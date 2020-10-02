В Литву мы этим летом не собирались. У нас вообще были другие планы, мало связанные с путешествиями по странам Балтии. Но потом случился коронавирус, паника, закрытые границы, приостановленные полеты... да вы и сами все знаете. Пришлось, что называется, переобуваться в прыжке и вместо Берлина мы получили Каунас, а вместо Зюльта – Куршскую косу. Но, самое странное – ни минуты об этом не пожалели.

И нет, я не хочу сказать, что Зюльт и Куршская коса похожи (ну, разве что, количеством немецких туристов, которых в Литве было невероятно много). Наоборот, они разные, но в сложившихся обстоятельствах жаловаться было сложно, а удовольствие мы совершенно точно получили!

Этап планирования...

...вышел коротким. Времени было мало, идей было много, все хотели разного. В итоге оптимальным решением было создать маршрут на Wanderlog.

Если вкратце, то это сайт, на котором любой желающий может создать свой собственный маршрут по любой стране мира, добавить туда все интересующие его места, ночевки (гостиницы, хостелы и т. д.), рестораны и прочее. И потом пригласить второго человека (или друзей) отредактировать получившийся маршрут. Друзья, в свою очередь, могут добавить свои пожелания, и позже вы совместно расставите их так, чтобы получился удобный для всех маршрут с уже рассчитанным временем в пути между остановками.

Нашей главной идеей было проехаться по Литве так, чтобы посмотреть все основные достопримечательности страны, до которых обычно не доходят руки и не доезжают колеса. Поэтому в итоге маршрут выглядел следующим образом :

• День 1: Рига – Гора Крестов – усадьба Орвидасов – Кретинга – Клайпеда;

• День 2: Куршская коса: Юодкранте – Ведьмина гора – Колония черных бакланов – дюна Парнидас – маяк в Ниде;

• День 3: Дельфинарий и морской музей в Клайпеде – прогулки по городу;

• День 4: Клайпеда – замок Панямуне – Неман – смотровые вышки, какие найдем по дороге – Каунас – Можжевеловая тропа;

• День 5: Пажайслисский монастырь – Фуникулеры – Музей чертей – Старый Каунас;

• День 6: Тракай – Кукурузный лабиринт – Чертова яма – Бирштонас

• День 7: Каунас – Кернава – Рига.

Среди плюсов заранее составленного плана было то, что некоторые дни можно было менять местами, что мы в итоге и сделали, поменяв пятый и шестой дни. Среди минусов – мы не рассчитали свои силы и, например, приехав в Бирштонас после трех часов Тракая; трех часов блуждания в Кукурузном лабиринте и еще часа в Чертовой яме, на вышку мы смогли только посмотреть. Залезть на нее никто не мог уже просто физически.

Итак, план есть, бензин в машине тоже, стартуем.

День первый. Рига – Гора Крестов – усадьба Орвидасов – Кретинга – Клайпеда

В целом чистого пути от Риги до Клайпеды – около четырех часов. Но у нас в планах было три остановки, каждая из которых занимала время.