Недавно Агате Рубловска и Эдгарс Роцис вернулись из путешествия по Центральной Азии, занявшее почти год. Незнакомцы, ставшие друзьями, изматывающая дорога и минимальный бюджет – настоящее приключение, которое останется в их памяти на всю жизнь.

Путешествия – общая страсть Агате и Эдгара, и со временем их поездки становились все более частыми и более долгими: сначала 10 дней, а потом 20, 30, 40... Тогда у них появилась идея отправиться в длительное путешествие на "бусике" по Центральной Азии, занявшее почти год.

Пара решила проехать по Памирскому тракту, но приступить к осуществлению идеи удалось только спустя год – Эдгарс приводил в порядок машину, а Агате собирала всю необходимую информацию. За 11 месяцев они преодолели долгий путь: Литва – Польша – Словакия – Венгрия – Румыния – Болгария – Греция – Турция – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Узбекистан – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан – Узбекистан – Казахстан – Россия – Украина – Польша – Литва, после чего вернулись домой.

"Было сложно решиться на это. Мы долго сомневались. Но я считаю, что в той или иной степени мы оценили все возможные риски и старались свести их к минимуму. Но все равно было ясно, что это рискованное мероприятие. Хотя бы потому, что мы сворачиваем с протоптанной дороги, оставляем дыры в CV, продаем машину. Это была борьба с самим собой – собраться и осуществить задуманное", – говорит Агате.