, считай, ресторанный рай: дорогие и скромные, гурме и забегаловки, а самое главное – это любимые заведения местных жителей. Эта улица отличается романтическими закоулками (не подворотнями!) – переулок Катарины, Дворик Мастеров и внутренний двор гостиницы Telegraaf, где гостей потчует ресторан русско-французской кухни Tchaikovsky.

Foto: Kadi-Liis Koppel, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Квартал Ротерманна: как старая промзона стала современным city

На самом-то деле центром Таллинна стала бывшая промышленная зона Ротерманна – место пересечения нескольких магистралей, которое стало оазисом современной архитектуры. И здесь, разумеется, есть из чего выбрать, чтобы отдохнуть – кафе, рестораны, террасы на любой вкус.

Понаблюдать за тем, как удивительно может гармонировать архитектура историческая и ультрасовременная можно, услаждая свои вкусовые рецепторы кухней разных народов: от мексиканской до азиатской, от кошерной до, само собой разумеется, эстонской.

Самая любопытная часть этого квартала – проулок Сталкера Stalkeri käik), идущий вдоль стены бывшего зернохранилища. И тут есть где разгуляться гурманам от любителей мяса (нет, мы не хищники!) до вегетарианцев. Летом эти заведения, распространяющие ароматы хорошей еды, булочек с кардамоном и кофе, предлагают свою продукцию прямо под открытым небом Таллинна.

Foto: Maret Põldveer-Turay/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Улицы еды Балтийского вокзала, DEPOO и своеобразный Literaat

Рынок Балтийского вокзала – продуктовый и тут, закупившись нужными, а подчас и не нужными продуктами, можно присесть и подкрепиться (когда вы еще приготовите то, что купили здесь). Но тут же встанет во весь голодный рост вопрос: на чем остановиться, ведь здесь тебе и супы, и хачапури, и вафли, и пирожки да пиццы, не говоря уже о вегетарианских изысках. Ароматами, которые постоянно окутывают это место, можно насладиться впридачу, ведь вся еда готовиться тут же на ваших глазах. Но и это еще не все – едальная улица она еще и десертная (торты всевозможные), и сушиспособная, и врапообильная (это вам рулетики с начинкой, рулеты из лаваша, и кто его знает, что еще).

Фудкорт DEPOO – это необычная бизнес-идея. Здесь всевозможные изготовители разномастной уличной еды разместились в морских контейнерах, пассажирских вагонах со своей пестрой историей, и даже в бывшем локомотивном депо.

Немного далше расположен своеобразный ресторан Literaat. Уютное место посреди книжного магазина Rahva Raamat предлагает пищу для ума и желудка. Это вполне себе приятное дополнение к бурлящему рядом креативному городку Теллискиви.

Foto: Rasmus Jurkatam, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Креативный городок Теллискиви – центр общественного притяжения

Территория бывшего завода стала хипстерским центром Таллинна, привлекающим как местное население, так и туристов. Кстати, возрождение Теллискиви началось именно с ресторана со странным названием F-hoone (Корпус F). В свое время заводские корпуса вместо почтового адреса имели буквенное обозначение, и в креативном городке продолжили эту традицию.

Сейчас здесь вас может покормить дюжина заведений и одна закусочная на колесах Bueno Gourmet – северо-американские вкусы. В этом городке есть отдельная улица детской еды: первый в Эстонии производитель экологического мороженого La Muu предлагает здесь свою прохладительную продукцию. Кроме того, в городке представлены французская, азиатская и скандинавская кухни. А когда тут обосновался центр фотоискусства Fotografiska со шведскими корнями, в концепцию которого входит также питание и соответствующее просвещение, городок как бы задышал по-новому. Под крылом Fotografiska действуют кафе, бар и ресторан, которые работают в духе мирового эко-тренда «ноль отходов».

Летом кафе, бары и рестораны креативного городка Теллискиви выплескиваются на улицу, усиливая атмосферу общинного единства, царящую здесь всегда.

Foto: Rasmus Jurkatam, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Портовый квартал Ноблесснера – такой морской и такой городской

Территория бывшего завода подводных лодок царского времени, которой, считай, уже больше ста лет, наполнилась новым содержанием. Наряду с популярной Лётной гаванью- морским центром этот квартал поражает ярким и смелым сочетанием нового и старого в архитектуре. Дух старинной верфи лучше всего передают два ее выдающихся в архитектурном отношении корпуса, в которых разместились развлекательно-познавательный центр Proto и художественный центр Kai.

И все это интеллектуально-досуговое великолепие уснащает гастрономическое разнообразие. Летом – это просторная солнечная терраса на самом берегу не самого синего, но все-таки моря! И тут есть из чего выбрать: бистро Lore, кафе-пирожное Suhkruinglid («Сахарные ангелочки»), бар Kaif и ресторан Kampai, в котором японская кухня представлена в диапазоне от уличной еды до блюд, выполненных под руководством шеф-повара. Летняя терраса припортового квартала словно нашептывает вам: «Если вас нет здесь, значит вас нет вообще».

Чуть в стороне от его центральной площади вы попадете в рай для пиволюбов – это крафтовая пивоварня Põhjala Tap Room. И еще тут ресторан, который радует гостей бесконечным разнообразием ассортимента напитков, а меню – техасский гриль. Летом посетители обустраиваются на балконе или во дворе. Лайфхак: В Таллинне круглый год проводят всевозможные продуктовые ярмарки, фестивали и прочие праздники живота. О них вы узнаете из нашего культурного календаря.

Foto: Rasmus Jurkatam, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Батарейная морская крепость - новое городское пространство

Морская батарейная крепость, заложенная Петром I, – один из самых мощных и целостных ансамблей классической архитектуры в столице Эстонии. Этот оборонительный комплекс служил и казармой, и тюрьмой, но уже в ближайшие годы он изменится до неузнаваемости и превратится в новое общедоступное городское пространство. Этим летом двор Горжи на территории крепости зазвенит различными событиями, мероприятиями, а прибрежная зона превратиться огромную игровую площадку. Во дворе крепости к лету откроются поп-ап бары и закусочные на колесах: Naiiv, Pühaste, KIIX, Kardul и UqBBQ.

Foto: Maret Põldveer-Turay/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Лайфхак: В Таллинне круглый год проводят всевозможные продуктовые ярмарки, фестивали и прочие праздники живота. О них вы узнаете из нашего культурного календаря.

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