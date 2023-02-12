Долгожданное путешествие в Египет обернулось для эстонской туристки кошмаром: пять дней невыносимых страданий и страха

Недавно я на неделю летала в Египет. Придя в Таллиннский аэропорт в четыре часа утра, будучи очень сонной, я в очередной раз проверила самое главное - взяла ли я паспорт? Да, паспорт со мной. Ноутбук и зарядка? Да, всё на месте. В ближайшие дни я собиралась устроиться где-нибудь под пальмой и, любуясь морем, работать под жарким египетским солнцем.

В самолете я расслабилась и заснула в приятном ощущении, что наконец-то лечу навстречу солнцу и отдыху. Тогда мне даже в голову не пришло, что впервые в жизни я забыла сделать одну очень важную вещь.

Я забыла сделать то, к чему многие жители Эстонии относятся весьма скептически.

Я забыла оформить медицинскую страховку!

Кто-то оформляет ее сразу, как только покупает билеты на самолет. Другие посмеиваются: "Я год жил в Австралии без какой-либо страховки и ничего не случилось! Любая страховка — это бессмысленная трата денег".

До сих пор я всегда оформляла медицинскую страховку. Правда, она ни разу мне не пригодилась...

Когда я уже прилетела в Египет, уютно устроилась в отеле и даже выбрала, с какого шезлонга у бассейна я начну заниматься рабочими делами на следующее утро, я вдруг почему-то вспомнила о страховке.

Проигрыш в лотерею

Я быстро представила себе, как вместо солнечных ванн, работы и наслаждения коктейлями по вечерам я буду обнимать унитаз в течение всей недели. Из-за своих зашкаливающих эмоций от ожидания долгожданного отпуска я совсем позабыла про жуткие рассказы, что в Египте существует огромный риск нарваться на проблемы с желудком.

Это как участие в лотереи - повезет или нет. Один может без проблем неделю пить воду из-под крана и его организм никак на это не реагирует, а другой соблюдает все меры предосторожности, но попадает в больницу под капельницу.

Это была моя первая поездка в Египет. Еще до отлета одна знакомая, отдыхавшая в Египте уже раз 15, рассказывала мне о случаях, свидетелем которых она сама была. Один раз люди не смогли улететь домой из-за небывало тяжелого желудочного вируса, попав в больницу под капельницу. Еще был случай, когда люди промучились до самого конца поездки, а потом и по возвращении в Эстонию несколько недель пролежали в больнице.

Я как-то забыла обо всех этих историях, когда в десятый раз проверяла то, что казалось мне самым важным, — взяла ли я паспорт и рабочий компьютер.