"Ад на Земле существует, и я там был" Туристы рискуют жизнью ради путешествий по Сомали. Зачем им это нужно?

Во время поездки был момент, когда мне стало немного не по себе. Это произошло, когда мы проезжали мимо одного из рынков. Наша машина попала в пробку и была со всех сторон окружена снующими людьми, тележками и другими автомобилями. Наши охранники были вынуждены выбежать из машин и, размахивая автоматами, разогнать людей и транспорт. Как нам позже объяснили, многие теракты устраиваются именно в местах большого скопления людей. Поэтому везде, где наш джип останавливался более чем на десять секунд, водитель выруливал на встречную полосу и, нарушая все правила, покидал место затора.

Вообще в стране повсюду очень остро ощущается напряжение. Поэтому тем, кто все-таки решится отправиться в Сомали, я бы рекомендовал серьезно подготовиться к путешествию, посоветоваться с людьми, которые недавно там были, и внимательно прочитать рекомендации компаний, занимающихся организациями поездок. Но самое главное — это понимать, что во время подобных путешествий не бывает все по плану, здесь много ограничений, и к этому нужно относиться с пониманием, если есть желание вернуться домой живым.

"Страна настоящих контрастов"



Елена, блогер и путешественница. Посетила более 100 стран, включая Бенин, Нигер, Эфиопию и Уганду

Почему я поехала в Сомали? Во-первых, раз уж я решила посетить все страны Африки, то выбирать не приходится. Все так все, и это главный аргумент. Во-вторых, мне кажется, Сомали переживает сейчас не худшее время — в стране нет полномасштабной войны. Хотя недавно снова произошел теракт, погибли люди, да и скрытых угроз в стране достаточно много, к примеру, похищение людей, огромное количество оружия на руках. Кроме того, хотелось увидеть обстановку своими глазами, обратить внимание на нюансы, увидеть, как люди живут в условиях гражданской войны.

На момент моей поездки в Могадишо было спокойно и город жил своей жизнью, хотя в стране на протяжении уже многих десятилетий царит анархия. В городе повсюду установлены заборы с колючей проволокой, большое количество блокпостов, а по улицам разъезжают военные. Мы передвигались по столице Сомали с вооруженной охраной с обеих сторон. Хотя в республике вопрос надежности охраны — это случай везения. Легко оказаться в неправильное время в неподходящем месте.

Нам повезло, и во время поездки мы не стали свидетелями или участниками вооруженных нападений или столкновений. Но большое количество военных, рассредоточенных по городу, не дает забыть о том, где ты находишься. Вообще Сомали — страна настоящих контрастов. Здесь военная атмосфера, разруха и невероятная бедность соседствуют с прекрасными пляжами, улыбчивыми людьми и остатками колониальных построек.

Из наиболее интересных мест, в которых нам удалось побывать в Могадишо, я бы отметила разрушенный итальянский собор, рыбный рынок и чистый белоснежный пляж Лидо. Там царит наиболее спокойная атмосфера: дети купаются и играют в футбол, рыбаки вытаскивают из шхун снасти и перебирают сети, женщины продают фрукты, а над пляжем на возвышении расположены отели и кафе.

Кроме того, нам удалось посетить местную школу. Все ученики там одеты в яркую и красивую форму. У девочек обязателен хиджаб голубого или желтого цвета. Здесь на протяжении 12 лет дети изучают религию, английский язык, математику, историю, географию и бизнес.

В Могадишо около 500-600 школ, обучение в которых проводится на платной основе, — десять долларов в месяц для учеников младших классов и 15-17 долларов для средних и старших классов. После окончания школы и парни, и девушки могут продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Вообще простые люди в республике живут совершенно обычной жизнью. Иногда мне казалось, что мы не в Сомали и что нет всех этих войн, о которых мы так много слышали. Но это не так. Однажды за ужином мы слышали отдаленные звуки взрывов. В другой день встретили военных, которые пытались разогнать пробку в городе пулеметной очередью в небо, а при входе в центральный парк Могадишо висит табличка с запретом проноса на территорию наркотиков и оружия.

Несмотря на это, наш сомалийский гид постоянно заботился о том, чтобы мы не чувствовали опасности и угрозы. Кроме того, он регулярно улаживал конфликты с военными, которые, случайно попадая к нам в кадр, устраивали по этому поводу долгие разбирательства с удалением фотографий.

Я не могу однозначно порекомендовать Сомали в качестве туристического места. Хотела бы я сама еще раз посетить республику? Да! Но, отправляясь туда, необходимо полностью отдавать себе отчет куда ты едешь и брать всю ответственность за принятое решение. И главное, честно ответить самому себе, ради чего ты готов пойти на риск.

"Нормальные люди в Сомали не ездят"

Дмитрий, блогер и путешественник. Посетил 108 стран, среди которых — Афганистан, Бурунди, Руанда и Танзания

Хочу начать с того, что нормальные люди в Сомали не ездят. Поскольку это одно из самых опасных мест на земле. За свою жизнь мне доводилось бывать в первобытном племени каннибалов Новой Гвинеи, находиться в осажденном боевиками Дамаске в Сирии, путешествовать по охваченному войной Афганистану, видеть нищету Гаити и страшный голод в Бурунди. Но все это лишь детские страшилки по сравнению с тем, что я увидел в Сомали.



Хорошо характеризует положение дел в стране следующий пример: в Могадишо на сегодняшний день нет ни одного отеля, который бы не подвергался взрыву. Когда мы там были, то общались с владельцем гостиницы Elite Hotel, который очень гордился тем, что его отель за время существования (около полугода) не подвергался нападениям и никогда не подвергнется, поскольку, как утверждал хозяин, у него имеется договоренность со всеми бандитскими группировками и правительством.

Буквально через пару месяцев после того, как мы оттуда уехали, по всем новостным порталам разлетелось сообщение о том, что группа боевиков взорвала начиненный взрывчаткой автомобиль у стен ресторана при Elite Hotel, после чего штурмом взяла здание самого отеля. В тот момент в гостинично-ресторанном комплексе находились около 300 человек.

В течение четырех часов террористы расстреливали всех кто попадался им на пути и вели ожесточенные бои с местными силами правопорядка. В результате этой трагедии погибли 18 человек, ранены более 50. Красивый панорамный ресторан разрушен полностью, а здание отеля сильно пострадало.