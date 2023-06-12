"Ездить по автобану безопасно, а жить на яхте – нет?". Как Эмилия и ее бойфренд-француз купили катамаран и плавают где хотят

Со стороны может показаться, что Эмилия Малинаускайте и ее семья живут как в сказке – они бывают в самых прекрасных местах на земле и приплывают туда на своей собственной лодке. И хотя женщина улыбается таким мыслям и говорит, что все это происходит не в сказке, а наяву, такая жизнь ей очень нравится. Отличная погода, любимая семья и бесконечные путешествия – что может быть лучше? "Сейчас это именно то, чего мы хотим", – говорит Эмилия.

Путешествия без остановок

Путешествия были близки Эмилии с ранних лет – она выросла в семье, где деньги больше тратились на разнообразные поездки, нежели на что-то материальное.

"Мой друг прожил за пределами своей страны больше половины своей жизни. Возможно, поэтому мы оба кочевники, которые не могут оставаться на одном месте слишком долго, – рассказывает Эмилия. – Мне больше всего нравится путешествовать туда, где тепло. Хотя я была бы не против поплавать рядом с ледниками, просто не сейчас".

Во время жизни в Колумбии и Мексике, где семья провела 1,5 месяца, у них возникла идея путешествовать вокруг света на лодке, что позволило бы им исследовать места без остановок.

"От идеи кругосветного путешествия до ее реализации прошло 2 года, – вспоминает Эмилия. – В прошлом мы несколько раз арендовали моторные лодки, на которых добирались до нашего любимого острова Корсика. Я всегда с радостью возвращаюсь туда, о нем у нас остались только лучшие воспоминания. Позже мы арендовали парусные лодки. Это было больше похоже на путешествие без цели – мы просто хотели попробовать лодки и научиться плавать как можно лучше".

По словам Эмилии, когда она решила совершить кругосветное путешествие на яхте, ей не потребовалось особой подготовки. У нее самой был большой опыт в судоходстве, она работала в этой области с 2016 года, а ее бойфренд вырос на юге Франции и тоже хорошо знаком с кораблями.

"На самом деле, наше самое длинное плавание на яхте до покупки катамарана длилось один день, а после покупки мы немедленно отправились в двухнедельное путешествие", – рассказывает Малинаускайте. И добавляет: "От покупки катамарана до начала путешествия прошло около двух месяцев. До поездки мы почти ничего не покупали и пока не освоились на яхте – использовали вещи из нашего старого дома. Но, начав плавание, мы вскоре вернулись в Средиземное море, где несложно найти нужные тебе вещи, а плавание не требует большой подготовки".