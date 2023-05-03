СПА отдых в Таллинне для взрослых и детей

Эстония по праву гордится своей 200-летней курортной культурой, но знаете ли вы, что колыбель этой культуры находится в Таллинне? Купальня Георга Витте, открытая в 1813 году в Кадриорге, быстро стала излюбленным местом летнего отдыха русского царя и его приближенных. С этого года ведет свой отсчет эстонская санаторная традиция.

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Современный Таллинн продолжает давнюю традицию курортного города, но в более скромном проявлении: сейчас здесь больше СПА-центров, нацеленных больше на расслабляющий отдых, нежели на лечебный. Зато многообразие культурных мероприятий и достопримечательностей точно не даст заскучать, а ведь это такая необходимая составляющая любого отдыха.

Ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями, найдите свой любимый СПА-центр или аквапарк и хорошо проведите время в одиночестве, в паре или всей семьей!

Больше информации на туристическом сайте www.visittallinn.ee.

СПА-центры в отелях Таллинна

Сегодня, спустя две сотни лет, во время прогулки по Старому городу или, например, центру Таллинна можно найти несколько небольших и уютных СПА-центров. Если вам близки уединение и роскошь, то посетите СПА-центры в 5-звездочном отеле Telegraaf, Swissôtel или мирового уровня Hilton Tallinn Park.

Прекрасный вид на город вам откроется из СПА-центра в гостинице Nordic Hotel Forum. Он небольшой, но уютный и со всем необходимым для расслабления, а также занятий спортом. Еще один из таких небольших СПА-центров с японскими гидромассажными ваннами можно попробовать в отеле von Stackelberg Hotel Tallinn. Через дорогу от него – уже водный центр побольше, расположенный в отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Tallinn. Здесь проводят популярные в городе занятия по аквааэробике.

Аквапарки в Таллинне - раздолье для детей

Дети и подростки не всегда могут оценить по достоинству посещение сауны и СПА-центра. Настоящее раздолье и веселье их ждет в аквапарках и водных центрах с горками и детскими бассейнами.

Настоящий рай и многочисленные водные развлечения для всей семьи предлагают СПА-отель и водный центр Kalev Spa hotell ja Veekeskus в Старом городе и водный центр Aqua Spa в отеле Tallink Spa & Conference, расположенный недалеко от пассажирского порта. Кстати, в аквапарке Kalev Spa есть огороженная зона 18+, где особенно тихо.

В Mustamäe Elamus Spa есть более 20 различных саун и несколько бассейнов для всей семьи. Кроме того, здесь предлагают оздоровительные услуги от йоги в сауне до аквааэробики и от массажа до fish-spa педикюра. Здесь же работает SPA 21+ для взрослых, где можно расслабиться в тишине, без суеты.

Если вы не против выехать за пределы центра города, то в Виймси вас ждет водный центр Atlantis H2O Aquapark. Это довольно большой по эстонским меркам центр водных и природных открытий для всей семьи, где вы также можете с ветерком прокатиться с нескольких горок. Tallinn Viimsi SPA расположен в том же здании, но в более спокойном месте, отдельно от аквапарка.

Совет! Как следует попариться можно в иглу-саунах Iglupark, расположенный в модном приморском квартале Ноблесснер. После парилки можно окунуться прямо в воды Балтийского моря.

Пройдите на туристический сайт visittallinn.ee и узнайте больше о разных СПА-центрах Таллинна.