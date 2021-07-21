1000 километров пешком: Агнесе Скунстиня прошла от Валки до Польши и планирует идти еще дальше

Многим знакомо словосочетание "Камино де Сантьяго" — это другое название Пути Святого Иакова, самой популярной паломнической дороги через Европу к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городке Сантьяго-де-Компостела. Наиболее известными частями пути Камино де Сантьяго считаются маршруты, проходящие во Франции, Испании и Португалии. Но помимо них есть и другая часть Камино – Камино Латвия.

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Камино Латвия начинается на границе с Эстонией и проходит через всю Латвию, продолжается в Литве, Польше, Германии, Франции и Испании. Таким образом, этим путем может пройти любой паломник, а для жителей Латвии это прекрасная возможность начать свое путешествие прямо у порога дома.

Именно этим путем – Камино Латвия – и решила пройти латвийская тревел-блогер Агнесе Скунстиня, которая твердо намерена добраться до Польши на своих двоих. Свой путь девушка начала 13 июня в Валке, пересекла границу с Литвой 29 июня и дошла до польского города Сейны 19 июля, преодолев в общей сложности 960 километров.

На участке Камино Латвия (Валка – Жагаре) Агнесе прошла 444 километра, а Камино Литва (Жагаре – Ладзияй) – 500 километров. Девушке осталось всего 15 километров до официального конца дороги Камино Литва.

Foto: Privātais arhīvs

Цель Агнесе – пройти пусть Святого Иакова во всех странах, которые ведут от дома к традиционному месту назначения паломников - собору Сантьяго-де-Компостела в Испании. Именно поэтому путешественница планирует через несколько дней покинуть Польшу и отправиться во Франкфурт-на-Одере, чтобы продолжить Камино де Сантьяго через Германию в Берлин. Легендарных Бранденбургских ворот девушка планирует достичь 26 июля.

Таким образом, Агнесе пройдет через все страны, которые нужно было бы преодолеть желающим пройти Пути Святого Иакова, если бы они отправлялись в путь прямо из Латвии: по территории Латвии, Литвы, Польши и Германии Агнесе прошла (и еще пройдет) в этом году, а пусть по Франции и Германии она завершила в 2017 году.

Для Агнесе ее нынешнее путешествие станет самым длительным пешим походом в жизни (в 2017 году, на испано-французском отрезке пути она преодолела 1035 километров).

Следить за путешествиями Агнесе можно в ее блоге или Instagram-аккаунте. В свою очередь, здесь вы можете посмотреть все участки маршрута латвийской дороги Сантьяго (и карты маршрутов, и файлы GPX можно найти по ссылке).