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"Инфляция съедает сбережения, а эти политики всё загребают. Запихивают деньги населения в свой карман", — возмущается местный гид Айдин, покуривая сигарету у крана с питьевой водой в Старом городе Мостара на юге Боснии и Герцеговины. На улице - 35 градусов.

Эх, социальные проблемы у всех одинаковы, находитесь ли вы в Юго-Восточной Европе или где-либо ещё.

"Но этим летом так много туристов, я не ожидал! И все так хвалят нашу страну. Смотри, даже на мосту полно людей", — оживленно говорит Айдин и показывает на гордость всего Мостара - Старый мост, соединяющий две части города. В реальности он выглядит даже величественнее, чем на красочных фотографиях в различных путеводителях.

Символ города. Прыгать с моста туристам не рекомендуется. Фото: Каролийна Васли



Мост возвышается примерно на 20м над кромкой воды, а глубина здесь, по словам местных жителей, составляет почти восемь метров. Еще в народе рассказывают всевозможные истории о смелых туристах, которые, несмотря на все предупреждения, когда-то решились прыгнуть с моста в воду. Бултых... И всё, больше их никто никогда не видел. Так, прошлым летом один британец не поверил местным легендам и нырнул с моста. Его бездыханное тело унесло течением, нашли только через несколько дней на некотором расстоянии от центра.

Сумасшедшие любители прыгать с моста

Прыжки со Старого моста – многовековая традиция мостарской молодёжи. В отличие от туристов, местные юноши владеют необходимыми знаниями, как надо прыгать, и благодаря этому зарабатывают себе на жизнь. Они приходят на мост в одних плавках и клянчат у прохожих деньги. Если насобирают примерно 50 евро, прыгают с моста и дают туристам возможность заснять себя в эффектном полёте.

Старый город Мостара очаровывает своими узкими улочками и маленькими красочными домиками. Это город, где можно не торопиться и по вечерам любоваться закатом на открытых террасах кафе.

Дорога от Мостара до Сараево занимает около двух часов. Всё это время можно любоваться живописными пейзажами за окном автобуса. Местность гористая. "Это наша Швейцария", — шутливо сказал один местный житель.