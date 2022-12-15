Нидерланды — единственная страна, где я была уже дважды. В первый раз я большую часть времени провела в Амстердаме, а в Роттердаме была только проездом. Я настолько влюбилась в эту страну, что когда летела домой, знала, что обязательно сюда вернусь. Роттердам — это индустриальный город с футуристической архитектурой, который был восстановлен после того, как его почти стерли с лица земли во время Второй мировой войны.

Я отправилась в путешествие со своим другом Янисом. Мы остановились у друзей, которые живут и работают в Роттердаме, и в основном опирались на их рекомендации.

По городу мы передвигались на арендованном скутере, это было удобнее и быстрее. Мы жили за мостом Эразма, а это примерно в 40 минутах ходьбы от центра города. Такая длительная прогулка может быть приятной, но в путешествии хочется каждую минуту потратить на то, чтобы как можно больше всего увидеть. Мы решили, что почти часовая прогулка два раза в день по одному и тому же маршруту — бесполезная трата времени.

Рынки, рестораны и самый вкусный кофе


Кухня в Роттердаме очень интернациональная. Моими любимыми местами были бар Vander Kleijan (отличный персонал), ресторан Stockholm (самое вкусное — жареное во фритюре мясо и картофельные шарики), китайский ресторан Shanghai Papa (отличные пельмени) и Harvest Coffee Brewers (популярное у местных жителей место для завтрака).

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