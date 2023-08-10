Без планов и налегке. Четыре дня в Вене и окрестных горах
Foto: Privātais arhīvs

Четыре с половиной дня в Вене? Этого точно не хватит. Хочется и в горы подняться, и искупаться. За время поездки я все это успела и пришла к выводу, что Австрия — отличная страна и для кратких, не особо спланированных и не слишком дорогих путешествий. В Вену можно найти относительно недорогие авиабилеты, проживание там ненамного дороже, чем в других местах Европы, и там есть культура, природа и много разных развлечений.

Я не из тех, кто очень тщательно планирует путешествия. В этот раз я попыталась, но не могу сказать, что у меня хорошо получилось. Я не смогу составить список самых красивых объектов Вены и окрестностей города, которые обязательно стоит увидеть. Но мое путешествие было достаточно хорошо спланировано, чтобы можно было отдохнуть без стресса. В Вене я посетила только один из многих музеев — за несколько дней все равно всего не увидишь.

Вот мои выводы и самые яркие впечатления:

  • здания в Вене величественны как изнутри, так и снаружи;
  • Дунай красив, и в нем можно плавать;
  • мне очень понравился милый парк аттракционов в Вене, рекомендую его посетить;
  • по красивым местам в горах можно легко и удобно передвигаться, и там есть что делать людям с разной физической подготовкой.

Вена — впечатляющий город, который наверняка понравится тем, кто восхищается большими и роскошными зданиями — замки, церкви, ратуша и парламент... Я даже не знаю, с чего начать.

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