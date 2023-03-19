Кто не слышал страшилок про Индию? Что там грязно и опасно. Что есть там ничего нельзя и все туристы непременно страдают от проблем с желудком. А мы приехали и влюбились в эту страну!

Еще до того, как у нас появились дети, мы с мужем мечтали, что было бы хорошо однажды пожить зимой в теплой стране. Рождение сына Луиса (7 лет) еще больше усилило это желание, потому что зимняя погода в Эстонии означала для ребенка бесконечные простуды и обостряющийся дерматит.

Фото: Частный архив

Когда родился второй сын Лукас (5 лет), мы воспользовались отпуском по уходу за ребенком и почти на год уехали на Канарские острова. Следующую после этого зиму мы провели на юге Испании. Именно путешествия с мальчиками натолкнули нас на мысль создать цифровые обучающие игры для детей на их родном языке. Поскольку я лингвист-технолог и имею степень магистра в области переводов, а у Микка многолетний опыт работы в области технологий, то мы решили создать игры ALPA. Это нам очень помогло - мы можем работать удаленно, спокойно путешествовать и быть за пределами Эстонии в течение нескольких месяцев.

Доступные цены



Из-за коронавируса мы на некоторое время перестали путешествовать. Так как за это время сыновья подросли и стали очень смышлеными, то мы решились на смелый шаг и на несколько месяцев уехали всей семьей в Индию с населением в 1,4 миллиарда человек.

Почему именно Индия? Одной из причин было то, что мы создаем игры ALPA на разных языках, в том числе на тех, на которых говорят в Индии. Их около двадцати, и помимо перевода текста для игр, немного меняется и их содержание с учетом местных особенностей. Кроме того, мне показалось захватывающим открыть для себя эту культуру.

Выбор Индии был обусловлен также финансовыми соображениями. Если цены в Эстонии продолжают расти, то в Индии по стоимости всё очень даже доступно. Мы сняли большую виллу с бассейном, интернетом и прочими удобствами за 1200-1400 евро в месяц. Но живем там не одни, компанию нам составляет моя коллега Маарья с семьей - всего восемь человек. Получается, что за такие шикарные жилищные условия наша семья платит всего около 600-700 евро в месяц. Но вообще здесь можно найти и более дешевые варианты проживания, особенно если у вас небольшая семья. Если мы едим вне дома, то на восьмерых у нас уходит около 15-20 евро, а если готовим дома, то продукты обходятся всего в пару евро. Стоит еще отметить, что для удаленной работы Индия - прекрасное направление, разница во времени небольшая - опережает эстонское время всего на 2,5 или 3,5 часа.