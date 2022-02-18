Латвийка Илга Буджхавона уже восемь лет счастливо живет на Маврикии в браке с Динешем. На этом райском острове Илга успешно нашла свое место, воспитывает двоих детей и чувствует себя по-настоящему счастливой. Илга рассказала Тургиду о трудностях жизни в новой стране и о неожиданной и даже судьбоносной встрече с любимым человеком, которая изменила ее жизнь.

С 2008 года Илга жила в Ирландии и впервые приехала на Маврикий в январе 2014 года, когда навещала там семью коллеги. "Когда я приехала в аэропорт, то подумала — как же я проведу две недели в этой стране? Там было очень-очень жарко. Пришлось буквально снять колготки, в которых я прилетела из Ирландии", — раскрывает она. В семье ее радушно приняли как свою, а потом водили на разные экскурсии, знакомили с едой и показывали островную природу.

Вернувшись в Ирландию, Илга поддерживала связь с семьей, которая так тепло приняла ее в гостях. На Маврикии семья – это святое и родственные связи очень важны. Поэтому семья уговорила Илгу приехать еще раз в июне на две недели. После второго визита они сблизились еще больше и общение продолжилось.

"Когда приближался мой день рождения - 21 ноября, семья пригласила меня приехать на Маврикий снова. Когда я приехала, они сказали: "Мы видим, что тебе здесь нравится, ты должна остаться и выйти замуж". Тогда я только развелась и в голове не было и мыслей о замужестве. Но несмотря на это, они познакомили меня со своим другом и коллегой, школьным учителем Динешем", — говорит Илга.

Потом Илгу неожиданно пригласили на индуистскую свадьбу. Такие она видела только в кино и всегда хотела посмотреть на это своими глазами. Недолго думая, она приняла приглашение.