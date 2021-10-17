3768 километров за 38 дней — это сухая статистика последнего велопутешествия Бригиты и Андриса Иршеинс. После того, как они в прошлом году объехали границу с Латвией, у них появилась идея посетить все 78 латвийских городов. Во время своего путешествия они не только поняли, что могут принять участие во всемирно известном шоу The Amazing Race, но и увидели красоту латвийских городов.

Андрис ездил на велосипеде с детства и до сих пор не отказался от этой привычки. Ездить на дальние расстояния на велосипеде, например, из Бауски в Ригу, для него не в новинку, но в последние годы маршруты изменились. "Пару лет назад мы с Бригитой были с друзьями в сауне, где увидели на стене карту Латвии. Владелец сауны отметил на ней свой маршрут и рассказал, что объехал всю латвийскую границу на велосипеде в течение двух лет", — вспоминает Андрис.

Изначально Бригита и Андрис планировали маршрут через 76 городов, но после региональной реформы их количество увеличилось до 78.



Бригита говорит, что на масштабное путешествие их подтолкнула история хозяина бани, а Андрис считает, что последней каплей стало распространение Covid-19 и связанные с ним ограничения. Поездка вдоль латвийской границы стала первым большим велосипедным приключением Бригиты и Андриса — молодые люди проехали 1500 километров за 18 дней.

По словам обоих, путешествие вдоль границы на велосипеде дало им стимул к созданию нового проекта. Андрис и Бригита решили объехать все города Латвии на велосипеде и увидеть самые популярные и интересные туристические объекты.

"Мы оказались хорошей командой, — говорит Бригита. "Когда я смотрела The Amazing Race, я была абсолютно уверена, что мы сойдем с дистанции уже на первом пит-стопе". Однако этого не случилось и Бригита объясняет, что ключ к успеху лежит в умении разделить обязанности. "Я занималась планированием — ставила отметки на карте, отмечала когда и во сколько мы должны выехать, думала о том, что взять с собой из еды, например, яблоки и орехи. Андрис отвечал за техническое оборудование — если в пути что-нибудь сломается, он занимался ремонтом".