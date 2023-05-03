ТОП 10 мест в Таллинне, куда надо обязательно сходить

Выбрать из таллиннских достопримечательностей десятку лучших кажется невыполнимой миссией. Но попробуем: в нашем списке вы найдете как уникальные мировые памятники культуры, удивительные музеи, так и современные городские пространства с интересной историей.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

1. Улицы, дворики и городская стена Старого города

Таллиннская достопримечательность номер один – это, несомненно, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО Старый город, пронизанный атмосферой средневековья, с поразительно хорошо сохранившейся сетью улиц и городской стеной. Запаситесь временем и прогуляйтесь по его узеньким булыжным мостовым, полюбуйтесь многовековой архитектурой, поднимитесь на башни, загляните в таинственные дворики и подворотни – в них можно обнаружить романтическое кафе, милый магазинчик, а то и таинственный сад.

НОВИНКА! В марте этого года вновь открылся Музей Нигулисте, и теперь все желающие могут подняться на лифте на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на город с новых ракурсов.

2. Ратушная площадь и здание Ратуши

Центр Старого города Ратушная площадь была рыночной площадью и средоточием власти. А в наши дни – это одно из излюбленных мест встреч горожан и место проведения многочисленных мероприятий: от летних Дней Старого города (2-4 июня 2023) до сказочного рождественского рынка (1 декабря 2023 - 7 января 2024). Кстати, в 1441 году именно тут была установлена первая в мире общественная рождественская ель.

В здании Ратуши проводятся концерты и торжественные приемы в готическом стиле, молодожены проводят здесь церемонии бракосочетания. Летом открыта башня Ратуши, откуда открываются довольно интересные виды на Старый город.

3. Тоомпеа или Вышгород

Тоомпеа – это олицетворение власти. В замке Тоомпеа заседает Парламент Эстонской Республики, а на башне Длинный Герман развевается сине-черно-белый государственный флаг. На Тоомпеа находятся две крупнейшие церкви – Домский собор и Собор Александра Невского, а также несколько романтичных смотровых площадок с завораживающим видом на средневековый и современный город.

4. Кадриоргский парк и дворец

Если вы вдоволь нагулялись по Старому городу, следующая достопримечательность столицы - Кадриорг. Сердце Кадриорга – единственный в Эстонии дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, основанный более 300 лет назад по распоряжению российского царя Петра Первого. Здесь же находится резиденция президента Эстонии, несколько художественных и литературных музеев, а также скромный, но впечатляющий содержанием Дом-музей Петра Первого.

5. Летная гавань Эстонского морского музея

Поистине уникальная достопримечательность Летная гавань находится в бывших ангарах для гидросамолетов – это без преувеличения самый впечатляющий тематический морской музей региона. Из уникальных экспонатов – это настоящая подводная лодка "Лембит" внутри музея и Ледокол "Суур Тылль" у причала.

6. Портовый квартал Ноблесснер

На расстоянии небольшой пешей прогулки от Летной гавани раскинулся портовый квартал Ноблесснера – бывшая судоверфь, на которой строили подводные лодки. Верфь получила свое название в честь владельцев Эммануэля Нобеля (племянника знаменитого Альфреда Нобеля) и Артура Лесснера. Теперь на месте бывшего судостроительного завода расположено модное городское пространство, галереи, дизайнерские магазины и яхтенный порт – отличное место для наблюдения за закатом. Здесь же ресторанчики на любой вкус, в том числе с одной звездой Мишлен и рекомендацией этого же гида. А в магазине дизайна и интерьера ShiShi можно прикупить рождественские украшения в течение всего года.

Если же хочется чего-то особенного, то сходите в банный комплекс Иглупарк.

7. Творческий городок Теллискиви

Одно из тех приятных городских пространств, где любят проводят свое время местные жители. На территории бывшего завода расположились многочисленные дизайнерские магазины, кафе, бары, рестораны и учреждения культуры. Здесь же находится Fotografiska Tallinn - филиал признанного стокгольмского центра искусства фотографии и знаменитого одноименным рестораном, получившим рекомендацию Мишлен. Пространство граничит с районом Каламая, известным прежде всего своей деревянной архитектурой.

8. Квартал Ротерманна

В XIX веке промышленник Кристиан Абрахам Ротерманн основал на этом месте товарный двор, который в наши дни превратился в один из самых привлекательных и фотогеничных оазисов современной городской архитектуры, где новое и старое умело объединены в единое целое. В квартале много разных магазинов, кафе, ресторанов и мест для проведения досуга - от салонов красоты до спортклуба и кинотеатра.

Ценителям архитектуры обязательно стоит посетить Эстонский музей архитектуры, находящийся в бывшем соляном складе Ротерманна, расположенном на окраине квартала.

9. Исторический центр Маарьямяэ и Таллиннское певческое поле

В Замке Маарьямяэ, который расположен в живописном месте, на пригорке с видом на залив, находится постоянная экспозиция Эстонского исторического музея. Здесь же находится Музей кино, а в замковом парке собраны образцы советских памятников.

На расстоянии пешей прогулки от Маарьямяэ находится Таллиннское певческое поле: место проведения Эстонских певческих праздников и множества других мероприятий международного уровня. В этом году здесь пройдет Праздник песни молодежи (30 июня -1 июля).

10. Таллиннская телебашня

В рамках Московской Олимпиады 1980 года в Таллинне проходила парусная регата, к проведению которой и была построена Таллиннская телебашня - самое высокое сооружение в Эстонии – 314 метров. Сегодня в телебашне расположены музейные экспозиции, ресторан на высоте птичьего полета и проводятся разные мероприятия. Один из самых популярных аттракционов – прогулка по краю Телебашни.

Если высота вас не вдохновляет, то можете, не теряя твердую почву под ногами, посетить находящийся рядом Таллиннский ботанический сад или уникальное вписанное в ландшафт Лесное кладбище, где похоронены выдающиеся деятели Эстонии.

Стало интересно? Тогда кликай на туристический сайт visittallinn.ee и узнай больше о местах в Таллинне, куда обязательно надо сходить.