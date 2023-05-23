Три дня в Таллинне. Как сэкономить на музеях и транспорте?

Таллинн, разумеется, не мегаполис, но в нем мегаинтересно. Чтобы толком познакомиться с ним вам потребуется не меньше трех дней, которые пролетят молнеиносно.

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Здесь масса разноликих исторических поселений (скажем проще – районов), поэтому вас ждет как бы круиз по маленьким городкам. В двух шагах от средневекового Старого города простирается территория деревянных жилых домов - модный район Каламая. Он также знаменит бывшими промышленными кварталами Теллискиви, Ноблесснера и, чуть поодаль, Ротерманна, превращенными в оживленные культурно-дизайнерские центры.

В другом конце города вас очарует барочный Кадриоргский дворец с прекрасным 300-летним парком и современным зданием Художественного музея KUMU, а дальше - приморские районы Пирита и Рокка-аль-Маре, ну и, разумеется, тихий пригород-сад Нымме, где вы отдохнете с удовольствием, и это не будет дороже, чем без него.

Три близлежащих таллиннских острова Аэгна, Найссаар и Прангли, а также соседняя волость Виймси – это прекрасный выбор для увлекательной прогулки на целый день.

Если вы приехали в Таллинн не на машине и для знакомства с городом собираетесь пользоваться общественным транспортом, любите посещать музеи и планируете сами свой отдых, то советуем приобрести туристическую карточку Tallinn Card. Так вы сможете сэкономить и на музеях, и на городском транспорте.

NB! Цены приведены исходя из стоимости карточки для взрослых. Для детей – другие цены. Детям дошкольного возраста вход в музеи бесплатный!

Первый день: сэкономьте 13€ с 24-часовой Tallinn Card

Проведите увлекательный день в средневековом Старом городе Таллинна, который уникален своей целостностью и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь и прочувствуйте средневековую атмосферу, посетите музеи и достопримечательности, характерные именно для этого региона и позволяющие изучить историю столицы:

Музей оборонительных сооружений Кик-ин-де-Кёк 12€

Башня и смотровая платформа церкви Олевисте 5€

Музей и туристический центр Толстая Маргарита 15€

Центр фотографии Fotografiska Tallinn 16€

Цена без Tallinn Card 48€

Цена с 24-часовой Tallinn Card 35€

Второй день: сэкономьте 53,50€ с 48-часовой Tallinn Card

Если вы хотите изучить не только Старый город, приобретите 48-часовую Tallinn Card и в течение второго дня прогуляйтесь по районам с живописной природой, Пирита и Кадриоргу.

Наши рекомендации:

Третий день: сэкономьте 88,50€ с 72-часовой Tallinn Card

Таллиннская телебашня 17€

Исторический центр Маарьямяэ 15€

Художественный музей Куму и Кадриоргский дворец 21€

Общественный транспорт Таллинна 4,50€

Цена без Tallinn Card за первый и второй дни 105,50€

Цена с 48-часовой Tallinn Card за первый и второй дни 52€

На третий день стоит изучить прибрежные районы Таллинна. Начните с самого популярного музея Таллинна, Летной гавани, где в бывшем ангаре для гидросамолетов теперь находится современный морской музей с настоящей подводной лодкой. В гавани музея можно ознакомиться со старыми кораблями.

Наши рекомендации: Летная гавань 15€

Фабрика открытий PROTO 16€

Эстонский музей под открытым небом 12€

Общественный транспорт Таллинна (трехдневный проездной билет на общественный транспорт — 7,50 евро) 3€

Цена без Tallinn Card с первого по третий день 151,50€

Цена с 72-часовой Tallinn Card с первого по третий день 63€

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