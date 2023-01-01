Наступил новый туристический сезон, и мы приглашаем всех принять участие в голосовании за самое классное место в Вентспилсе, где можно отдохнуть летом. Можно голосовать и за новинки, и за объекты, прошедшие испытание временем и полюбившиеся гостям города. Выберите свое любимое место или то, которое вы очень хотите посетить. У каждого голосовавшего, который до 18 июля оставит адрес своей электронной почты, будет возможность принять участие в розыгрыше трех ценных призовых наборов: входных карточек в различные интересные туристические достопримечательности Вентспилса. Все подробности можно найти в условиях конкурса.