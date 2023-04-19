Испанский остров Тенерифе — довольно бюджетное место для отдыха. Одной из его младших "сестер" является Гран-Канария. Перед поездкой мы почитали отзывы, которые поразили своей противоречивостью. Кто-то был в полном восторге, а кто-то писал, что делать там нечего. Мы с мужем и трехлетним ребенком отправились на остров, где успели поработать удаленно, а потом и отдохнуть.

Каково было работать в путешествии? Во-первых, между Латвией и островами есть разница во времени. В 7 утра на Гран-Канарии еще темно, но мы уже начинали работать. Рабочий день заканчивался в 15 часов (в 17.00 по латвийскому времени), поэтому у нас была возможность "зацепить" световой день и побыть на солнце. Во-вторых, в больших городах нет никаких проблем с интернетом, все очень быстро работает.

На острове есть что посмотреть, хотя достопримечательностей там немного. В свободное время можно насладиться природой, увидеть города, животных, пещеры и горы. Кроме того, цены вполне сравнимы с латвийскими. Кофе и вино на Гран-Канарии дешевле, а если вы живете в квартире и готовите сами, то расходы на еду не отличаются от Латвии.

На машине с ребенком и дожди



Первые несколько дней мы работали, поэтому не так часто меняли жилье. Если вы планируете увидеть весь остров, то рекомендую останавливаться в разных места, особенно если путешествуете с маленьким ребенком, которому будет сложно выдержать длительные поездки по горным дорогам.

О путешествии с ребенком на Гран-Канарию... Вдоль океана во многих местах есть тротуары, по которым можно гулять с колясками. Конечно, в горах такой возможности не будет. В итоге ребенок большую часть времени провел на плечах у отца. Какая там погода? В Маспаломас было теплее всего. В середине дня чувствуется, как припекает солнце. В северной части и в Лас-Пальмасе два дня был небольшой дождь, но он быстро заканчивался.