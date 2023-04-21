Без ранних подъемов и сложных маршрутов: Однодневный поход с приятным завершением в спа недалеко от Риги

Поход за пределами Риги, который не обязательно планировать и можно осилить без особой физической подготовки — именно так я бы описала маршрут протяженностью около 20 километров, который я прошла в конце марта с двумя подругами. Мы любим не только проводить время на природе, но и хорошо отдыхать, поэтому мы завершили прогулку посещением спа-центра. И все это за один день.

Наш маршрут был от Мурьяни до Сигулды. Я уважаю частную собственность и стараюсь избегать мест, которые не предназначены для прогулок. В этот раз я взяла за основу схему 4-го этапа природной тропы в Национальном парке Гауя (его можно посмотреть здесь) и изучила возможности добраться до начальной и конечной точек маршрута на общественном транспорте.

Почему я выбрала именно этот маршрут? Поход должен был соответствовать нескольким критериям:

легко добраться из Риги и обратно;

уложиться в один день;

не выезжать слишком рано утром;

в конце пути можно немного расслабиться, например, сходить в спа (что мы и сделали).



Мы решили начать поход примерно с того места, которое указано в официальном описании маршрута. Мы были уверены, что сможем преодолеть 19 километров примерно за шесть часов, включая перерывы на еду. Мы рассчитали все с запасом, и поход оказался действительно неторопливым и приятным. Отправной точкой были Мурьяни. Мы выехали из Риги в 9.45 и начали поход незадолго до 11 часов утра.

Мы направились в Рамкалны и следовали указателям. Благодаря указателям на деревьях в лесу и столбам в населенных пунктах нет необходимости постоянно следить за картой. Весной река особенно полноводная, и в некоторых местах Гауя была настолько широкой, что нам пришлось искать обходные пути, так как тропа вела прямо в воду, но об этом чуть позже.