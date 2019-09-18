Ткемали красный или зеленый? А может, желтый? Чурчхела — толстая или тонкая, с грецким орехом или фундуком, с мукой пшеничной или кукурузной? А зеленая тхлапи — это нормально? Как правильно: козинаки или гозинаки, сулугуни или сулгуни? Вино в пластиковых баклагах — его пить-то можно? Чачу берем белую, с ореховыми перегородками или с опилками? Сванскую соль — желтую или коричневую? Мед у дороги — это хорошо? А на базаре не обманут?

Гид Грузинской национальной администрации туризма Марика Богверадзе рассказывает, какие продукты, каких фирм и в каких местах покупают сами грузины.

"Чокнутые какие-то!" - поставил диагноз виноделам министр культуры Грузии искусствовед Ника Вачеишвили, когда десять лет назад добивался для грузинского вина статуса культурного наследия ЮНЕСКО. А через год… сам чокнулся. Оставив министерский пост, купил виноградник в горной "чаше" Атенури (впоследствии три окрестные горы получили имена его сыновей) и принялся за дело.

В 2012 году начинали с бесед об искусстве и ланчей. Сегодня уже гостевой дом на 26 человек — 50 долларов с завтраком, ужином и дегустациями. Маршрут включен в число лучших винных троп Грузии. Ника производит всего 4 тысячи бутылок в год и продает все сам. Со своим отпечатком пальца на бутылке, вдавленном на глинистом кусочке почвы с высоким содержанием железа (для наглядности Ника прикладывает магнит).