Если не Тбилиси, то Кутаиси: Золотое руно, памятники Саакашвили, исполнение желаний

Главный город Западной Грузии Кутаиси ведет историю с VI века до нашей эры и входит в десятку старейших городов мира, которые дожили до наших дней. С прошлого года рижане могут лететь туда напрямую рейсом WizzAir по средам и воскресеньям. Портал Delfi выяснил, зачем это делать.

Направление WizzAir Рига-Кутаиси за год стало настолько популярным, что цены на билеты уже не ниже, чем у раскатанного маршрута AirBaltic Рига-Тбилиси. И самолеты даже не переполнены: overbooking (билетов продано больше, чем мест) — уже нормальное явление. Поэтому делать электронный Check-in на рейс советуем в первые же минуты после открытия регистрации. Если, конечно, не захотите, получив компенсацию, зависнуть в Грузии еще на полнедели.

Кутаиси — главный город Западной Грузии, столица региона Имеретия с отменным вином и населением 200 000 человек. Дословный перевод названия - "город, где камни". Белые камни, торчащие из реки Риони — любимое место пикников. Именно Кутаиси под своим древним названием Айя описан в "Аргонавтике", как столица Колхидского царства, куда аргонавты направлялись за Золотым руном. Руно появилось не на пустом месте — грузины "ловили" золото горных рек бараньими шкурами.

Foto: DELFI

Вид с Белого моста.

Чем ловит золото нынешняя администрация Кутаиси сказать трудно, но город ощутимо делится на центральную ухоженную часть и ее окрестности — тут впечатление такое, что пробежал не один Мамай. Жилые дома со сдвинувшейся крышей и выбитыми стеклами на верхних этажах — типичный пейзаж, например, по дороге из аэропорта. Зато центр в районе Белого моста хорошеет на глазах и активно расширяется. В этом году реставрируются сразу 19 исторических улиц.

Foto: DELFI

Полезная информация:

До Тбилиси — 230 км, до Батуми — 150.

Дожди — типичное явление для субтропического климата Кутаиси.

1 евро — это 3 лари (курс в обменниках и банках не особо отличается, но следите, не висит ли объявление о комиссионных)...

За 15 лари можно купить в местном магазинчике связи телефонную карточку на 5 ГБ, бесплатные местные смс. Если собираетесь ехать в горы — лучше выбирать сеть Magti — у нее наилучший охват.

Foto: DELFI

Кутаиси: автомобили "Колхида", странствующий парламент, воры не в законе

"В советское время из древнего города решили делать индустриальный центр — старое порушили, а новое не выдержало испытания временем, - поясняет гид Марика Богверадзе. - Здесь даже производили грузинские автомобили "Колхида". В народе их называли "невозвращенцы" - очень плохие. Недавно завод был выкуплен — планируют открыть производство электромобилей".

Foto: DELFI

Опустевшее здание парламента в Кутаиси - памятник правлению Михаила Саакашвили.

Новой жизнью Кутаиси во многом обязан экс-президенту Михаилу Саакашвили, который постановил сделать его парламентской столицей Грузии — с 2012 года депутаты перебрались в построенное за 140 млн долларов на окраине города здание, похожее на летающую тарелку.

До Саакашвили за городом стойко держался статус столицы "воров в законе", за ними еще с советского времени закрепился даже романтический ореол". Мишико разобрался с этим явлением по-своему. Ввел уголовную ответственность "за пребывание в статусе вора в законе" (а понятия не позволяли им врать в ответ на прямой вопрос), оказывались за решеткой, а их имущество - в казне. Годы в заключении предлагалось скостить за деньги (тоже в казну) и покинуть страну.

Foto: DELFI

Бывший особняк Гии Кутаисского.

В конфискованном особняке одного из королей бандитского мира Гии Кутаисского (Гайоза Звиададзе), расселили полицейский участок — в назидание возможным последователям. Теперь это здание гордо показывают туристам. А Гию в прошлом году расстреляли в в турецкой Анталье, куда он бежал из грузинской тюрьмы.

Foto: DELFI

Саакашвили в Кутаиси тоже сегодня не в чести — местные жители говорят, что "смехотворным президент быть не может". Парламент в этом году вернулся в Тбилиси — теперь возле него каждый день стоят протестующие. Тем временем дорожки к кутаисской "летающей тарелке" зарастают травой. Зато приведенный в порядок центр и по сей день радует глаз, а пешеходные переходы с ромашками не врут — здесь безопасно.

Что посмотреть в Кутаиси?

Первое, что радует глаз при въезде в центр Кутаиси — еще один "памятник Саакашвили" - Колхидский фонтан на центральной площади Давида Агмашенебели. До 1924 года на этом месте стоял храм в честь объединителя Грузии царя Давида Строителя. Снесли. На его месте поставили памятник Сталину. При Хрущеве снесли — появилась клумба. Цветы все время вяли, что породило городскую шутку: "Здесь и Сталин не расцвел, а вы хотите, чтобы цветы". Место клумбы занял Ленин.

Foto: DELFI

После восстановления независимости Грузии советский вождь уступил место Давиду Строителю на коне. В 2012 царь "ускакал" на железнодорожный вокзал, а его место занял фонтан, который открывал Саакашвили. Расставленные по кругу скульптуры животных - увеличенные копии маленьких золотых статуэток и украшений времен древнегрузинских царств (найденный в Алазанской долине золотой лев датируется III веком до н.э. и украшает купюру в 5 лари), венчают композицию копии статуй золотых коней царя Ээта. Рядом со львом - человечек с рогом, как на Сионской улице Тбилиси — это тамада.

Не меньшее впечатление производит исторический, но очень современно отремонтированный Белый мост — традиционное место для свиданий. С него открывается чудесный вид на реку Риони, испещренную гигантскими белыми камнями, давшими название городу.

Foto: DELFI

Пешеходные переходы в Кутаиси оформлены самым миролюбивым образом.

Недалеко от моста на улице Церетели находится информационное бюро туризма, где можно получить всю необходимую информацию по городу. В принципе, в самом городе экскурсионная программа — максимум, на день: осмотреть храм Баграта III, крепостную стену, краеведческий музей с артефактами из Золотого фонда. Из развлечений - небольшой парк аттракционов, канатная дорога. И конечно, вкусно поесть.

Foto: DELFI

Проверенное место — винный бар Sapere (ул. Галактиона Табидзе, 18\2). Интерьер — с иголочки. Невероятно вкусная грузинская кухня (цена блюд — 2-4 доллара) на современный лад. Отдельное меню для веганов. Отличное вино из маленьких эко-виноделен за 25-40 лари бутылка — хотя бы ради него стоит провести там вечер.

Foto: DELFI

Куда поехать из Кутаиси?

Во-первых, с кем? На дневную экскурсию за 8-12 долларов можно подписаться в турбюро — варианты предложат в том же инфоцентре, стойка с предложением разных коллективных туров есть у Белого моста. Можно арендовать на день машину со знающим водителем (услуга стоит 150 лари в сутки - плюс бензин, плюс еда и, если надо, ночевка).

Foto: DELFI

Во-вторых, а не пора ли вам подкрепиться? Сделать это можно по дороге на одну из главных экскурсий — в Гелатский монастырь. Например, в семейном ресторане "Сормони". Правильное грузинское застолье с домашним вином, лимонадами и чачей, а также - более десяти сменами блюд (в том числе уникальные цезаревы мухоморы — жареные и печеные) обошлось нам в 50 лари на человека. (Подробности о правильном грузинском застолье — следуют.)

В третьих, - куда едем? Дневных маршрутов хватит на неделю.

Foto: DELFI

1. Гелатский монастырь святой Богородицы — главный храм Западной Грузии.

Основан в 1106 году царем Давидом IV Строителем. И стал его усыпальницей: царь в знак смирения наказал похоронить себя у ворот, чтобы любовь входящий наступал ему на грудь. Так и сделали. Впрочем, время внесло коррективы, эти ворота стали непроходными. Интересно, что монастырь был одновременно и местной Академией наук, где под покровительством царя учились будущие богословы, философы, переводчики и филологи. Причем не только юноши из знатных семей, но и талантливые простолюдины, которых высматривали по всей стране.

Foto: DELFI

В этих воротах похоронен Царь Давид Строитель.

В соборной церкви монастыря сохранилась флорентийская мозайка. По преданию, в приделе Андрея Первозванного была похоронена Царь Тамара (единственная женщина, коронованная и по рыцарскому обычаю). Впрочем, точного места ее праха не знают даже те, кто ее хоронил. Поскольку отвергнутый султан Рукн-эд-Дин грозился изничтожить царицу хоть после смерти, решено было отправить останки царицы в шесть концов Грузии с провожатыми, которые сами не знали, у кого Тамара. А может, и не у кого.

Foto: DELFI

2. Монастырь Моцамета. Небольшой и очень красивый. По легенде, он построен на месте, где мусульманские захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе, отказавшихся принять ислам. В небольшом зале монастыря на возвышении стоит ковчег с мощами благочестивых князей. По старинному поверью, если трижды проползти под ковчегом и, приложившись к мощам, попросить о чём-то князей, они обязательно помогут.

3. Пещеры Прометея. Комплекс красиво освещенных сталактитовых и сталагмитовых пещер с пешеходными тропами. Можно взять отдельный тур на лодке по подземной реке. Экскурсия стоит 20 лари для взрослых, 5 лари — для детей. (По понедельникам не работает).

4. Пещеры Сатаплия. Еще один комплекс из сталактитов и сталагмитов, названный в честь диких пчел, живших в расселине ("тапли" -мед). Вообще-то, пещеры Прометея в этом смысле — более впечатляющие, зато в Сатаплии можно увидеть следы динозавров, которые были обнаружены при прокладывании дороги из Кутаиси. И со стеклянной площадки над пропастью увидеть Кутаиси. Полуторачасовая экскурсия — 17 лари взрослым, 5,5 лари — детям. (По понедельникам не работает.)

Foto: delf

5. Столп Кацхи — церковь в 40 м над землей. Построенный между VI и VIII веками на известняковом монолите храм после вторжения турок был заброшен. В 1944 году альпинисты забрались на столп и установили подвесную лестницу. Возродил храм монах Максим, который в 90-х годах успешно собирал пожертвования на восстановление храма. Сегодня Максим на столпе уже не сидит — как сообщила гид Марика, настоятель монастыря, оценив душевное состояние монаха, не дал благословения. "Быть так близко к Богу — самое серьезное испытание".

6. Каньон Мартвили и подвесные мосты Окаце. 2,5 км пешей тропы по лесу в ущелье, над которым навесили металлическую тропу со смотровыми площадками по верхнему краю скалы. Щекочущие ощущения, когда под тобой — пропасть в 80-145 метров. Маршрут закрывается при дожде с туманом и морозе с сыростью, когда тропинка скользит. Экскурсия — 17 лари взрослым, 7 лари — детям.

7. Дом-музей Маяковского с интерьером времен поэта. В свое время отец поэта приехал в Грузию на прокладку железной дороги. Сын ходил в грузинскую школу, говорил и писал по-грузински. В честь него в советское время была переназвана деревня Багдати (сегодня название вернули).

Рассказывают, что как-то на диспуте о пролетарском интернационализме Маяковский сказал: "Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином". Вопрос из зала: "А среди дураков?". Ответ: "А среди дураков я впервые".

Рассказ об оздоровительных маршрутах в окрестностях Кутаиси на курорты Цхалтуба и Саирме — следует.