Около двух месяцев назад Алисе и Мартиньш Мичулисы вернулись из долгого путешествия — они впервые зимовали в теплых краях. Три месяца они прожили в Таиланде, на острове Пханган, месяц — в Бали, а также посетили Сингапур и Куала-Лумпур. О том, что их заставило бросить работу и отправиться навстречу приключениям, Алисе и Мартиньш рассказали порталу Delfi.

В Таиланд Алисе и Мартыньш ездили и раньше, только на небольшой срок. "Нам там очень понравилось, но мы поняли: чтобы по-настоящему насладиться этой страной, нужно пожить там подольше, и стандартного отпуска на это не хватит. По возвращении домой мы начали планировать новую поездку — буквально каждый день искали дешевые билеты. Когда я увидела билеты в одну сторону по 195 евро, Мартиньш сразу же их купил", — говорит Алисе.

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