"Наверное, отварю себе пельменей и сделаю бутерброд с эстонским хлебом, паштетом и соленым огурцом", — говорит Кайди Ээлмаа (31 год), рассказывая о своих планах празднования дня рождения на родине в Эстонии. Пока же о пельменях и бутерброде Кайди мечтает на берегу Персидского залива в Дубае.

Вот уже шесть с половиной лет Кайди живет в гламурном и солнечном Дубае. За тысячу километров от дома девушку привела работа мечты. Она всегда любила путешествовать, поэтому профессия стюардессы казалась ей невероятной удачей.

Свою особую роль в желании работать в международной авиакомпании сыграли одноклассницы Кайди, которые за несколько лет до этого прошли по конкурсу в авиакомпанию Abu Dhabi и постоянно делились яркими фотографиями из своих путешествий.

Разглядывая эти красивые кадры из многочисленных поездок, Кайди все больше и больше убеждалась, что хочет связать свою жизнь с небом. "Я изучила все детали от графика до зарплаты и поняла, что это работа моей мечты: ты путешествуешь, а тебе за это еще и деньги платят", — смеется Кайди. "Я хорошенько подготовилась, отправила свое CV, прошла конкурс…и вот я здесь".

Сейчас Кайди работает стюардессой бизнес-класса в авиакомпании Emirates. По ее словам, помимо потрясающей работы, она радуется возможности жить в Дубае.

"Это очень интересный и мультикультурный город, работодатель о нас хорошо заботится, полностью оплачивая проживание. За свой счет — WiFi и всевозможные ежедневные расходы. В большинстве домов есть бассейн и тренажерный зал. Автобус забирает тебя от дома и везет на работу".

"Выполняя ту же работу в Европе, у вас, вероятно, будет значительно меньше интересных и экзотических направлений, более низкая заработная плата и совсем другие условия жизни", — отмечает Кайди.