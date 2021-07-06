Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице

Таллинн, разумеется, не мегаполис, но в нем мегаинтересно. Чтобы толком познакомиться с ним, вам потребуется не меньше трех дней, которые пролетят как пуля у виска. Поэтому на день-другой лучше даже не заводиться.

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В Таллинне масса разноликих исторических поселений (скажем проще – районов), поэтому вас ждет как бы круиз по маленьким городкам. В двух шагах от средневекового Старого города простирается территория деревянных жилых домов – модный район Каламая. Он также знаменит бывшими промышленными кварталами Теллискиви, Ноблесснера и, чуть поодаль, Ротерманна, превращенными в оживленные культурно-дизайнерские центры.

В другом конце города вас очарует барочный Кадриоргский дворец с прекрасным 300-летним парком и современным зданием Художественного музея KUMU, а дальше – приморские районы Пирита и Рокка-аль-Маре, ну и, разумеется, тихий пригород-сад Нымме, где вы отдохнете с удовольствием, и это не будет дороже, чем без него.

Три близлежащих таллиннских острова Аэгна, Найссаар и Прангли, а также соседняя волость Виймси – это прекрасный выбор для увлекательной прогулки на целый день.





Лайфхак: если вы приехали в Таллинн не на машине и для знакомства с городом собираетесь пользоваться общественным транспортом, любите музеи – неплохо бы приобрести городской билет Tallinn Card.

День первый: Старый город и Каламая

Самый центр Таллинна – это бесспорно средневековый Старый город. И лучше места, с которого можно начать знакомство с Таллинном, не придумаешь. Старый город состоит из двух частей: нижнего города и Тоомпеа (Вышгород). Со смотровой площадки которого на улице Kohtuotsa открывается вид на Старый город и весь Таллинн.

Ваша одиссея по Старому городу может продолжаться целый день, но если вдруг вам захочется прибалдеть от контраста старого и нового, то шагайте прямо в Каламая. До него прогуляться всего несколько минут: крашеные деревянные дома, богемные кафе, модные магазинчики и ошеломительный Морской музей в летной гавани удовольствие доставят немереное.

Старый город

По данным ЮНЕСКО, Старый город в Таллинне – это один из наиболее удачно сохранившихся средневековых городов в Европе. Он и до наших дней сохранил сеть старинных улиц, почти два километра первоначальной крепостной стены и два десятка оборонительных башен. Вы-то когда последний раз были в Старом городе?

Три обязательных момента в Старом городе

Прогуляйтесь по древним улицам, мощеным булыжником. Наряду со средневековой оборонительной системой здесь сохранилась в первоначальном готическом виде городская Ратуша – единственная в Северной Европе! А напротив – старейшая из действующих (с 1422 года!) по сей день аптек. В Старом городе также масса церквей, смотровые площадки, всего и не перечислишь. Запаситесь временем, чтобы поглазеть по сторонам, посидите на уютной террасе в каком-нибудь кафе на Ратушной площади, просто впитывайте атмосферу.

единственная в Северной Европе! А напротив – старейшая из действующих (с 1422 года!) по сей день аптек. В Старом городе также масса церквей, смотровые площадки, всего и не перечислишь. Запаситесь временем, чтобы поглазеть по сторонам, посидите на уютной террасе в каком-нибудь кафе на Ратушной площади, просто впитывайте атмосферу. Наслаждайтесь видами. Сходите на смотровые площадки на Тоомпеа, поднимитесь на башню церкви или загляните в орудийную башню, чтобы проникнуться духом средневековья. Да вот хотя бы в Кик-ин-де-кёк с ее оборонительным музеем, где можно не только прогуляться по крепостной стене от одной башни к другой, но и познакомиться со старинными подземными ходами.

Пройдитесь по музеям. Большинство из них расположены на двух улицах Lai (Широкая) и Pikk (Длинная). На Lai вас ждут музеи кукольного театра, здравоохранения, прикладного искусства и дизайна, а также Музей природы. На улице Пикк – здание Большой гильдии Исторического музея и Морской музей. А на улице Vene (Русская) вы найдете Таллиннский городской музей. И все это прямо в Старом городе! А если вас интересует новейшая история – сходите в бывшие камеры предварительного заключения КГБ или в Музей оккупаций и свободы Вабаму.

Foto: Allan Alajaan/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Каламая

Район Каламая, расположенный поблизости от Старого города, неподражаем своей богемной атмосферой, самобытным укладом и умением переформатировать промышленное наследие в жизненную среду.

Три обязательных момента в Каламая

Прогуляйтесь по Каламая, полюбуйтесь разноцветными деревянными зданиями, которые стали символом этого района. Пройдите по улицам Valgevase, Kalju, Kungla, Köie и Niine, на которых стоят самые привлекательные жилые дома. Попытайтесь определить жилища, характерные именно для Таллинна! Передохните в любом из приглянувшихся кафе, а если не устали – купите что-нибудь для перекуса на ходу – для этого есть целая «едальная улица» на рынке Балтийского вокзала.

Поесть вы можете и в креативном городке Теллискиви, который славится как общепитом, так и дизайнерскими магазинчиками. А если вас интересует модная туса, то именно здесь она имеет место быть и сравнительно регулярно. Тут же есть, что посмотреть в местных галереях. Наиболее известная – Fotografiska Tallinn – международно признанный центр фотоискусства со шведскими корнями. В итоге – это все территория, на которой встречаются изобразительное искусство, музыка, дизайн, гастрономические удовольствия и широкие взгляды на жизнь и общество. Программа летних мероприятий на территории бывшей Батарейной морской крепости в этом году обещает быть самой впечатляющей в городе. А дальше вы можете пройти до квартала Ноблесснера, в котором архитектурно-промышленное наследие царского времени соседствует с креативными современными архитектурными решениями.

Fotografiska Tallinn – международно признанный центр фотоискусства со шведскими корнями. В итоге – это все территория, на которой встречаются изобразительное искусство, музыка, дизайн, гастрономические удовольствия и широкие взгляды на жизнь и общество. Программа летних мероприятий на территории бывшей Батарейной морской крепости в этом году обещает быть самой впечатляющей в городе. А дальше вы можете пройти до квартала Ноблесснера, в котором архитектурно-промышленное наследие царского времени соседствует с креативными современными архитектурными решениями. Посмотрите также музеи в этом районе. Самый необыкновенный – Летная гавань. Здесь вы увидите корабли, гидросамолет и подводную лодку, построенную в 1930-е годы. И даже если вы не фанат кораблей, то все равно вас поразит необыкновенной архитектурой музей, который раскинулся в ангарах, построенных для гидросамолетов еще в царское время. Необычна и Фабрика изобретений Proto – территория виртуальной реальности в стенах бывшего литейного цеха завода подводных лодок царского времени.

Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Как попасть в Каламая

Каламая и креативный городок Теллискиви расположены на расстоянии пешей прогулки от Старого города (15–30 минут). А можно добраться на трамвае № 1 или 2 из центра до остановки Telliskivi.

До летной гавани и квартала Ноблесснера идет автобус № 73 (остановки Lennusadam и Noblessneri).

День второй: Кадриорг и Пирита

Кадриорг

Кадриорг – это утопающий в зелени роскошный жилой район. До него можно прогуляться пешком или проехать пару остановок на трамвае. Назван он в честь Екатерины, супруги Петра Первого, который заложил здесь дворец в барочном стиле. Это наш любимый парк, в котором также находятся лучшие художественные музеи Эстонии.

Три обязательных момента в Кадриорге

По примеру местного населения порадуйтесь прелестями парка. Это зеленые легкие города, которым уже 300 лет. А лебединый пруд, фонтаны, каналы и разностильные сады скрывают много исторических зданий. Среди них – Кадриоргский дворец – летний императорский дворец, заложенный в XVIII веке Петром Первым. Сейчас в нем находится музей зарубежного искусства. Если прогуляться дальше по Кадриоргу, то можно выйти к Певческому полю, которое имеет символическое значение – это средоточие эстонских праздников песни и танца.

Зайдите в музей. Кроме Кадриоргского дворца в парке находится главное здание Эстонского художественного музея – KUMU. Это национальная галерея и одновременно центр современного искусства. А в Музее Миккеля собрана богатая коллекция зарубежного искусства и фарфора, ее завещал музею частный коллекционер Йоханнес Миккель.

Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Лайфхак для семей с маленькими детьми: непременно зайдите в игровой музей Miiamilla. Это не говоря о прекрасных игровых площадках как в парке, так и в музее.

Не забудьте познакомиться с окрестностями Кадриорга. Здешние улочки окаймлены богато украшенными деревянными виллами, и они здесь выросли совсем не случайно: когда-то этот район был первым морским курортом Российской империи. А если захотите получить представление о том, как раньше жили обитатели Кадриорга, загляните в любой из музеев эстонских писателей – это дом 1930-х годов Антона Хансена-Таммсааре или здание бывшего управляющего, которое стало домом-музеем Эдуарда Вильде.

Как добраться до Кадриорга

Трамваем № 1 или 3 из центра до остановки Kadriorg.

Пирита

Таллинн – приморский город, и любоваться Таллиннским заливом и панорамой эстонской столицы лучше всего с Пиритаского променада, расположенных здесь же достопримечательностей или исторических береговых ориентиров.

Три обязательных момента в Пирита

Прогуляйтесь в новом городском пространстве по Reidi tee и Пиритаскому променаду. С Пирита и его окрестностями удобно знакомиться и на велосипеде.

Foto: Kadi-Liis Koppel/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Зайдите в Эстонский исторический музей – замок Маарьямяэ. Здесь вы приобщитесь к истории Эстонии за последние 100 лет. На территории этого исторического центра открыт Эстонский музей кино, устроена выставка монументов советского времени под открытым небом. На расстоянии небольшой прогулки от замка находится мемориал, посвященный всем жертвам коммунизма советского периода в Эстонии.

Лайфхак для семей: в Маарьямяэском замке оборудована прекрасная детская комната, в которой они могут попробовать создать свою собственную страну. На территории исторического комплекса есть и интересная игровая площадка.





Побывайте на Таллиннской телебашне – самом высоком строении Эстонии. На высоте 170 метров здесь устроена смотровая платформа, и на закуску к видам на необъятные просторы здесь открыто просторное панорамное кафе. А рядом с телебашней разбит Таллиннский ботанический сад, который не без основания гордится своей коллекцией. А вам стоит побывать еще и в развалинах монастыря Святой Биргитты, которые сохранились в устье речки Пирита.

Лайфхак: после долгого дня у моря возвращайтесь обратно в городскую колбасню и порадуйте себя приятным ужином на террасе в квартале Ротерманна в центре города.

Как попасть в Пирита

Таллиннское певческое поле, променад:№ 1A, 5, 8, 34A, 38 (остановка Lauluväljak);

Замок Маарьямяэ, Эстонский музей кино: № 1A, 5, 8, 34A, 38 (остановка Maarjamägi);

Руины монастыря Святой Биргитты: № 1A, 8, 34A, 38 (остановка Pirita);

Таллиннский ботанический сад: № 34A, 38 (остановка Kloostrimetsa);

Таллиннская телебашня: № 34A, 38 (остановка Teletorn).

День третий: Рокка-аль-Маре или денек вне городской суеты

Название приморской территории Рокка-аль-Маре происходит из итальянского «скала у моря». Две главные достопримечательности этих краев – Эстонский музей под открытым небом и Таллиннский зоопарк, который тоже предлагает развлечения под открытым небом.

Три обязательных момента в Рокка-аль-Маре

Познакомьтесь с традиционной сельской жизнью в Эстонском музее под открытым небом. На покрытой лесом территории музея расположены около 80 зданий. Это дома XVIII-XX веков: хутора, мельницы, трактир, школа, часовня, пожарная станция и т. д. Самый новый экспонат здесь – колхозный дом на 4 квартиры. «Селяне» в соответствующих костюмах знакомят посетителей с различными занятиями и традициями, рассказывают истории о прошлом.

Поизучайте животных в Таллиннском зоопарке. Тут собраны самые интересные обитатели во всей Северной Европе: царственные хищники, африканские гиганты, игривые приматы, белые медведи и многие другие экзотические и находящиеся в опасности виды. Здесь же есть и детский зоопарк, в котором дети могут свести знакомство с маленькими животными.

Foto: Toomas Tuul/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Лайфхак для семей с детьми: поскольку территория зоопарка огромна, администрация предоставляет в аренду семьям с маленькими детьми небольшие тележки, которые находятся у входов в зоопарк. Платить – в кассе зоопарка.





И буквально в тот же день вы можете побывать в Нымме под сенью тамошних сосен. В этом районе есть интереснейшие образчики жилой архитектуры, своеобразный рынок, большой парк и приятные кофейни.

Как попасть в Рокка-аль-Маре

Автобусы № 21 и 21B доставят вас от Балтийского вокзала до Музея под открытым небом (остановка: Vabaõhumuuseum) и в Таллиннский зоопарк (остановка: Zoo). Туда же можно добраться из центра города на автобусе № 42 (остановка: Zoo).

Альтернатива третьему дню

Рекомендуем познакомиться с районами, которые находятся подальше от центра или же освоить ближайшие окрестности Таллинна.

Три лайфака для тех, кто уже знаком с Таллинном

Поезжайте от Балтийского вокзала поездом до Нымме. Это очаровательный пригород с удивительными жилыми домами, необычным рынком, большим парком и приятными кафе. Здесь же вы увидите работы основателя Нымме Николая фон Глена.

Проведите денек на одном из ближайших таллиннских островов – Аэгна, Найссаар или Прангли.

Познакомьтесь с соседней волостью Виймси, ее достопримечательностями и прибрежной жизнью.

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