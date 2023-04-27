Лучшие рестораны Таллинна: Красный гид Мишлен и White Guide Nordic

Ищете идеальное заведение в Таллинне, чтобы поужинать? Хотите испытать поистине великолепные вкусовые впечатления в столице? Тогда обязательно ознакомьтесь с рекомендациями ресторанных путеводителей Мишлен и White Guide Nordic.

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Красный гид Michelin Guide



В 2022 году инспекторы самого известного в мире ресторанного путеводителя Мишлен инспектировали рестораны Эстонии, и теперь 31 эстонский ресторан упомянут в новом выпуске этого справочника. В том числе и первые рестораны в странах Балтии, отмеченные одной звездой Мишлен: Noa Chef's Hall и 180° by Matthias Diether. Зеленой звездой отмечены рестораны, в которых уделяют особое внимание экологичному подходу к приготовлению блюд. А рестораны, где хорошая кухня сочетается с разумными ценами, удостоены рекомендации Bib Gourmand.

А всё началось более 100 лет назад, в 1889 году в маленьком французском городке Клермон-Ферран, где братья Андре и Эдуард Мишлен основали свою всемирно известную шинную компанию. У них было четкое представление о французской автомобильной промышленности в то время, когда в стране было менее 3000 автомобилей. В помощь водителям братья Мишлен подготовили небольшой ресторанный путеводитель красного цвета, в котором была информация о том, как менять шины, заправляться, есть и отдыхать. Видя растущий интерес к категории ресторанов на протяжении десятилетий, братья наняли команду оценщиков, которые анонимно посещали рестораны.

На сегодняшний день гид MICHELIN охватил почти 40 стран на четырех континентах, рекомендуя более 15 000 признанных ресторанов, примерно пятая часть которых отмечены звездами.

White Guide Nordic



Это престижный гастрономический путеводитель ресторанов в Северных странах. White Guide оценивает блюда, напитки, обслуживание, атмосферу и особенности заведения, но наибольшее влияние на конечный результат оказывает, конечно, еда. Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году.

По классификации этого гастрономического гида рестораны делятся на четыре категории: международный мастерский уровень, мастерский уровень, очень высокий уровень и высокий уровень.

В Таллинне представлены 71 ресторанов, получивших категории разных уровней. Примечательно, что ресторан 180° by Matthias Diether, заслуживший одну звезду от Мишлена, отмечен и в этом путеводителе в высшей категории (Global Master Level).

Стало интересно? Если хотите узнать весь список ресторанов в Таллинне, отмеченных гидами Мишлен и White Guide Nordic, пройдите на туристический сайт visittallinn.ee.