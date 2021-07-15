Топ семь занятий в летнем Таллинне

Давайте задумаемся на минутку – какие два-три слова характеризуют по вашему мнению отдых в летнем городе? Что привлекает вас больше всего? Куда вас тянет как магнитом? Если это "лето и пляж", "лето и острова", "лето и приключения", значит мыслями вы уже на пути в Таллинн, ведь здесь есть все предпосылки для приятного и освежающего летнего отпуска.

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Таллинн – город приморский, здесь 46-ти километровая береговая линия, свое озеро и река, пять общедоступных пляжей, три летних острова, масса ресторанов, кафе и баров на побережье. Для тех, кто отдыхает с семьей, в Таллинне есть несколько тематических морских музеев, и масса возможностей получить непреходящее удовольствие от насыщенного лета.

Районы и променады, прилегающие к морю



В Таллинне есть несколько районов, соседствующих с центром, от которых до моря рукой подать. Это Кадриорг и Пирита, а в пределах района Каламая – это Лётная гавань, Ноблесснер и Рокка-аль-Маре.

Кадриорг и Пирита



Когда речь заходит о прогулке, перед глазами встает Кадриоргский замок и парковый ансамбль, в котором их высочества и превосходительства променировали уже 200 лет тому назад. В 1813 году Кадриорг стал колыбелью спа-культуры в Эстонии. Здесь внимательно следовали появившимся в ту пору веяниям курортной моды на воздушные и морские ванны.

В наши дни Кадриорг удовлетворяет многим рекреационным потребностям своими многочисленными музеями и различными парковыми стилями – это вам, любители культурного досуга. Без внимания не оставили здесь и любителей оздоровительного спорта, как молодых, так и постарше, и уж тем более родителей с детьми.

Кадриорг плавно перетекает в район Пирита, который в начале XX века превратился в рай для воскресных вылазок местных жителей на солнечный пляж, и традиция эта живет по сей день. Под соснами, окаймляющими двухкилометровую пляжную песчаную зону, устроен парк приключений, а напротив, через речку, – Пиритаская яхтенная гавань. Понятно, что Пирита – лучшее место, чтобы напитаться летом. Променад, открытый морю и ведущий к Пирита из центра города по новой магистрали Рейди теэ, проходит вдоль Кадриорга и Певческого поля и приводит фланирующую публику прямо к яхтенной гавани и пляжу.

Foto: Kadi-Liis Koppel/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Батарейная морская крепость, Лётная гавань и портовый квартал Ноблесснера



Гигантское оборонительное сооружение царского времени Морская батарейная крепость еще в начале XXI века была тюрьмой. Но теперь ее ждут крупные изменения, начинается новая жизнь старой крепости. К 2026 году здесь будет функционировать новый городской центр. Но уже сегодня можно заглянуть на эту необычную территорию, побывать в закрытом ранее дворе Горжи. Именно эти места обещают стать магнитом для приморских культурных мероприятий этого лета.

Рядом с батарейной крепостью раскинулся один из самых неординарных музеев нашей столицы – морской центр Лётная гавань. А двигаясь дальше вдоль берега моря, вы попадете на возрожденную к новой жизни бывшую территорию завода подводных лодок вековой давности. Это портовый квартал Ноблесснера, в котором находится Фабрика изобретений Proto, в котором оживают достижения промышленной революции. Здесь же вы посетите музей современного искусства Kai, любопытную банную деревеньку иглу. Вас не оставят равнодушными и многочисленные местные артлавки, рестораны-кафе-бары. В квартале ограничено движение автомобилей, поэтому летом он превращается в огромную прибрежную террасу, под открытое небо выбираются кафе и рестораны. Здесь же проходят всевозможные мероприятия.

Foto: Marko Leppik, Tallinas Tūrisma informācijas centrs





Рокка-аль-Маре



Уже название этого района намекает на море. И больше всего его ощущаешь на бескрайних просторах Эстонского музея под открытым небом, который знакомит с жизнью эстонских крестьян и народными традициями XIX – ХХ веков. Другая важная достопримечательность Рокка-аль-Маре - Таллиннский зоопарк с богатейшей коллекцией животных. А променад Рокка-аль-Маре – это не только хорошая пешая прогулка, но и удовольствие от созерцания местной природы. Он проходит через зеленый и тихий жилой район и объединяет пляжи Штромки и Какумяэ.

Foto: Kaupo Kalda, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Морские музеи



В Таллинне два морских музея. Это Лётная гавань в Каламая и Музей-посетительский центр в одной из самых мощных средневековых орудийных башен – Толстая Маргарита.

Лётная гавань расположена в исторических ангарах для гидросамолетов. В экспозиции один из главных магнитов – подлинная подводная лодка "Лембит" постройки конца 1930-х годов, лодки и парусники, столетний ледокольный пароход "Суур Тылл", копия гидросамолета Short 184, мины, пушки и много других экспонатов в натуральную величину.

Музейный центр в Толстой Маргарите дает представление об истории эстонского мореплавания, демонстрирует остов старейшего (примерно 700 лет) торгового судна (когг) и предметы, найденные при нем.

С жизнью жителей приморских деревень можно познакомиться в двух музеях, которые находятся в соседней с Таллинном волости Виймси. Это собственно музей прибрежных жителей и Виймсиский музей под открытым небом, где можно прочувствовать, как жили обитатели прибрежных деревень в стародавние времена. Экспозиция музея прибрежных жителей посвящена истории и культуре населения береговых территорий, она также знакомит с современной морской и береговой культурой.

Foto: Kaupo Kalda, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Пять таллиннских пляжей



В Таллинне есть аж пять общедоступных пляжей, которые подходят как для расслабленного, так и для активного отдыха. Морские пляжи Пирита, Штромка, Пикакари, а также пляж у озера Харку находятся на расстоянии получасовой поездки от центра на автобусе или машине. И только Какумяэ будет чуть подальше. Понятно, что на пляже основное занятие – загорать и купаться, но здесь же можно найти и другие оздоровительные развлечения, и даже серьезно позаниматься спортом или просто прогуляться вдоль уреза воды. А поскольку зимнее купание стало в Эстонии едва ли не народным видом спорта, то можно утверждать, что морское побережье – это круглогодичный отдыхательный рай.

Foto: Maret Põldveer-Turay, Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Робинзонами на три таллиннских острова



Городу Таллинну принадлежат три сравнительно крупных острова – это Аэгна, Найссаар и Прангли. Добраться до них не составляет особого труда: летом на Аэгна и Найссаар регулярно ходят небольшие теплоходики, а из порта Леппнеэме в Виймси налажено круглогодичное сообщение с островом Прангли.

Острова находятся на расстоянии часовой морской прогулки и стоят того, чтобы провести денек в дали от шума городского, наслаждаясь местной, считай, первозданной природой. Ну и у каждого из этих островов своя история. Здесь можно гулять по своему усмотрению, а если повезет, то и прокатиться в кузове грузовика или на паровозике. На всех островах есть, где поесть и переночевать.

Более подробно: Три острова рядом с Таллинном — Аэгна, Найссаар и Прангли

Таллиннские рестораны с видом на море



Если начать знакомство с таллиннскими прибрежными ресторанами со стороны соседней восточной волости Виймси, то прямо на границе между Таллинном и Виймси находится современный и даже можно сказать модный ресторан Noa, словно бы созданный для того, чтобы любоваться силуэтом нашего города и солнечным закатом.

На Маарьямяэ открылся сравнительно новый ресторан во французском духе Riviera Palais Brasserie. А рядом с Певческим полем расположен ностальгический еще в 1960-е годы считавшийся шикарным, а теперь обновленный ресторан Tuljak, который не оставит вас равнодушными.

Утопающий в кадриоргской зелени Mon Repos не одаривает морскими видами, но курортный стиль ресторана, его высокая кухня достойны вашего благосклонного внимания. Лучшие места с видом на море в районе Пыхья-Таллинн – это кафе на крыше башни Толстая Маргарита и заведения в портовом квартале Ноблесснера. Здесь вас ждут по 180-ти градусной шкале заведения от бистро до лучшего ресторана fine dining.

Foto: Kadi-Liis Koppel/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Занятия для всей семьи у моря



Летний семейный отдых – это, разумеется, возможность побыть всем вместе в непривычной обстановке, купаться и загорать, поедать мороженое в неограниченном количестве. Все это есть в Таллинне. Купаться – вот вам на выбор целых пять пляжей, но на морском берегу есть множество и других занятий. Прямо к Пиритаскому пляжу примыкает трасса приключений с маршрутами разной сложности. На пляже Штромки можно кататься на велосипеде и даже проехать по променаду Рокка-аль-Маре прямо до Какумяэ с его новым морским и досуговым центром.

В Таллинне вы можете покататься на яхте и на лодке, отправиться на денек на острова. А в устье реки Пирита можно взять на прокат весельную лодку.

Мероприятия у моря



В середине июля состоится морской семейный праздник в пяти Таллиннских портах неподалеку от центра – это круизная зона Старого порта, квартал Каларанна, Батарейная морская крепость, Лётный ангар и портовый квартал Ноблесснера. Развлекать публику на море и на суше будут эстонские и зарубежные артисты. Откроются уличные кафе, детские площадки, рыбный рынок, ремесленная ярмарка. Из одного порта в другой вас доставит морское такси.

Летний сезон традиционно завершает ночь древних огней в последние выходные августа. Это старинный обычай, по которому с заходом солнца надо было по берегам моря разжигать костры, чтобы указать путь домой морякам, возвращающимся из дальних плаваний. В наши дни этот обычай обогатился концертами под открытым небом. Ночь древних огней по традиции широко отмечают в Лётной гавани и в Музее под открытым небом в Виймси.

Foto: Maari Kadanik/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Больше информации о возможностях отдыха в Таллинне на сайте visittallinn.ee