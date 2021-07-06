Знакомимся с Таллинном всей семьей!

В семейном отдыхе самое замечательное – разными делами можно заниматься всем вместе. А уж в Таллинне есть чем заняться. И главное – тут все рядом. И здесь гарантированы вашей семье безопасные приключения.

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Для справки: большинство таллиннских музеев и достопримечательностей вполне себе просторные, очередей – никаких и бронировать ничего не надо. Спокойно знакомьтесь с экспозициями и без проблем сохраняйте социальную дистанцию.

Знаете ли вы, что с Tallinn Card вход в лучшие музеи города бесплатный? Кроме того, карта обеспечивает бесплатный проезд в общественном транспорте, многочисленные скидки в разных магазинах и ресторанах. Одна карта для взрослого позволяет брать с собой до двух детей в возрасте до 7 лет.

Эй, рыцари и принцессы, Старый город ждет вас!



Такой замечательный и прекрасно сохранившийся Старый город вы не найдете ни за морями, ни за лесами, ни за высокими горами, а только в Таллинне.

Если вся семья неравнодушна к Средневековью, готова лазать внутри башен и знакомиться с таинственными туннелями, вам прямая дорога в крепостной музей Кик-ин-де-Кёк с его оборонительными башнями и бастионными ходами. Тут вы обогатитесь новыми знаниями и впечатлениями, у вас будет и уникальная возможность познакомиться с историей формирования Таллинна, перемещаясь по крепостной стене из одной башни в другую.

Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

В музее-посетительском центре в одной из самых знаменитых оборонительных башен "Толстая Маргаритa" вы своими глазами увидите остов самого старого из найденных в Эстонии торговых судов (примерно 7000-летней давности). Посетители здесь на конкретном примере постигают, как строили судно, какие товары на нем перевозили, и какими были гавани в старину.

В музее гости проходят от парусников к пароходам, а оттуда дальше к современным теплоходам, где знакомятся с крупнейшими в Эстонии торговыми, рыболовецкими и пассажирскими судами.

История Таллинна от древних времен до ХХ века представлена в бывшем купеческом доме в Старом городе – это Таллиннский городской музей, где позаботились и о юных любителях истории.

Музеи и развлекательные центры

Для самых юных членов семьи найдется занятие по возрасту в Музее кукольного искусства NUKU и Детском музее Мийамилла.

В кукольном музее дети погружаются в историю эстонского кукольного искусства. Здесь же они забавляются с театральными куклами, знакомятся со сценическими профессиями, участвуют в музейных играх и экскурсиях. Расположенный в Кадриорге Детский музей Мийамилла предлагает творческие занятия и игры для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Перед музеем находится прекрасная игровая площадка и парк аттракционов.

Любители истории могут наведаться за новыми знаниями и впечатлениями в Эстонский исторический музей в здании Большой гильдии. Его экспозиция посвящена истории Эстонии. А о более позднем периоде истории страны рассказывает экспозиция в Маарьямяэском замке, замковом парке, расположенном там же Музее кино и в бывшей конюшне замка. Весь этот комплекс образует Маарьямяэский исторический центр.

Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Во всех его зданиях открыты выставки, а в дополнение к ним на территории центра создана детская игровая площадка, по форме напоминающая границы Эстонии, а также территория для пикников. «Детская Республика» в здании исторического музея — это веселая среда образовательного характера, в которой в игровой форме можно изучить основные символы демократического государства и принципы его функционирования.

Любителям природы, изобретателям и первооткрывателям

Небольшой Эстонский музей природы с большой экспозицией приглашает познакомиться с природой и фауной Эстонии и их многообразием. В этом музее соседствуют классическая витринная экспозиция с приключениями в виртуальной реальности. Вы можете развить свое восприятие действительности, «погрузившись» на дно древнего моря к его доисторическим обитателям, жившим миллионы лет тому назад, уменьшившись до размеров клетки или оказавшись в шкуре летучей мыши, летящей на фоне осеннего ландшафта в поисках пропитания.

Постоянная экспозиция Эстонского музея здоровья «Откровенно о твоем теле» знакомит с секретами тела человека. Она размещается в двух средневековых зданиях Старого города. Выставка размещена по тематическим комнатам, в которых подробно представлено тело человека и анализируются все системы органов. Здесь рассказано об эволюции человека, здоровом питании и возможностях диагностирования современных болезней. Созданные в музее оригинальные компьютерные программы разъясняют основные принципы функционирования тела человека, совмещая просвещение с развлечением.

С настоящими животными можно познакомиться в Таллиннском зоопарке. Одна из его самых увлекательных достопримечательностей – Мир белого медведя. На территории зоопарка есть также детская игровая зона и площадки для пикников.

Foto: Merlen Aringo/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

А Ботанический сад – превосходное место для прогулок, отдыха и организации пикников в теплое время года. Более 8000 разных растений, от обыкновенных садовых цветов до цветов-мясоедов привлекают сюда юных натуралистов и их родителей.

Если в вас живет дух первооткрывательства и изобретательства или же вам нравится путешествовать из прошлого в будущее, то именно для таких людей создана Фабрика открытий PROTO. Здесь виртуальная реальность соседствует с наукой и миром фантазий – это непременно надо увидеть и испытать на себе.

Законы физики в игровой форме можно постичь в Познавательном центре "Энергия". Он находится в здании бывшей электростанции, которому сто лет. Вы увидите захватывающие представления с молнией, демонстрацию статического электричества, вас ждут более ста интерактивных экспонатов и фильмы о небесных телах.

На будущих архитекторов рассчитана экспозиция Эстонского архитектурного музея. Его постоянная выставка «Исследуй пространство» – это современная обучающая инсталляция, в первую очередь для детей и подростков, которая помогает понять суть архитектуры. Пространство можно исследовать с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания и всем телом. В итоге посещения каждый гость изготовит небольшой макет, который может забрать с собой.

В бывших ангарах для гидропланов – это самый уникальный образец промышленной архитектуры в Таллинне – расположен познавательно-развлекательный морской музейный центр «Летная гавань». Его посетители имеют уникальную возможность познакомиться с жизнью на судах – от подводной лодки до ледокольного парохода.

Foto: Foto: Kaupo Kalda/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Если ваши дети фанатеют от компьютерных игр, то вам в Мустамяэ. Здесь находится первый в странах Балтии музей видеоигр LVLup!

Таллиннская телебашня (314 м) – это самое высокое сооружение в Эстонии, но это еще и развлекательный центр, в котором помимо видов, от которых перехватывает дыхание, можно познакомиться с интерактивной выставкой, а также проверить свою смелость, прогулявшись по краю смотровой площадки. Это можно сделать как в реале, так и с помощью очков виртуальной реальности. Смельчаки могут заглянуть в пустоту со 170 метров через специальные окна в полу. А за дополнительную плату можно пройтись по краю смотровой площадки (с апреля по октябрь).

Foto: Kadi-Liis Koppel/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Парки приключений и водные центры

Когда у нас похолодает, можно поразвлекаться в закрытых помещениях. Парк приключений Megazone принимает детей начиная с шестилетнего возраста.

Дети старше 6 лет могут вести лазерные сражения в центре Lasergame. Маленьких любителей двухколесного транспорта порадуют два крытых парка Laste Liikluspark. Поскольку помещения этих центров можно бронировать для проведения частных праздников, следует заранее позвонить и осведомиться, принимает ли парк в нужное вам время индивидуальных посетителей.

А те, у кого есть возможность выехать за город, получат удовольствие в автомобильном парке LaitseRallyPark. Он принимает и больших, и маленьких мотолюбителей – интересные испытания тут ждут как в помещениях, так и на открытом воздухе. Поучаствовать в гонках можно и на картинговых трассах в Таллинне.

Foto: Sam McAllister/Tallinas Tūrisma informācijas centrs

Прыгать и кувыркаться в свое удовольствие можно в Skypark и батутном центре X-Park. Игровые площадки есть и в торговых центрах, например, Lennumaa – крупнейшая таллиннская игровая площадка в торговом центре Ülemiste или Seiklusmaa в торговом центре Рокка-аль-Маре.

На крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn в Юлемисте все желающие могут прокатиться на колесе обозрения Skywheel.

В поселке Пеэтри (20 минут езды от центра) находится крупнейший в странах Балтии спортивно-развлекательный центр Spot of Tallinn, в котором можно заниматься новыми и традиционными видами спорта. Например, кросс BMX, BMX freestyle, скейтбординг, велосипедный кросс, гонки на самокатах, роликовых коньках, longboarding, акробатика, спортивная гимнастика, tricking, паркур, лыжный freestyle, сноубординг, трамплин и другие виды спорта с тренировочной подготовкой.

На заметку! В связи с ограничениями, вводимыми периодически с целью ограничения распространения коронавируса, проверяйте требования к посещению, а также время работы водных и приключенческих центров на их сайтах.

В таллиннских водных центрах лето продолжается круглый год. Крупнейший из них – Atlantis H2O Aquapark – находится в Виймси в 10 км от центра Таллинна. Этот парк – два в одном – познавательный и водный центр. Займитесь наукой в плавках! Здесь изучают законы физики, торнадо и гейзеры, развитие жизни в воде и водных обителей. В центре шесть водных горок, с двух из которых можно скатиться на «ватрушке», а также бассейн волновой и с круговых течением. Из этого парка можно попасть в спа и банный центр.

В богатом зеленью парке на краю Старого города расположен водный центр Kalev Spa veekeskus – прекрасное место для детей любого возраста и взрослых. В этом водном центре оборудован крупнейший в Эстонии 50-метровый бассейн, а также масса водных аттракционов, горки, джакузи, детские бассейны и различные бани, в том числе банный комплекс 18+.



