"Это какой-то кошмар!": как туристы забронировали жилье в Риме через Airbnb и оказались ночью на улице

Четыре девушки из Эстонии решили провести выходные в Риме. Купили авиабилеты, забронировали через Airbnb жилье и составили план, что посмотреть в Вечном городе. Прилетев в Италию и добравшись до места ночевки, их ждал очень неприятный сюрприз. О том, как долгожданный отпуск стал кошмаром, порталу TV3 рассказала 27-летняя Мари (имя изменено, настоящее имя редакции известно). Девушка хочет предостеречь от больших проблем тех, кто в преддверии лета планирует во время путешествий снимать жилье через различные платформы.

Четыре подружки решили на длинных весенних выходных махнуть за солнцем и теплом в Италию, благо из Таллинна есть прямые рейсы в Рим. "Мы забронировали жилье через Airbnb, которое обошлось нам в 900 евро на четверых. В подтверждении было сразу обозначено, что если мы приезжаем после полуночи, то для того, чтобы попасть в квартиру, нужно доплатить 30 евро", - рассказывает Мари о путешествии в Вечный город.

Еще в Таллиннском аэропорту выяснилось, что вылет самолета задерживается на 2 часа. "Изначально мы рассчитывали, что прибудем на место около часа ночи. Я сразу написала хозяину квартиры, которую мы сняли через Airbnb, что из-за задержки рейса мы опоздаем где-то на два часа. На что получила ответ, что владелец теперь не знает, как нас впустить, так как договоренность была о другом. Мы заволновались, потому что вставал вопрос, что мы будем делать посреди ночи, если не сможем попасть в забронированное жилье", - продолжает свой рассказ Мари.

Когда девушки приземлились в Риме, они получили новое сообщение о том, что по поводу забронированного жилья им нужно теперь общаться с новым человеком, который впустит их в квартиру, но уже за 50 евро. "Это немного сбило с толку, но делать было нечего".

Приезжайте по новому адресу!

"Когда мы приземлились, я позвонила и сказала, что мы уже в Риме и едем по указанному адресу. От аэропорта это примерно в 20 минутах езды. Звонила я не самому владельцу квартиру, а тому человеку, чей номер мне прислали, чтобы договориться с ним о передаче ключа", - объясняет Мари. Как рассказывает эстонская путешественница, они договорились, что этот человек подъедет в это же время и впустить девушек в квартиру. Однако, прибыв по указанному в бронировании адресу, никого не было, дверь в квартиру была заперта. Стали звонить. Мужчина по телефону сказал, что он тоже уже на месте. Девушки еще раз осмотрелись, но никого так и не увидели ... "И вот здесь начинается очень странная история", - вспоминает Мари.