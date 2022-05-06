Объездив почти всю Европу, Хардийс Яновскиc и Лига Тиеснесе уже шесть месяцев живут на Бали. Здесь они исследуют индонезийские острова. По словам Хардийса и Лиги, это бюджетная поездка, они всегда на чемоданах и хотят побольше отдыхать на природе и попробовать как можно больше местных развлечений. Они уже изучили местные обычаи и порядки, поэтому знают, что порекомендовать тем, кто только собирается отправиться на этот живописный и сказочный остров.

Молодые люди отправились в Азию впервые, поэтому Хардийс изучал блоги других путешественников и смотрел тематические видео на YouTube, чтобы иметь представление о том, чего ожидать по прибытии. "Решение поехать на Бали не было спонтанным, мы готовились к нему несколько лет. Мы знали, что отправляемся в бюджетную поездку, поэтому тщательно планировали все будущие расходы и понимали, как долго мы можем себе позволить путешествовать. Когда мы объездили почти всю Европу, нам захотелось познакомиться с Азией", — рассказывает Хардийс.

Чтобы поехать на Бали во время пандемии, надо учесть несколько нюансов. Во-первых, необходимо сделать прививку от Covid-19 и купить электронную визу, которая стоит 300 евро на человека (ее можно продлить до полугода). Во-вторых, если вы планируете арендовать скутеры, то следует сдать на международные права на вождение мотоцикла в CSDD. Кроме того, обязательно купите медицинскую страховку.

Прямых рейсов на Бали во время пандемии нет. Придется лететь сначала до Джакарты, а уже оттуда до Бали. В Джакарте нужно отсидеть карантин в специальных отелях, прежде чем двигаться дальше. Хардийс говорит, что им повезло — они провели в карантинной гостинице всего два дня, но может потребоваться и пять дней, семь или даже десять. Поэтому нужно внимательно следить за последней информацией, чтобы вам не пришлось семь из запланированных десяти дней отпуска просидеть в гостинице.

В три раза дешевле, чем в Латвии

Лига рассказывает, что стало для нее самым большим сюрпризом по прибытии в Джакарту: "Водитель, который должен был отвезти нас в гостиницу из аэропорта, забрал наши паспорта. Когда мы приехали в отель, было уже поздно, нас вели через двор, а паспорта были на стойке регистрации. Было очень неуютно, мы в чужой стране и у меня забрали самый важный документ... Это был большой шок, но, очевидно, для Азии это в порядке вещей".