Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах

Знаете ли вы, что в Таллинне можно посетить ряд уникальных для Европы и даже всего мира музеев, которые находятся в зданиях с удивительной историей?

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На выбор представлены захватывающие выставки в средневековых оборонительных сооружениях, мир волшебных изобретений на 100-летнем секретном заводе по строительству подводных лодок, выставки в культовом баре 80-х или даже в самом поднебесье!

Совет! Если вы планируете посетить сразу несколько музеев, купите карточку Tallinn Card. Помимо билетов на выставки, карточка дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и множество скидок в магазинах и ресторанах, а также скидки на экскурсии.

Кик-ин-де-Кёк и защитные сооружения



Главной достопримечательностью Таллинна, несомненно, является Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, на средневековых улочках столицы, находится музей, разные части которого на протяжении истории использовались в качестве самой мощной оборонительной башни в регионе Балтийского моря, в качестве ателье знаменитых эстонских художников, убежища от ядерного оружия советских времен, а также в качестве одного из самых популярных мест для вечеринок в 1980-е годы.

Мощная артиллерийская башня Кик ин де Кёк XV века, подземные Бастионные ходы, Девичья башня с ее удивительной историей, Конюшенная башня и Надвратная башня улицы Lühike jalg (Короткая нога) представляют собой комплекс защитных сооружений — Музей фортификаций протяженностью более 500 метров. Просто прогуляйтесь из одной башни в другую по средневековой городской стене и полюбуйтесь одним из самых потрясающих видов на столицу!

Полный билет: 12 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 6 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Komandandi tee, 2 (Старый город). Ближайшая остановка: Vabaduse väljak (останавливается много разных автобусов, трамваев и троллейбусов)

Foto: Kadi-Liis Koppel, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Музей Нигулисте



Музей Нигулисте – один из немногих музеев Северной Европы, расположенный в здании церкви. Любители искусства будут очарованы всемирно известным произведением искусства – "Пляской смерти" Бернта Нотке, а также одним из наиболее хорошо сохранившихся и крупнейших в мире алтарей позднего Средневековья, который был изготовлен в мастерской Германа Роде. Помимо великих произведений сакрального искусства, в Нигулисте находится Серебряная кладовая Эстонского художественного музея.

Любителям паранормальных явлений и увлекательных историй при входе в церковь стоит поискать могилу герцога Карла-Евгения де Круа – именно здесь под сводами подземелья Нигулисте лежит тело необъяснимым образом мумифицировавшегося главнокомандующего русской армией, мумию которого в XIX веке десятилетиями за деньги показывали публике для покрытия долгов покойного.

Полный билет: 8 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 6 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Niguliste, 3 (Старый город). Ближайшая остановка: Vabaduse väljak (останавливается много разных автобусов, трамваев и троллейбусов)

Foto: Kadi-Liis Koppel, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Тюремные камеры КГБ



Всем известна детская страшилка, где в одном черном-пречерном доме есть черная-пречерная комната... Но при взгляде на элегантный дом в югендстиле, расположенный на улице с обманчиво невинным названием Pagari (в пер. с эст. пекарская), никому и в голову не придет, что именно отсюда начиналась мучительная череда страданий тысяч и тысяч людей. В построенном в начале ХХ века здании почти полвека располагалась штаб-квартира Народного комиссариата внутренних дел ЭССР, или НКВД, который позже был переименован в КГБ, а подвалы долгое время использовались в качестве тюремных камер. В те годы в Эстонии сложно было найти более зловещий и вызывающий ужас дом, чем "Дом на Пагари".

Сегодня большая часть здания снова выполняет свою изначальную задачу в качестве жилого дома, а на первом этаже находится винный бар и ресторан. Располагавшиеся некогда в подвале тюремные камеры теперь стали филиалом Музея оккупаций и свободы Vabamu, который повествует мрачную историю "дома КГБ".

Полный билет: 5 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 4 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Pagari, 1 (Старый город). Ближайшая остановка: Linnahall (трамваи №1 и 2)

Лётная гавань, Морской музей Эстонии



История самого популярного в столице музея уходит корнями в начало прошлого века, когда на берегу Таллиннского залива были построены ангары для гидросамолётов как часть Морской крепости Петра Великого. Возведённое здание было уникальным как по размерам, так и по технологии строительства: это было первое в мире столь крупное безопорное железобетонное сооружение. Бетонное чудо того времени удивительно воздушно смотрится даже в контексте современности: средняя толщина оболочки величественных куполов на потолке составляет всего восемь сантиметров.

Сегодня в здании расположен один из самых великолепных морских музеев Северной Европы, Лётная гавань, где можно увидеть настоящую подводную лодку 1930-х годов, а также множество других лодок и парусников в натуральную величину, мины, пушки и увлекательные интерактивные экспонаты.

Полный билет: 15 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 8 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Vesilennuki, 6 (район Каламая). Ближайшая остановка: Lennusadam (автобус №73)

Foto: Paul Kuimet, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Фабрика изобретений PROTO



Фабрика изобретений PROTO находится в портовом квартале Ноблесснера, на расстоянии небольшой пешей прогулки от Лётной гавани. История интерактивного центра, расположенного в бывшем литейном цехе, ничуть не уступает своему соседу с бетонными куполами: в 1912 году два петербуржских предпринимателя – Эмануэль Нобель (племянник знаменитого Альфреда Нобеля) и Артур Лесснер – создали здесь самый важный в царской России того времени завод по строительству подводных лодок. Хотя после Первой мировой войны производство подводных лодок на заводе "Ноблесснер" и закончилось, строительство и ремонт кораблей продолжались здесь вплоть до 2018 года.

Сегодня в литейном цехе находится уникальный для Европы центр виртуальной реальности, где благодаря VR-технологиям оживают изобретения вековой давности. Интерактивные экспонаты помогают совершенно по-новому, в игровой и увлекательной форме, взглянуть на известные физические явления. Это настоящая высокотехнологичная страна чудес в стиле стимпанк!

Полный билет: 14 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 10 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Peetri, 10 (район Каламая). Ближайшая остановка: Noblessneri (автобус №73)

Foto: Kaupo Kalda, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Художественный музей KUMU



Большинство из вас, вероятно, слышали о Скальной церкви в Хельсинки, но знаете ли вы, что одна из самых любимых достопримечательностей Таллинна тоже частично встроена в каменную скалу, а точнее в известняковый склон Ласнамяэ? Неподвластный времени музей KUMU, построенный по проекту финского архитектора Пекки Вапаавуори в 2006 году, завоевал множество известных архитектурных и музейных наград. Недавно это здание дебютировало в голливудском кинематографе: атриум музея предстал в образе вымышленного свободного порта Осло в международном триллере "Довод" (Warner Bros. Pictures, 2020) Кристофера Нолана, получившем премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Задача KUMU как музея состоит в сохранении и осмыслении эстонского искусства, начиная с XVIII века и до наших дней. Кроме того, именно здесь можно увидеть самые знаменитые в столице гостевые выставки как международных звезд, так и местных признанных художников.

Полный билет: 10 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 7 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: A. Weizenbergi, 34 (район Кадриорг). Ближайшая остановка: Kadriorg (трамваи №1, 3)

Foto: Kadi-Liis Koppel, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Таллиннская телебашня



Где находится самая высокая открытая смотровая площадка в Северной Европе? На Таллиннской телебашне! 314-метровое здание, построенное к парусной регате Московской Олимпиады 1980-го года, является самым высоким зданием в Эстонии, с вершины которого открывается панорамный вид на окрестности. По легенде, в ясную погоду можно увидеть даже Хельсинки!

В башне открыты захватывающие интерактивные выставки по генной инженерии и истории, а также можно пообедать в ресторане под самыми облаками. Особо отчаянным обязательно стоит попробовать прогуляться по самому краю башни: с апреля по октябрь за дополнительную плату можно пройтись по краю неогороженной платформы на высоте 175 метров – непередаваемые ощущения!

Полный билет: 13 € / с картой Tallinn Card бесплатно

Льготный билет (учащиеся): 7 € / с картой Tallinn Card бесплатно



Где находится: Kloostrimetsa tee, 58а (район Пирита). Ближайшая остановка: Teletorn (автобусы № 34A, 38)

Foto: Jorden Tually, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Лайфхаки от опытных посетителей музеев



Платите меньше, чтобы увидеть больше

Если вы планируете посетить сразу несколько музеев, наслаждаясь комфортными прогулками по городу и сэкономить при этом время и деньги, купите карту Tallinn Card. Карточку можно приобрести на 24, 48 или 72 часа и посетить с ее помощью более 40 лучших музеев и достопримечательностей Таллинна, а также бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Кроме того, карта дает скидки на экскурсии и развлечения, в ресторанах и магазинах.

При посещении столицы в течение двух дней экономия с Tallinn Card на одного взрослого человека может достигать нескольких десятков евро. Например:

Полные билеты в упомянутые выше музеи: 77 €

Общественный транспорт 7,50 €

Итого: 84,50 €

Стоимость билетов с Tallinn Card: 0 €

Общественный транспорт с Tallinn Card: 0 €

Карта Tallinn Card на 48 часов в интернет‑магазине: 42 €

Итого: 42 €

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Еще один совет: если вы используете Tallinn Card, то в Таллиннскую телебашню, Таллиннский зоопарк и Эстонский музей под открытым небом вы сможете пройти без очереди.

Спокойное посещение музея

В самые популярные музеи стоит приходить утром или в середине недели, когда людей меньше. О чрезмерной толкотне не стоит беспокоиться и в другое время – музеи Таллинна просторны и тщательно соблюдают действующие требования безопасности.

Если вы планируете посетить только некоторые музеи и тем самым сэкономить, поищите информацию о днях со скидкой на сайтах музеев: например, в филиалах Эстонского художественного музея(KUMU, Музей Нигулисте и другие) билеты дешевле каждую последнюю среду месяца. Специальные цены действуют и в других достопримечательностях. Однако стоит учесть, что в дни с более выгодной ценой на билеты посетителей может быть значительно больше.

Помимо этого, музеи регулярно организуют специальные экскурсии, тематические дни и множество других интересных мероприятий. Информацию можно найти на сайтах достопримечательностей и в социальных сетях.