"Ад на Земле существует, и я там был" Туристы рискуют жизнью ради путешествий по Сомали. Зачем им это нужно?

В конце 2021 года компания International SOS в очередной раз включила Сомали в список самых опасных стран для путешествий. Тем не менее африканское государство пользуется особой популярностью среди так называемых черных туристов, которые готовы потратить большие деньги ради острых ощущений в горячих точках. В этом плане Сомали подходит как нельзя лучше: постоянные войны, госперевороты и истории о захватах кораблей пиратами привлекают авантюристов со всего мира. Туда отправляются и те, кто готов, рискуя жизнью, собственными глазами увидеть несостоявшееся государство. Их истории — в репортаже "Ленты.ру".
"Хаос, который и есть порядок"
Вячеслав, блогер и путешественник. Побывал более чем в 141 стране, включая Афганистан, Ирак, Пакистан и Мали
Сложно объяснить людям, для чего ты отправляешься в подобные опасные поездки. Могу сказать одно: меня зацепила Африка. Хаос, который и есть порядок… Наверное, лучше уже и не скажешь — в упорядоченном хаосе или в хаотичном порядке как раз и состоит сама суть континента. Если согласиться с этим утверждением, то, пожалуй, самым ярким тому подтверждением будет Сомали.
Бог не наделил ее большими богатствами, здесь нет особых природных красот или разнообразного животного мира, но последние 30 лет эта страна не сходит с полос мировых информагентств. Если провести небольшой опрос о Сомали, то девять из десяти человек сразу вспомнят про пиратов, которые поставили на уши весь мир своими дерзкими акциями в прибрежных районах Африканского рога.
Еще пара человек из опрошенных вспомнят фильм Ридли Скотта "Черный ястреб", посвященный одному из самых драматичных эпизодов сомалийской войны. На этом, пожалуй, познания среднестатистического европейца о республике заканчиваются. И это неудивительно. Проблемы Старого и Нового Света волнуют нас гораздо больше, чем то, что происходит на черном континенте.
Когда мы рассуждали с одним из моих знакомых про возможность путешествия в Сомали, он мне сказал, что поедет туда только когда ситуация там окончательно нормализуется. Меня же ожидание не устраивало по двум причинам. Во-первых, совершенно непонятно, станет ли там спокойно на нашем веку. Во-вторых, мне хотелось посмотреть, как живут люди в стране, в которой уже так давно идет война, где в столице практически каждую неделю происходят теракты.
В тот момент, когда я начал активно готовиться к поездке, практически каждую неделю поступала информация о новых терактах. Буквально за неделю до поездки было совершено нападение на офис Красного Креста, в результате которого один сотрудник миссии погиб, трое получили ранения. Поэтому назвать путешествие в подобную страну спокойным не получится.
В настоящее время республика разделена на шесть непризнанных государств. Я был в той части страны, которая официально является Сомали, — в Могадишо. Там худо-бедно устоялось кое-какое правительство и можно получить визу. В Сомали достаточно сложно попасть, и это единственное государство из всех, в котором мне пришлось брать охрану.
Без нее иностранцу проникнуть сюда нереально. Да и вообще европейцу появляться в одиночестве на улицах Могадишо равносильно смерти. Какое-то время он, конечно, сможет погулять по городу, но это будет очень недолго.
В большинстве источников в интернете указано, что визу нужно получать заранее и для этого необходимо обратиться в консульство. На самом деле это не совсем так — визу можно получить сразу по прилете, в аэропорту, но для этого необходимо предварительно получить разрешение Миграционного департамента на въезд.
При этом в документах необходимо указать принимающую сторону, которая поручится за вас и будет гарантировать безопасность во время пребывания в стране. Мы нашли контакты компании и, получив подтверждение того, что охрана будет нам обеспечена, передали копии наших паспортов и билетов и начали готовиться к поездке.
Подобные сложности с получением разрешительных документов связаны, как нам позже объяснили сами сомалийцы, с некоторой напряженностью местных жителей в отношении россиян. Они предполагают, что отечественные военные причастны к потоплению лодки с обезоруженными сомалийскими пиратами. После данного инцидента члены местных группировок заявили, что в будущем брать в плен граждан России не будут, и, если последние будут им попадаться, их будут убивать на месте.
То, что находишься не просто в беспокойной, а в опасной стране, становится понятно практически сразу после того, как покидаешь здание аэропорта. Повсюду очень много людей с оружием. Даже по африканским меркам их количество зашкаливало. Отель, в котором мы разместились, располагался в пяти минутах от аэропорта, поэтому очень скоро мы туда прибыли.
По стране мы передвигались на джипах с тонированными стеклами в сопровождении четырех автоматчиков. Меры безопасности и волнение нашей охраны были заметны, и это наложило отпечаток на возможность свободного перемещения. В Сомали много колоритных и интересных мест, однако чаще всего ты можешь на них посмотреть без возможности опустить стекло или выйти из машины.
Один из наших охранников объяснил подобные ограничения следующим образом: "Пойми, Вячеслав, вы для террористов из Аш-Шабаб подобны большому улову. Взорвать вас для них равнозначно тому, как взорвать сотню сомалийцев. Поэтому если у них появится возможность сделать это, то они ее точно не упустят".
Подобные фразы быстро отрезвляют — очень неприятно ходить по городу и осознавать, что для кого-то из идущих тебе на встречу людей ты можешь быть привлекательной мишенью. И это не какая-то гипотетическая ситуация.
Во время поездки был момент, когда мне стало немного не по себе. Это произошло, когда мы проезжали мимо одного из рынков. Наша машина попала в пробку и была со всех сторон окружена снующими людьми, тележками и другими автомобилями. Наши охранники были вынуждены выбежать из машин и, размахивая автоматами, разогнать людей и транспорт. Как нам позже объяснили, многие теракты устраиваются именно в местах большого скопления людей. Поэтому везде, где наш джип останавливался более чем на десять секунд, водитель выруливал на встречную полосу и, нарушая все правила, покидал место затора.
Вообще в стране повсюду очень остро ощущается напряжение. Поэтому тем, кто все-таки решится отправиться в Сомали, я бы рекомендовал серьезно подготовиться к путешествию, посоветоваться с людьми, которые недавно там были, и внимательно прочитать рекомендации компаний, занимающихся организациями поездок. Но самое главное — это понимать, что во время подобных путешествий не бывает все по плану, здесь много ограничений, и к этому нужно относиться с пониманием, если есть желание вернуться домой живым.
"Страна настоящих контрастов"
Елена, блогер и путешественница. Посетила более 100 стран, включая Бенин, Нигер, Эфиопию и Уганду
Почему я поехала в Сомали? Во-первых, раз уж я решила посетить все страны Африки, то выбирать не приходится. Все так все, и это главный аргумент. Во-вторых, мне кажется, Сомали переживает сейчас не худшее время — в стране нет полномасштабной войны. Хотя недавно снова произошел теракт, погибли люди, да и скрытых угроз в стране достаточно много, к примеру, похищение людей, огромное количество оружия на руках. Кроме того, хотелось увидеть обстановку своими глазами, обратить внимание на нюансы, увидеть, как люди живут в условиях гражданской войны.
На момент моей поездки в Могадишо было спокойно и город жил своей жизнью, хотя в стране на протяжении уже многих десятилетий царит анархия. В городе повсюду установлены заборы с колючей проволокой, большое количество блокпостов, а по улицам разъезжают военные. Мы передвигались по столице Сомали с вооруженной охраной с обеих сторон. Хотя в республике вопрос надежности охраны — это случай везения. Легко оказаться в неправильное время в неподходящем месте.
Нам повезло, и во время поездки мы не стали свидетелями или участниками вооруженных нападений или столкновений. Но большое количество военных, рассредоточенных по городу, не дает забыть о том, где ты находишься. Вообще Сомали — страна настоящих контрастов. Здесь военная атмосфера, разруха и невероятная бедность соседствуют с прекрасными пляжами, улыбчивыми людьми и остатками колониальных построек.
Из наиболее интересных мест, в которых нам удалось побывать в Могадишо, я бы отметила разрушенный итальянский собор, рыбный рынок и чистый белоснежный пляж Лидо. Там царит наиболее спокойная атмосфера: дети купаются и играют в футбол, рыбаки вытаскивают из шхун снасти и перебирают сети, женщины продают фрукты, а над пляжем на возвышении расположены отели и кафе.
Кроме того, нам удалось посетить местную школу. Все ученики там одеты в яркую и красивую форму. У девочек обязателен хиджаб голубого или желтого цвета. Здесь на протяжении 12 лет дети изучают религию, английский язык, математику, историю, географию и бизнес.
В Могадишо около 500-600 школ, обучение в которых проводится на платной основе, — десять долларов в месяц для учеников младших классов и 15-17 долларов для средних и старших классов. После окончания школы и парни, и девушки могут продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Вообще простые люди в республике живут совершенно обычной жизнью. Иногда мне казалось, что мы не в Сомали и что нет всех этих войн, о которых мы так много слышали. Но это не так. Однажды за ужином мы слышали отдаленные звуки взрывов. В другой день встретили военных, которые пытались разогнать пробку в городе пулеметной очередью в небо, а при входе в центральный парк Могадишо висит табличка с запретом проноса на территорию наркотиков и оружия.
Несмотря на это, наш сомалийский гид постоянно заботился о том, чтобы мы не чувствовали опасности и угрозы. Кроме того, он регулярно улаживал конфликты с военными, которые, случайно попадая к нам в кадр, устраивали по этому поводу долгие разбирательства с удалением фотографий.
Я не могу однозначно порекомендовать Сомали в качестве туристического места. Хотела бы я сама еще раз посетить республику? Да! Но, отправляясь туда, необходимо полностью отдавать себе отчет куда ты едешь и брать всю ответственность за принятое решение. И главное, честно ответить самому себе, ради чего ты готов пойти на риск.
"Нормальные люди в Сомали не ездят"
Дмитрий, блогер и путешественник. Посетил 108 стран, среди которых — Афганистан, Бурунди, Руанда и Танзания
Хочу начать с того, что нормальные люди в Сомали не ездят. Поскольку это одно из самых опасных мест на земле. За свою жизнь мне доводилось бывать в первобытном племени каннибалов Новой Гвинеи, находиться в осажденном боевиками Дамаске в Сирии, путешествовать по охваченному войной Афганистану, видеть нищету Гаити и страшный голод в Бурунди. Но все это лишь детские страшилки по сравнению с тем, что я увидел в Сомали.
Хорошо характеризует положение дел в стране следующий пример: в Могадишо на сегодняшний день нет ни одного отеля, который бы не подвергался взрыву. Когда мы там были, то общались с владельцем гостиницы Elite Hotel, который очень гордился тем, что его отель за время существования (около полугода) не подвергался нападениям и никогда не подвергнется, поскольку, как утверждал хозяин, у него имеется договоренность со всеми бандитскими группировками и правительством.
Буквально через пару месяцев после того, как мы оттуда уехали, по всем новостным порталам разлетелось сообщение о том, что группа боевиков взорвала начиненный взрывчаткой автомобиль у стен ресторана при Elite Hotel, после чего штурмом взяла здание самого отеля. В тот момент в гостинично-ресторанном комплексе находились около 300 человек.
В течение четырех часов террористы расстреливали всех кто попадался им на пути и вели ожесточенные бои с местными силами правопорядка. В результате этой трагедии погибли 18 человек, ранены более 50. Красивый панорамный ресторан разрушен полностью, а здание отеля сильно пострадало.
Вообще для сомалийских гостиниц характерно, что их взрывают не по разу, а по два, три и больше. Например, мы жили в отеле, в котором каждый этаж является фактически своей независимой оборонительной территорией, которую при захвате здания можно перекрыть металлическими дверями с засовами, чтобы у террористов не было возможности ходить по номерам и расстреливать гостей. Но несмотря на всевозможные меры охраны, захваты гостиниц в стране происходят регулярно.
Что касается самой поездки, то поскольку я сам являюсь владельцем туркомпании, организацией занимался самостоятельно. По своим контактам вышел на принимающую организацию, с которой мы договорились о тех местах, которые они смогут нам показать, о месте нашего проживания, о транспорте и об охране.
Поездка обошлась примерно в 750 долларов (58,9 тысячи рублей) в сутки на человека. Сюда входило проживание в отеле, экскурсионная программа, если ее можно так назвать, бронированный джип с пуленепробиваемыми стеклами и постоянно находящаяся с нами охрана.
Путешествовать по Сомали без охраны — это безумие. Наш водитель объяснил нам, что для местных захватить белого в заложники — это все равно что для нас выиграть в лотерею миллион долларов. Дальнейшая же судьба заложников зависит исключительно от везения: при первом из возможных вариантов их выкупят, но небыстро и за очень большие деньги, при втором — 15 минут славы с отрезанными головами в эфире "Аль-Джазиры". В общем, перспективы путешествия по Сомали радужными не выглядят, как ни крути.
Из того, что может быть интересно туристам, — старый город. Не многие знают, что Сомали в прошлом итальянская колония с процветающим курортным центром в Могадишо. Здесь располагались набережные, пятизвездочные отели. Многие европейцы приезжали отдыхать на шикарные сомалийские пляжи. От всего этого уже почти не осталось следа. Туристической инфраструктуры здесь сейчас практически нет.
Часть города вообще разрушена до основания — в старой застройке практически не найти здания, которое бы не подверглось обстрелу или взрыву. Тем не менее некоторые дома, выполненные в колониальном стиле, сохранились. Кроме того, в пригороде Могадишо невероятно красивая природа — здесь одни из самых прекрасных пляжей Африки и бесконечные белоснежные дюны под палящим солнцем.
Отдельно хотел бы рассказать о людях, вынужденных жить в условиях постоянной войны и страха. Они все фаталисты, потому что не могут наверняка знать, будет ли им что есть завтра, не убьют ли их, не попадут ли они в бандитскую разборку или перестрелку. У них очень грустные и очень глубокие глаза, потому что ценность жизни они ощущают более остро. Сомалийцы не меньше, а может, даже больше европейцев любят жизнь. И мечтают лишь об одном — чтобы в их стране когда-нибудь наступило мирное существование.
Но если вам когда-нибудь предложат отправиться в Сомали, никогда не соглашайтесь ни за какие деньги. Поверьте, шансов выиграть в "русскую рулетку" намного больше. Ад на Земле существует, и я там был.